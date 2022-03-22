FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 359 постов • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Учёные рассказали о продолжительности жизни мясоедов и веганов

Учёные рассказали о продолжительности жизни мясоедов и веганов (3 фото)

Автор:
22 марта 2022 13:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Жизнь   вегетарианец   мясо   овощ   питание   пища   связь   
3384
3

Вялотекущие разборки между теми, кто ест исключительно растительную пищу и теми, кто не мыслит жизни без мяса, явление естественное. Но команда учёных, объединившая представителей нескольких европейских стран, решила раз и навсегда поставить точку в этом споре.

За основу были взяты результаты исследований, накопленных в промежуток с 1961 по 2013 год. Некоторые из них подтверждают развитие определенных болезней, которыми страдают любители мяса. Видимо это и стало отправной точкой появления утверждения, что отказ от мяса делает организм сильнее, крепче и здоровее.


×
×

Плюс к этому, в последнее время отмечается тенденция, в соответствии с которой вегетарианство – это стиль жизни людей обеспеченных. Заказчиками исследований, подтверждающих связь еды и продолжительности жизни, выступают компании-производители вегетарианского питания. И, якобы, продолжительность жизни чуть ли не на 80% определяет именно пища, а не генетические факторы. Хотя научных доказательств большей продолжительности жизни тех, кто придерживается вегетарианской диеты, нет.


До зарождения сельского хозяйства люди не могли позволить себе делать солидные запасы растительной пищи. Фактически она была доступна только во время соответствующего сезона.

А вот животные – рыба, птица, дичь представляли собой бесперебойный источник питания. То есть если рассматривать мясо как элемент рациона, то оно было незаменимым компонентом, что подтверждает строение желудочно-кишечного тракта человека и специальные ферменты.

По результатам исследования, проведённого командой учёных из Швейцарии, Австралии, Италии и Польши, было установлено, что мясная пища влияет на продолжительность жизни, поскольку обеспечивает организм питательными веществами и даёт энергию. И употребление её или адекватных аналогов важно с позиции правильного питания.

А как вы считаете, влияет ли рацион на продолжительность жизни? Или это лишь один из факторов, и вегетарианцы и мясоеды живут приблизительно одинаково?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Еда   Жизнь   вегетарианец   мясо   овощ   питание   пища   связь   
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Максим 2 часа назад
Сдается мне, что в еде главное умеренность и отсутствие тяги к "вредной" пище.
Помните, как раньше говорили о пользе бокала вина за ужином? В итоге оказалось, что вино тут не играет роли, просто богатые люди так вели свой досуг. А чем больше денег, тем больше вариантов заботиться о своем здоровье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Владимир Полчаса назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Полчаса назад
Веганство-порождение цивилизации... После недели голодания любой веган будет ЖРАТЬ мясо и просить добавки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
сапер Водичка 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
775
ezh28 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мрачный Жнец 52 минуты назад
Человек - это животное. Пусть и высшее. И организму нужен белок. И белок ИМЕННО ЖИВОТНОГО происхождения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
567
leemur86 52 минуты назад
Жареный кусок мяса увеличил объём мозга наших далёких предков. Это привело к доминации нашего вида.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мрачный Жнец 53 минуты назад
Набор слов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 55 минут назад
У долгожителей есть ген долгожительства, и неважно, курит человек, ест мясо или сахар "тоннами".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan Час назад
только мясо и красное вино0горный воздух
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Топпер Харли Час назад
Только здоровое питание!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash Час назад
веганство это психическое расстройство зарегистрированное в воз и имеет номер F63.8
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.9M
Иван Кемеров Час назад
Смотрел передачу про долгожителей. Интервью с президентом американской лиги долгожителей. Эта лига уже лет 100 ведет наблюдение за людьми старше толи 80 толи 90 лет. В завершение ведущий спросил - у кого больше шансов стать долгожителем, у каких людей. Председатель лиги долгожителей говорит не знаю, но говорит точно знаю у кого 99% не стать долгожителем - это профессиональные спортсмены и вегетарианцы. Их среди долгожителей крайне мало. Есть курящие и пьющие долгожители и всякие другие - вегетарианцев почти нет.

И второе. В Японии много долгожителей но по стране они распределены неравномерно. На побережье, где рыбная пища более распространена - их меньше чем внутри страны, где преимущественно мясная а не рыбная пища.

Ну и Грузия и прочая Абхазия - вино и мясные блюда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
909
Copycat Час назад
Я считаю что есть пища вредная и есть полезная - вот это влияет на здоровье и продолжительность жизни 100%
и ещё питаться надо хорошо, те кто не доедают конечно будут больше болеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
KOSTELLO Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104
mosazer 2 часа назад
Мне всё равно кто что ест, продолжительность жизни в большей степени зависит от везения и удачи. А главное... хотите капусту-ешьте, мне не надо навязывать свои причуды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мы произошли от всеядных обезьян и никакие убеждения не изменят физиологии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
А.Берестенко 2 часа назад
Так что рассказали ученые о продолжительности жизни мясоедов и веганов? Можно в годах?
И чьи ученые? А можно узнать мнение чукотских ученых о продолжительности жизни веганов на Чукотке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото) Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото) Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса? Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса? Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось В Бангкоке в ресторане веганов кормили человеческим мясом В Бангкоке в ресторане веганов кормили человеческим мясом Парень съел мясо из столетнего сухпайка и рассказал, какое оно на вкус Парень съел мясо из столетнего сухпайка и рассказал, какое оно на вкус
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20377



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жириновский находится в критическом состоянии
0
105
Жириновский находится в критическом состоянии
Почему Burger King не сможет закрыться в России
2
96
Почему Burger King не сможет закрыться в России
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Екатеринбурге водитель «Субару» вылетел на встречку
0
4
Авария дня. В Екатеринбурге водитель «Субару» вылетел на встречку
Какого цвета теннисный мячик?
2
30
Какого цвета теннисный мячик?
Что представляло из себя первое российское телевидение
Что представляло из себя первое российское телевидение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный программист
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
4
37

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#ватермарк#Приколы#СССР#автомобили#Ynews#авария дня#нападение
#фото#животные#интересное#картинки#факты#авто аварии#фотографии#в мире#кино#новости
#прикол#история#дтп#люди#аварии#подборка#автомир#Девушка#комментарии#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться