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Инженеры выпустили календарь на 2023 с гигантскими кошками

Инженеры выпустили календарь на 2023 с гигантскими кошками

Автор:
12 января 2023 19:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Фотографии   животные   забавно   календари   календарь   кот   коты   кошка   кошки   фото   
2129
14
Котиков любят все - и даже такие серьезные люди, как инженеры. Корпус инженеров в США, федеральное ведомство, выпустило забавный и креативный календарь с гигантскими кошками. На нём котейки изображены рядом с дамбами, кранами и другой инфраструктурой. Получилось крайне забавно!
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Метки: Фотографии   животные   забавно   календари   календарь   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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6  комментариев
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1k
AGold 2 часа назад
а фотошопера нормального не могли найти?
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40k
turyst Полчаса назад
Нефиг по стройкам лазить!
Не котовское это!
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8k
SuperTroll 46 минут назад

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10k
Женя 52 минуты назад
Ну март совсем у кошек не такой
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