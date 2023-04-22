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16 странных ситуаций, которые показывают глупую сторону человечества

16 странных ситуаций, которые показывают глупую сторону человечества

Автор:
22 апреля 2023 23:10
Сообщество : Юмор
Метки: Глупая   Происходит   Сторона   Странные   ситуации   человечества   шокирующие   
4253
17

Что здесь происходит? Это первая мысль, которая появилась в голове у пользователей, которые невольно стали свидетелями непонятных и странных ситуаций. В этом посте вы увидите изображения шокирующих событий, в которых на первый взгляд, да и на второй тоже, отсутствует логика и здравый смысл. Взгляните сами!

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Метки: Глупая   Происходит   Сторона   Странные   ситуации   человечества   шокирующие   
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9  комментариев
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23k
Сталкер 7 часов назад


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7k
soar 3 часа назад
Комментарий к фото
Никуда он не денется, ни через секунду ни через минуту - задний мост на швартове повис. Я думаю, если с носа корабля спустить лебедку и чуть приподнять швартов, машину можно будет даже без помощи крана вытащить.
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79
wgw 5 часов назад
Это наверно самая! глупая сторона человечества
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74
Frollena 6 часов назад
Комментарий к фото
Из программы Малышевой?
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43
Obrval 7 часов назад
Комментарий к фото
В дурке провели концерт своими силами.
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4k
Трям 7 часов назад
Комментарий к фото
Скоро! На всех бабках страны!
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23k
Сталкер 7 часов назад


Может, это Зинка?


Ссылка www.youtube.com
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6k
sedoisever 8 часов назад
А что глупого в том, что бабка кормит какого-то актёра или косплейщика?
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DarSie

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