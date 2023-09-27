17 причудливых ситуаций из Японии, которые местные даже не заметят

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Все мы знаем, что Япония - страна высоких технологий, где по-настоящему ценятся комфорт и уют. Умные туалеты, скоростные поезда, торговые автоматы — это лишь некоторые из вещей, которые всплывают в нашем сознании, когда мы думаем о Японии. Но, похоже, креативу японцев нет предела, и они продолжают поражать туристов каждую минуту. В этом посте вы увидите удивительные кадры, которые для местных - обычное дело.
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