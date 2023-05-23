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Кот с бровками набирает популярность в сети

Кот с бровками набирает популярность в сети

Автор:
23 мая 2023 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   любимцы   необычные животные   фото   
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Генри — котяра из Канады, который набирает популярность в сети благодаря одной очаровательной черте. Его бровки "домиком" растопили уже тысячи сердец. В разных ситуациях они могут выражать счастье, удивление, грусть, страх, и огромную палитру эмоций. Кроме того, у этого парня трогательная история спасения.

Кот по кличке Генри живёт со своей хозяйкой Меган в Канаде. Когда ему было всего четыре недели, малыша Генри вместе с братьями остался без матери-кошки. Это случилось в начале пандемии, в 2020 году. Но несмотря на такое грустное начало, в жизни котёнка появились добрые люди, которые позаботились о нём. Генри попал к своей хозяйке, подружился с её вторым котом, и с тех пор живёт счастливой жизнью, а ещё — завоёвывает любовь всех вокруг благодаря своим уникальным бровям.


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По рассказам хозяйки, когда она увидела Генри в приюте, сразу влюбилась в него. На него оставили сотни заявок, но выбрали именно Меган из-за её любви к кошкам. Что касается бровей Генри, по её словам, люди всегда позитивно реагируют на них:


"Все очень забавно реагируют на внешность Генри, и всегда удивляются, увидев его. Сначала они в шоке, что брови так иронично передают настоящие эмоции, а затем смеются над этим и влюбляются в Генри. В жизни он определённо забавней и милее, чем на фотографиях. Он вообще неуклюжий и причудливый кот, а его брови и выражения мордочки только прибавляют веселья," - рассказывает хозяйка.

Фото и видео с Генри быстро стали популярными в соцсетях. Одно видео набрало три миллиона просмотров за считанные дни, после чего котяра словил свою минуту славы и набрал тысячи подписчиков. По словам хозяйки, Генри - очень социальный кот. Он любит находиться рядом с людьми, всегда рад гостям и обожает новые знакомства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   любимцы   необычные животные   фото   
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Bolt Час назад
У нас такой на улице живет
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mercure

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