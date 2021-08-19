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Японцы создали планировку дома, в котором совершенно нет стен

Японцы создали планировку дома, в котором совершенно нет стен (5 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:46
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Япония   без стен   в мире   дизайн   дом   креатив   
585
5

Казалось бы, у японцев есть все для комфортной и современной жизни, однако, как и везде, есть свое «но».

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Метки: Япония   без стен   в мире   дизайн   дом   креатив   
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9  комментариев
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4k
Дмитрий Григорьев 3 часа назад
По-моему это какая-то хрень.
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Ya 5 минут назад
Да в любой квартире, любой чел может снести все перегородки и потом везде трындеть что он СОЗДАЛ. А по сути херня полная.
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schmubu Полчаса назад
это дом не для жизни, тем более с ребёнком, а для вы2,718бонов.
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7k
Maxim Час назад
Один вопрос наФуя ???
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Maxim Час назад
Один вопрос, [мат] ???
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
с бодуна все кости переломать
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Травмпункт уже прислал им абонементы и приглашения.
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
Прикольная идея
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