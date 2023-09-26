Одна другой моложе: Венсан Кассель нашёл новую любовь





Неизвестно, во что выльются отношения с молодой моделью - возможно, актёр и не захочет больше вступать в брак, ведь прежнюю жёнушку с буйным темпераментом не смогли удержать ни семья, ни достаток, ни маленькая дочь. Устав терпеть измены, Кассель решился на развод - и нашёл себе замену Тины Кунаки.





Пока Венсан Кассель и Нара Баптиста не объявляли, что состоят в отношениях, но некоторые пользователи сети замечают, что все смуглые пассии актёра, несмотря на свою молодость и красоту, заметно проигрывают Монике Белуччи.