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В Китае казнили отца, убившего двоих детей ради новой подружки

В Китае казнили отца, убившего двоих детей ради новой подружки

Автор:
03 февраля 2024 09:04
Сообщество : Криминал
Метки: КИтай   Смертная казнь   дети   несовершеннолетние   отношения   семья   
1283
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Эта ужасная история произошла еще в ноябре 2020 года.

Началось все с того, что Чжан Бо начал отношения с Е Чэнчен в 2019 году, когда он все еще был женат на Чэнь Мэйлинь. В феврале 2020 года Е добилась, чтобы ее возлюбленный развелся со своей супругой. Но двое детей - девочка 2,5 лет и годовалый мальчик, стали помехой, после развода очец продолжал с ними общаться.


Вот только Е Чэнчэнь была категорически против малышей, утверждая, что они станут препятствием к счастливой семейной жизни, да и родители девушки были против, чтобы у ее будущего мужа были дети от другой женщины. Ну а чтобы Чжан Бо был более замотивирован, она грозилась вскрыть себе вены, если папаша не избавится от своих детей.

Чжан Бо не придумал ничего лучше, чем выкинуть своих детей с 15 этажа из окна своей квартиры, когда остался с ними наедине. В результате падения мальчик погиб мгновенно, девочка скончалась позже в больнице. Чтобы все было максимально естественно, горе-папашка рыдал и бился головой об стену, утверждая, что это все несчастный случай. А сам он во время трагедии якобы спал. Но позже в полиции, Чжан дал признательные показания, что убийство было спланировано им самим и его любовницей.


После семи месяцев разбирательств суд признал парочку виновными и приговорил к смертной казни. Негодяи подавали апелляцию, но суд оставил смертный приговор в силе на повторном процессе в мае прошлого года. Приговор был приведен в исполнение в прошлую среду, 31 января.


В Китае сохраняется смертная казнь за 46 преступлений, помимо убийства, казнят за незаконный оборот наркотиков и коррупцию и прочие нехорошие поступки.




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Метки: КИтай   Смертная казнь   дети   несовершеннолетние   отношения   семья   
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9  комментариев
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136k
parallax 2 часа назад
Очень справедливый суд.
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Roninsamuray 12 минут назад
Аплодирую стоя справедливости приговоров китайского правосудия.
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14k
ron 51 минуту назад
Жаль, невозможно привести в исполнение несколько смертных приговоров.
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4k
SmartCat101 51 минуту назад
нам тоже надо ввести смертную казнь
некоторым мразям не место на этом свете
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116
Рома 54 минуты назад
Туда и дорога !
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62k
Андрей Час назад
В любой нормальной стране за подобное надо отправлять в ад прямым рейсом.
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6k
livaneth Час назад
Я не считаю чистосердечное признание доказательством вины, если оно сделано в тюрьме. Слишком много у следователя возможностей выбить признание из заведомо невиновного.
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Умница-красавица Час назад
Единственно возможный приговор в данном случае
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