В Китае казнили отца, убившего двоих детей ради новой подружки

Началось все с того, что Чжан Бо начал отношения с Е Чэнчен в 2019 году, когда он все еще был женат на Чэнь Мэйлинь. В феврале 2020 года Е добилась, чтобы ее возлюбленный развелся со своей супругой. Но двое детей - девочка 2,5 лет и годовалый мальчик, стали помехой, после развода очец продолжал с ними общаться.

Вот только Е Чэнчэнь была категорически против малышей, утверждая, что они станут препятствием к счастливой семейной жизни, да и родители девушки были против, чтобы у ее будущего мужа были дети от другой женщины. Ну а чтобы Чжан Бо был более замотивирован, она грозилась вскрыть себе вены, если папаша не избавится от своих детей.