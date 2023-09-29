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Ирландские фермеры снялись для календаря на 2024 год

Ирландские фермеры снялись для календаря на 2024 год

Автор:
29 сентября 2023 10:39
Сообщество : Юмор
Метки: 2024   Фотографии   забавно   идеи   календари   календарь   смешно   фермеры   фото   
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Компания Irish Farmer Calendar уже 13 лет ежегодно выпускает календари, где ирландские фермеры позируют топлес с милыми животными. Новый календарь на 2024 год вновь набирает популярность, как и все предыдущие. Кроме того, это будет специальное издание из лучших снимков за все 13 лет истории календаря. На некоторых фото фермеры позируют с животными, на других — просто среди деревенских атрибутов. Взглянем на забавные снимки из календаря на следующий год!

"В этом году календарь представляет собой специальное издание — "Избранное". В нём представлены лучшие снимки за последние 13 лет, снятые в разных местах в шести округах Ирландии четырьмя талантливыми фотографами. Фанаты календаря в восторге, и мы каждый день получаем заказы со всего мира. Приятно видеть, что календарь по-прежнему пользуется всеобщей популярностью на 14-м году своего существования," - пишут создатели календаря.

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Для создания календаря Irish Farmer Calendar сотрудничает с разными фермами, где устраивает фотосессии. Команда всегда старается внести разнообразие в фотографии, и задействует в съёмках разные локации и атрибуты сельскохозяйственной жизни. Стоимость такого календаря — в районе 13 долларов (1200 рублей). Взглянем на фотографии из календаря на 2024 год:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2024   Фотографии   забавно   идеи   календари   календарь   смешно   фермеры   фото   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff 56 минут назад
Ну т.е. наоборот, в этом году они не снялись. Тупо взяли старые фото
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