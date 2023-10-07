"Сдохнет мучительной смертью": в Пермском крае задержали школьника, планировавшего расправу над директором и учениками

Юный мститель подробно расписал, что сделает с обидчиками. Дожидаться, пока мамкин террорист соберётся с духом и пойдёт на расправу, не стали - подростка задержали.
В г. Березники полиция разбирается в душевных муках 16-летнего подростка, мечтавшего отомстить ученикам и директору школы. Подросток подробно описалсхему своих действий в телеграм-канале. В планах зумера - "завалить отчима", перестрелять учеников и педагогов школы №30.
В своих постах подросток жаловался на депрессию, на недопонимание со стороны взрослых и утверждал, что его обижали и в детском саду, и дома. С некоторым обидчикам он хотел расправиться с особой жестокостью. К примеру, так он описывал план мести директору школы: "Директриса сдохнет мучительной смертью, я отдельно залил жгучий яд в пулю и выстрелю ей в жирный живот".
Ожидать, приведёт ли в исполнение свои угрозы школьник, не стали и подростка задержали. В Сети предполагают, что размещать в Телеграм-канале посты мог не сам школьник, а кто-то от его имени, чтобы якобы испортить ребёнку жизнь. Однако на фото с оружием - он, и сделаны эти снимки были самим подростком. В настоящий момент проводится проверка. Правоохранители выясняют авторство постов, а также мотивы готовящегося преступления.
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Одни в трусы малолеткам лезут, другие за оружие берутся.