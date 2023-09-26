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Одна другой моложе: Венсан Кассель нашёл новую любовь

Одна другой моложе: Венсан Кассель нашёл новую любовь

Автор:
26 сентября 2023 14:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Весан Кассель   Видео   Нара Баптиста   Тина Кунаки   актёр   девушки   знаменитости   моника белуччи   
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Рассставшись с Моникой Белуччи. Венсан Кассель женился на смуглокожей стройняшке. А когда и этот брак подошёл к концу, просто поменял жену на новую мулатку.

Венсан Кассель, похоже, готов переплюнуть Леонардо ди Каприо, чьи возлюбленные никогда не бывают старше 25 лет. Чуть дело близится к пограничному возрасту, ди Каприо скучает и меняет старую любовь на новую. Кассель тоже не стал горевать после расставания со знойной красоткой Тиной Кунаки и завел себе молодую подружку. Такую же смуглую и горячую, как предыдущая.


Новой пассии 56-летнего Венсана Наре Баптисте 27 лет. Похоже, серьёзная разница в возрасте ничуть не смущает супермодель бразильского происхождения. Инсайдеры утверждают, что актёр познакомился с красоткой в Бразилии, хотя сам Кассель пока эту информацию не комментировал.


Известно, что Баптиста родилась в Брисбене и в 2020 году представляла штат Кливленд на конкурсе «Мисс Вселенная Австралия». Девушка попала в шестерку самых красивых участниц конкурса, после которого начала заниматься карьерой фотомодели всерьёз.


А сейчас, судя по всему, Баптиста выиграла самый главный приз - сердце Венсана Касселя. Он без устали лайкает все фото девушки в соцсетях и, не стесняясь, пишет в комментариях, что без ума от знойной красавицы.


Актёра с новой подружкой заметили на бразильской вечеринке клуба Renascença в Рио-де-Жанейро — девушка танцует, а актёр снимает её на телефон.



А вообще, Нара с удовольствием посещает бразильские вечеринки - хоть с Касселем, хоть без него.


Неизвестно, во что выльются отношения с молодой моделью - возможно, актёр и не захочет больше вступать в брак, ведь прежнюю жёнушку с буйным темпераментом не смогли удержать ни семья, ни достаток, ни маленькая дочь. Устав терпеть измены, Кассель решился на развод - и нашёл себе замену Тины Кунаки.


Пока Венсан Кассель и Нара Баптиста не объявляли, что состоят в отношениях, но некоторые пользователи сети замечают, что все смуглые пассии актёра, несмотря на свою молодость и красоту, заметно проигрывают Монике Белуччи.

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Метки: Весан Кассель   Видео   Нара Баптиста   Тина Кунаки   актёр   девушки   знаменитости   моника белуччи   
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16  комментариев
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9k
Гомерчик Час назад
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940
Гера 12 минут назад
Ну все понимаю, особа приятна и довольно факбл, но нафига эти кольца в носу, что за мода такая?
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4k
Владимир 16 минут назад
Монике-мстит...
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Если это про секс....то его можно просто купить.
Если это про жизнь, то разница в возрасте больше 25 лет - это разные планеты, разное восприятие мира, разные вселенные.
Она танцует - он снимает на телефон, почему?
Потому что у него нет тех же желаний что есть у неё.
Все это как то не комильфо.....
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4k
Горожанин Полчаса назад
Чем больше женщин осчастливить, тем больше ненавидят они нас))
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4k
Горожанин Полчаса назад
Хорошенькая!..
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1k
Лебовски Полчаса назад
И цак носит..... А так в целом по*ер как-то.
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90
ruslan d 55 минут назад
Красавец , надо их периодически обновлять если есть возможности
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8k
Пуриц Жорж 59 минут назад
Значит с потенцией всё хорошо. Или как говорит мой одноклассник врач- такую под бок, и у мертвого поднимется.
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
это не он - это они его [мат] .
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17k
Shtoppi Час назад
прописная истина:
<<х_й ровесников не ищет>>
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
21k
32k
Ego sum qui sum Час назад
богатая знаменитость и молодая...ну прям новость
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12k
Владимир Час назад
Че у неё с пальцами на левой ноге?
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56k
dima423 Час назад
Ну красавчик че) можно только по белому позавидовать
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