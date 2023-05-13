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15 правдивых ситуаций, которые могут подстерегать в самолёте любого

15 правдивых ситуаций, которые могут подстерегать в самолёте любого

Автор:
13 мая 2023 23:55
Сообщество : Жизнь
Метки: Подстерегать   Правдивые   Странные   неординарные   самолёт   ситуации   
2154
16

Покупая билет на самолет, мы должны учитывать, что в полёте могут произойти самые непредвиденные ситуации. И это может случится практически с каждым! В этом посте вы увидите странные и неординарные вещи, с которыми можно столкнуться в самолете.

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Метки: Подстерегать   Правдивые   Странные   неординарные   самолёт   ситуации   
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3  комментария
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sedoisever 2 часа назад
Судя по названию, бывают "лживые" ситуации.
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1k
КАКАнгел 41 минуту назад
смешали мягкое с теплым. шумные дети , беспардонные наглые соседи - это основная проблема полетов. а вот тихие странные пассажиры которые не создают неудобства это совершенно не страшно. а по поводу ДЕТСКОГО планшета для рисования вообще непонятно- это чистая механика и физика- там нет электроники от слов совсем . Ну а пустой салон- это мечта любого.
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35k
russger Час назад
А потом у них самолёты падают. Синей изолентой надо, лять, это даже дети знают

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