15 правдивых ситуаций, которые могут подстерегать в самолёте любого

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Покупая билет на самолет, мы должны учитывать, что в полёте могут произойти самые непредвиденные ситуации. И это может случится практически с каждым! В этом посте вы увидите странные и неординарные вещи, с которыми можно столкнуться в самолете.
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3. Две женщины рядом громко разговаривали на протяжении всего полета. Я сделал это фото, думая, что мой сын спит
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