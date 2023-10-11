FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 920 постов • 188 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной

25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной

Автор:
11 октября 2023 18:22
Сообщество : Картинка дня
Метки: Хорошая реклама   картинка дня   креатив   креативная реклама   крутая реклама   реклама   рекламные объявления   
1270
26

С каждым годом работа маркетологов становится все труднее. Вокруг столько рекламы, что у людей уже развилось что-то вроде «рекламной слепоты». И если билборд вдруг привлекает ваше внимание, заставляет остановиться и задуматься, это признак высокого мастерства.

×
×

«Если вы хотите, чтобы ваш брак был крепче, работайте над ним вместе».


«Велосипедист №28. Трофей из парка»



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: Хорошая реклама   картинка дня   креатив   креативная реклама   крутая реклама   реклама   рекламные объявления   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
S__D 24 минуты назад
Комментарий к фото
"Такая химия, что даже муравьи брезгуют".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Николай 7 минут назад
Заколебали со своим "кланом". Не было никакого клана. Сериал называется просто "Сопрано". А по поводу "хлеба Harry`s"- на нем действительно лучше спать или под жопу подкладывать у кого болит, потому, что есть это не рекомендуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
S__D 18 минут назад
Комментарий к фото
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативнойПосмотреть
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
banzai7 51 минуту назад
Не скажу что это гениально. Но прошло больше 20 лет, а помню эту рекламу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110354



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После первой ночевки у тебя

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#животные#аварии#авто аварии#история#кино#Россия#новости
#машина#автомир#в мире#позитив#ДТП#Автовсячина#фильм#КИтай#Москва#улыбнуло
#интересно#Юмор#интересное#Прикол#США#факты#забавно#милота#полиция#подборка
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Убойная реклама — двигатель убойной торговли Убойная реклама — двигатель убойной торговли 16 примеров запоминающейся и креативной рекламы 16 примеров запоминающейся и креативной рекламы 14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного 14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно Маркетинг по-русски: лихо, осмысленно и беспощадно Билборды как отдельный вид креатива Билборды как отдельный вид креатива

На что жалуетесь?

Вернуться