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"Сдохнет мучительной смертью": в Пермском крае задержали школьника, планировавшего расправу над директором и учениками

"Сдохнет мучительной смертью": в Пермском крае задержали школьника, планировавшего расправу над директором и учениками

Автор:
07 октября 2023 08:13
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Березники   дети   задержание   месть   пермский край   подросток   полиция   расправа   шутинг   
1572
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Юный мститель подробно расписал, что сделает с обидчиками. Дожидаться, пока мамкин террорист соберётся с духом и пойдёт на расправу, не стали - подростка задержали.

В г. Березники полиция разбирается в душевных муках 16-летнего подростка, мечтавшего отомстить ученикам и директору школы. Подросток подробно описалсхему своих действий в телеграм-канале. В планах зумера - "завалить отчима", перестрелять учеников и педагогов школы №30.


В своих постах подросток жаловался на депрессию, на недопонимание со стороны взрослых и утверждал, что его обижали и в детском саду, и дома. С некоторым обидчикам он хотел расправиться с особой жестокостью. К примеру, так он описывал план мести директору школы: "Директриса сдохнет мучительной смертью, я отдельно залил жгучий яд в пулю и выстрелю ей в жирный живот".




Ожидать, приведёт ли в исполнение свои угрозы школьник, не стали и подростка задержали. В Сети предполагают, что размещать в Телеграм-канале посты мог не сам школьник, а кто-то от его имени, чтобы якобы испортить ребёнку жизнь. Однако на фото с оружием - он, и сделаны эти снимки были самим подростком. В настоящий момент проводится проверка. Правоохранители выясняют авторство постов, а также мотивы готовящегося преступления.

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Метки: Ynews   Березники   дети   задержание   месть   пермский край   подросток   полиция   расправа   шутинг   
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18  комментариев
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6k
disevenvis 39 минут назад
Судя по тексту, он умственно отсталый.
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Dimonio 11 минут назад
Откуда у 3,14здюка оружие?
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10k
Сергей 17 минут назад
Отсутствие Компота в обществе, а *уле вы хотели?
Целуют в писечку до 21 вот и растёт дебильство!
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37k
Алексей Полчаса назад
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165
Александра С 36 минут назад
Молодняк нынче деградирует семимильными шагами.
Одни в трусы малолеткам лезут, другие за оружие берутся.
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1k
Pinhead 38 минут назад
Макин воин. Это к слово что надо своих отпрысков воспитывать
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Сергей 49 минут назад
давно пора снизить порог уголовной ответственности лет да 14 и ввести обратно смертную казнь
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35k
АнтонПолднев 57 минут назад
"Залил жгучий яд в пулю", "нарушу логистику", "бомба с дрона"... Мозгов как у хлебушка. Кроме просмотра дешёвых киношек фантазии больше ни на что не хватает...
Ссылка youtu.be
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10
Сергей 2 часа назад
Думаю, надо присвоить ему звание Героя Чечни
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10
Сергей ☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
А чего нет-то??
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10
Сергей Бровеносец в потёмках 14 минут назад
Бот ципсотный, причем тут журавель?? В стране беззаконие творится, слепой что-ли? Скоро и тебя [мат] также, а остальные пацаки будут стоять вокруг и колокольчиками звенеть!
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