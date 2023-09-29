Ирландские фермеры снялись для календаря на 2024 год

Компания Irish Farmer Calendar уже 13 лет ежегодно выпускает календари, где ирландские фермеры позируют топлес с милыми животными. Новый календарь на 2024 год вновь набирает популярность, как и все предыдущие. Кроме того, это будет специальное издание из лучших снимков за все 13 лет истории календаря. На некоторых фото фермеры позируют с животными, на других — просто среди деревенских атрибутов. Взглянем на забавные снимки из календаря на следующий год!