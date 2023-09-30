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Вот почему парни не знакомятся на улице

Вот почему парни не знакомятся на улице

Автор:
30 сентября 2023 10:28
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Улица   девушки   знакомство   люди   отношение   
2284
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Многие мужчины скорее оформят ипотеку, чем подойдут к незнакомой девушке.

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Метки: Видео   Улица   девушки   знакомство   люди   отношение   
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16  комментариев
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13k
Djeff Час назад
А теперь с другой стороны. Мутный тип, снимая на телефон, пытается так глупо подкатить. Наверное блогер, думают девчёнки, или долба*б, тут вспоминают, что это одно и то же и говорят "нет".
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10k
Сол Гудман 4 минуты назад
Потому, что это как минимум глупо, подходить к девушкам с камерой и пытаться пригласить на кофе.
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38k
Александр 11 минут назад
Подходит какой то хмырь с телефоном незнакомый и зовет на кофе куда то - странно выглядит не находите? Поччему то у меня проблем не возникает познакомится на улице с девушками.
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18k
тов.Suhov 14 минут назад
"Удачки", говоришь..? Ну и блоХер нынче пошёл...
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17k
K7OO 17 минут назад
Какой нафиг кофе? Вот так надо знакомиться.
Ссылка www.youtube.com
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27k
AzuveR 18 минут назад
Очередной блохер -долбаоб. С тупым подкатом. Интеллекта не хватает для более разумного способа знакомства. " Дефки ,кофе будете. Нет. Ну фсё ,токда пока " Гениально.
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160
Liberman 23 минуты назад
Да бабы все зашуганные. Вот в вк если кто дикпик скинет, а потом напишет "ты клевая" и скинет мэм, вот тут да.
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14k
? ? ? 23 минуты назад
неправильная тактика.
стакан с кофиём должен быть уже в руке.
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8k
mbr 39 минут назад
Сложный вопрос, почему с ним никто не хочет познакомиться.
В то же время сам парень выглядит как-то так..
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8k
mbr 40 минут назад
Автор поменяй заголовок.
Он должен звучать так:
Почему долбо...бу снимающему на телефон, все девушки отказывают.
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16k
banzai7 53 минуты назад
А этого блогера можно увидеть? Может не зря ему отказывают.
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3k
Pioner76 Час назад
Пойду заряжу телефон и на улицу кофе предлогать...
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Комментарий удален
−19
10k
Сергей Час назад
С таким долбо*бом, даже я на кофе не согласился бы.
И... Судя по кадрам, он слил раз 10 ситуацию, когда нет у женщин значит- "ну, не с того начал, но у тебя есть шанс"
Это чучело настолько тупое, что даже такое не видит.
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