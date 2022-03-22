Учёные рассказали о продолжительности жизни мясоедов и веганов

До зарождения сельского хозяйства люди не могли позволить себе делать солидные запасы растительной пищи. Фактически она была доступна только во время соответствующего сезона.

А вот животные – рыба, птица, дичь представляли собой бесперебойный источник питания. То есть если рассматривать мясо как элемент рациона, то оно было незаменимым компонентом, что подтверждает строение желудочно-кишечного тракта человека и специальные ферменты.

По результатам исследования, проведённого командой учёных из Швейцарии, Австралии, Италии и Польши, было установлено, что мясная пища влияет на продолжительность жизни, поскольку обеспечивает организм питательными веществами и даёт энергию. И употребление её или адекватных аналогов важно с позиции правильного питания.

А как вы считаете, влияет ли рацион на продолжительность жизни? Или это лишь один из факторов, и вегетарианцы и мясоеды живут приблизительно одинаково?