17 причудливых ситуаций из Японии, которые местные даже не заметят

Все мы знаем, что Япония - страна высоких технологий, где по-настоящему ценятся комфорт и уют. Умные туалеты, скоростные поезда, торговые автоматы — это лишь некоторые из вещей, которые всплывают в нашем сознании, когда мы думаем о Японии. Но, похоже, креативу японцев нет предела, и они продолжают поражать туристов каждую минуту. В этом посте вы увидите удивительные кадры, которые для местных - обычное дело.