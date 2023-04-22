16 странных ситуаций, которые показывают глупую сторону человечества

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Что здесь происходит? Это первая мысль, которая появилась в голове у пользователей, которые невольно стали свидетелями непонятных и странных ситуаций. В этом посте вы увидите изображения шокирующих событий, в которых на первый взгляд, да и на второй тоже, отсутствует логика и здравый смысл. Взгляните сами!
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Может, это Зинка?