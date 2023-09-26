Одна другой моложе: Венсан Кассель нашёл новую любовь

Рассставшись с Моникой Белуччи. Венсан Кассель женился на смуглокожей стройняшке. А когда и этот брак подошёл к концу, просто поменял жену на новую мулатку.
Венсан Кассель, похоже, готов переплюнуть Леонардо ди Каприо, чьи возлюбленные никогда не бывают старше 25 лет. Чуть дело близится к пограничному возрасту, ди Каприо скучает и меняет старую любовь на новую. Кассель тоже не стал горевать после расставания со знойной красоткой Тиной Кунаки и завел себе молодую подружку. Такую же смуглую и горячую, как предыдущая.
Новой пассии 56-летнего Венсана Наре Баптисте 27 лет. Похоже, серьёзная разница в возрасте ничуть не смущает супермодель бразильского происхождения. Инсайдеры утверждают, что актёр познакомился с красоткой в Бразилии, хотя сам Кассель пока эту информацию не комментировал.
Известно, что Баптиста родилась в Брисбене и в 2020 году представляла штат Кливленд на конкурсе «Мисс Вселенная Австралия». Девушка попала в шестерку самых красивых участниц конкурса, после которого начала заниматься карьерой фотомодели всерьёз.
А сейчас, судя по всему, Баптиста выиграла самый главный приз - сердце Венсана Касселя. Он без устали лайкает все фото девушки в соцсетях и, не стесняясь, пишет в комментариях, что без ума от знойной красавицы.
Актёра с новой подружкой заметили на бразильской вечеринке клуба Renascença в Рио-де-Жанейро — девушка танцует, а актёр снимает её на телефон.
А вообще, Нара с удовольствием посещает бразильские вечеринки - хоть с Касселем, хоть без него.
Неизвестно, во что выльются отношения с молодой моделью - возможно, актёр и не захочет больше вступать в брак, ведь прежнюю жёнушку с буйным темпераментом не смогли удержать ни семья, ни достаток, ни маленькая дочь. Устав терпеть измены, Кассель решился на развод - и нашёл себе замену Тины Кунаки.
Пока Венсан Кассель и Нара Баптиста не объявляли, что состоят в отношениях, но некоторые пользователи сети замечают, что все смуглые пассии актёра, несмотря на свою молодость и красоту, заметно проигрывают Монике Белуччи.
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Если это про жизнь, то разница в возрасте больше 25 лет - это разные планеты, разное восприятие мира, разные вселенные.
Она танцует - он снимает на телефон, почему?
Потому что у него нет тех же желаний что есть у неё.
Все это как то не комильфо.....
<<х_й ровесников не ищет>>