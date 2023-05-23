Кот с бровками набирает популярность в сети

Кот по кличке Генри живёт со своей хозяйкой Меган в Канаде. Когда ему было всего четыре недели, малыша Генри вместе с братьями остался без матери-кошки. Это случилось в начале пандемии, в 2020 году. Но несмотря на такое грустное начало, в жизни котёнка появились добрые люди, которые позаботились о нём. Генри попал к своей хозяйке, подружился с её вторым котом, и с тех пор живёт счастливой жизнью, а ещё — завоёвывает любовь всех вокруг благодаря своим уникальным бровям.