Инженеры выпустили календарь на 2023 с гигантскими кошками

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Котиков любят все - и даже такие серьезные люди, как инженеры. Корпус инженеров в США, федеральное ведомство, выпустило забавный и креативный календарь с гигантскими кошками. На нём котейки изображены рядом с дамбами, кранами и другой инфраструктурой. Получилось крайне забавно!
Даже если вы работаете в федеральном ведомстве - у вас тоже может быть хорошее чувство юмора и безграничная любовь к котикам. Инженеры из Корпуса инженеров USACE создали календарь на 2023 год с участием кошек, где они изображены рядом с различной техникой, дамбами и специалистами. Взгляните на этот календарь с котами-инженерами:
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