Вот почему парни не знакомятся на улице

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Многие мужчины скорее оформят ипотеку, чем подойдут к незнакомой девушке.
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стакан с кофиём должен быть уже в руке.
В то же время сам парень выглядит как-то так..
Он должен звучать так:
Почему долбо...бу снимающему на телефон, все девушки отказывают.
И... Судя по кадрам, он слил раз 10 ситуацию, когда нет у женщин значит- "ну, не с того начал, но у тебя есть шанс"
Это чучело настолько тупое, что даже такое не видит.