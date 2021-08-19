Японцы создали планировку дома, в котором совершенно нет стен

Это «но» заключается в отсутствии большой территории, поэтому граждане этой страны ценят и стараются разумно использовать буквально каждый миллиметр. Одним из способов такой экономии являются многоуровневые маленькие дома. Сегодня мы расскажем вам об одной японской семье, которая решила пойти дальше и создать умный дом без стен.





Кто заказал уникальный дом и зачем

Итак, как мы и упомянули ранее, заказчиком такого странного проекта стала обычная семья, в которой всего три человека: родители и ребенок. У них был небольшой домик общей площадью примерно 50 квадратных метров, но дом этот состоял из нескольких этажей.





Семья оказалась настолько дружной и сплоченной, что они не захотели разлучаться друг с другом ни на минуту и попросили строительную компанию, куда обратились за перепланировкой дома, чтобы в их жилище совершенно не было перегораживающих пространство стен. На удивление все получилось.









Внутреннее устройство необычного жилища

Дом получился больше похож не на обычную квартиру в несколько этажей, а на одну высокую комнату с разными отсеками, которые в свою очередь соединены лестницами и ступеньками. Некоторые отсеки подвесили на крепкие тросы, а некоторые укрепили колоннами. Самое интересное в освещении: помимо искусственных источников света, которых в доме достаточно, жильцам было важно, чтобы в их семейном гнездышке было достаточно окон. Дизайнеры и архитекторы постарались на славу: они расположили окна в доме так, что освещается буквально каждый уголок этого необычного жилья.









Если вы когда-нибудь увидите этот дом с улицы, то никогда не подумаете, что внутри там таится целый лабиринт, ведь снаружи жилье не отличается ничем от всех остальных.



