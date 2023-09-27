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17 причудливых ситуаций из Японии, которые местные даже не заметят

17 причудливых ситуаций из Японии, которые местные даже не заметят

Автор:
27 сентября 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Не заметят   Япония   дело   креатив   обычное   причудливые   ситуации   
2847
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Все мы знаем, что Япония - страна высоких технологий, где по-настоящему ценятся комфорт и уют. Умные туалеты, скоростные поезда, торговые автоматы — это лишь некоторые из вещей, которые всплывают в нашем сознании, когда мы думаем о Японии. Но, похоже, креативу японцев нет предела, и они продолжают поражать туристов каждую минуту. В этом посте вы увидите удивительные кадры, которые для местных - обычное дело.

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Метки: Не заметят   Япония   дело   креатив   обычное   причудливые   ситуации   
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2  комментария
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5k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
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MPEG-8 Полчаса назад
Пусть у себя на острове с ума сходят, им главное оружие не давать, а то они в миг вспомнят имперские амбиции.
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