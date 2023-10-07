"Сдохнет мучительной смертью": в Пермском крае задержали школьника, планировавшего расправу над директором и учениками

В г. Березники полиция разбирается в душевных муках 16-летнего подростка, мечтавшего отомстить ученикам и директору школы. Подросток подробно описалсхему своих действий в телеграм-канале. В планах зумера - "завалить отчима", перестрелять учеников и педагогов школы №30.





В своих постах подросток жаловался на депрессию, на недопонимание со стороны взрослых и утверждал, что его обижали и в детском саду, и дома. С некоторым обидчикам он хотел расправиться с особой жестокостью. К примеру, так он описывал план мести директору школы: "Директриса сдохнет мучительной смертью, я отдельно залил жгучий яд в пулю и выстрелю ей в жирный живот".







