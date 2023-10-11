25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной

1270
26
С каждым годом работа маркетологов становится все труднее. Вокруг столько рекламы, что у людей уже развилось что-то вроде «рекламной слепоты». И если билборд вдруг привлекает ваше внимание, заставляет остановиться и задуматься, это признак высокого мастерства.
1. Кампания ЮНИСЕФ «Одного выстрела/снимка достаточно», направленная на борьбу с интернет-травлей, получила золото на фестивале «Каннские львы 2015» в категориях «Пресса» и «Наружная реклама»
×
×
2. Реклама премьеры «Возвращение Супермена 2: Человек из стали» на двери лифта и внутри него
4. «Как построить длительные отношения: 1. Сделать вырез по пунктирной линии. 2) Повернуть на 180 градусов» — получится «мы» вместо «я»
«Если вы хотите, чтобы ваш брак был крепче, работайте над ним вместе».
7. «В тату-студию Berrge требуются мастера. Для подачи заявки необходимо аккуратно раскрасить Qr-код, показав свои навыки»
12. Обычно производители рекламируют свою продукцию без сахара, делая акцент на здоровье. А Chupa Chups поступает по-другому
13. «Число ДТП с участием детей возрастает во время школьных каникул. Пожалуйста, будьте предельно внимательны за рулем»
«Велосипедист №28. Трофей из парка»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Горе-рекламщики, фантазия которых переходит все разумные границы
- Шедевры уличной рекламы на грани, созданные мэтрами маркетинга
- 14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного
- Билборды как отдельный вид креатива
- 16 примеров запоминающейся и креативной рекламы
Метки: Хорошая реклама картинка дня креатив креативная реклама крутая реклама реклама рекламные объявления
Новости партнёров
реклама