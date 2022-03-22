Учёные рассказали о продолжительности жизни мясоедов и веганов

Вялотекущие разборки между теми, кто ест исключительно растительную пищу и теми, кто не мыслит жизни без мяса, явление естественное. Но команда учёных, объединившая представителей нескольких европейских стран, решила раз и навсегда поставить точку в этом споре.
За основу были взяты результаты исследований, накопленных в промежуток с 1961 по 2013 год. Некоторые из них подтверждают развитие определенных болезней, которыми страдают любители мяса. Видимо это и стало отправной точкой появления утверждения, что отказ от мяса делает организм сильнее, крепче и здоровее.
Плюс к этому, в последнее время отмечается тенденция, в соответствии с которой вегетарианство – это стиль жизни людей обеспеченных. Заказчиками исследований, подтверждающих связь еды и продолжительности жизни, выступают компании-производители вегетарианского питания. И, якобы, продолжительность жизни чуть ли не на 80% определяет именно пища, а не генетические факторы. Хотя научных доказательств большей продолжительности жизни тех, кто придерживается вегетарианской диеты, нет.
До зарождения сельского хозяйства люди не могли позволить себе делать солидные запасы растительной пищи. Фактически она была доступна только во время соответствующего сезона.
А вот животные – рыба, птица, дичь представляли собой бесперебойный источник питания. То есть если рассматривать мясо как элемент рациона, то оно было незаменимым компонентом, что подтверждает строение желудочно-кишечного тракта человека и специальные ферменты.
По результатам исследования, проведённого командой учёных из Швейцарии, Австралии, Италии и Польши, было установлено, что мясная пища влияет на продолжительность жизни, поскольку обеспечивает организм питательными веществами и даёт энергию. И употребление её или адекватных аналогов важно с позиции правильного питания.
А как вы считаете, влияет ли рацион на продолжительность жизни? Или это лишь один из факторов, и вегетарианцы и мясоеды живут приблизительно одинаково?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Помните, как раньше говорили о пользе бокала вина за ужином? В итоге оказалось, что вино тут не играет роли, просто богатые люди так вели свой досуг. А чем больше денег, тем больше вариантов заботиться о своем здоровье.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
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Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712
Заранее большое человеческое спасибо
А вы посмотрите, сколько времени своей жизни они заняты едой, у кого бабушка держала корову, те знают, ВСЕ ВРЕМЯ, пока бодрствуют, а ночью еще и пережевывают, что нахватали. А когда развиваться?
И второе. В Японии много долгожителей но по стране они распределены неравномерно. На побережье, где рыбная пища более распространена - их меньше чем внутри страны, где преимущественно мясная а не рыбная пища.
Ну и Грузия и прочая Абхазия - вино и мясные блюда.
и ещё питаться надо хорошо, те кто не доедают конечно будут больше болеть
Даже малая доза лечит от всех болезней!
И чьи ученые? А можно узнать мнение чукотских ученых о продолжительности жизни веганов на Чукотке?