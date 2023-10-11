25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной

С каждым годом работа маркетологов становится все труднее. Вокруг столько рекламы, что у людей уже развилось что-то вроде «рекламной слепоты». И если билборд вдруг привлекает ваше внимание, заставляет остановиться и задуматься, это признак высокого мастерства.