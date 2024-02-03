В Китае казнили отца, убившего двоих детей ради новой подружки

Эта ужасная история произошла еще в ноябре 2020 года.
Началось все с того, что Чжан Бо начал отношения с Е Чэнчен в 2019 году, когда он все еще был женат на Чэнь Мэйлинь. В феврале 2020 года Е добилась, чтобы ее возлюбленный развелся со своей супругой. Но двое детей - девочка 2,5 лет и годовалый мальчик, стали помехой, после развода очец продолжал с ними общаться.
Вот только Е Чэнчэнь была категорически против малышей, утверждая, что они станут препятствием к счастливой семейной жизни, да и родители девушки были против, чтобы у ее будущего мужа были дети от другой женщины. Ну а чтобы Чжан Бо был более замотивирован, она грозилась вскрыть себе вены, если папаша не избавится от своих детей.
Чжан Бо не придумал ничего лучше, чем выкинуть своих детей с 15 этажа из окна своей квартиры, когда остался с ними наедине. В результате падения мальчик погиб мгновенно, девочка скончалась позже в больнице. Чтобы все было максимально естественно, горе-папашка рыдал и бился головой об стену, утверждая, что это все несчастный случай. А сам он во время трагедии якобы спал. Но позже в полиции, Чжан дал признательные показания, что убийство было спланировано им самим и его любовницей.
После семи месяцев разбирательств суд признал парочку виновными и приговорил к смертной казни. Негодяи подавали апелляцию, но суд оставил смертный приговор в силе на повторном процессе в мае прошлого года. Приговор был приведен в исполнение в прошлую среду, 31 января.
В Китае сохраняется смертная казнь за 46 преступлений, помимо убийства, казнят за незаконный оборот наркотиков и коррупцию и прочие нехорошие поступки.
Источник:
- В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды
- Китайская семья нашла сына через 32 года после пропажи
- Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей
- В Нижегородской области подросток променял школу на взрослую жизнь, сбежав с 29-летней тётей
- Юные канадцы стали родителями в подростковом возрасте: как сложилась их дальнейшая судьба
некоторым мразям не место на этом свете