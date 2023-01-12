Инженеры выпустили календарь на 2023 с гигантскими кошками

Даже если вы работаете в федеральном ведомстве - у вас тоже может быть хорошее чувство юмора и безграничная любовь к котикам. Инженеры из Корпуса инженеров USACE создали календарь на 2023 год с участием кошек, где они изображены рядом с различной техникой, дамбами и специалистами. Взгляните на этот календарь с котами-инженерами: