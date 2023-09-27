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Мародёры в Филадельфии опустошили магазин Apple

Мародёры в Филадельфии опустошили магазин Apple

Автор:
27 сентября 2023 08:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Мародёры   айфоны   америка   воры   грабеж   люди   
2192
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Но этого им было мало, поэтому вслед за айфонами, они пошли за "новыми покупками", в частности за вином и одеждой.

Полиция сообщает о массовых задержаниях.

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Метки: Видео   Мародёры   айфоны   америка   воры   грабеж   люди   
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26  комментариев
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Всё правильно. Не носить же айфон в старых тряпках, да и обмыть надо
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20
mike.bulatov 9 минут назад
За что боролись, на то и напоролись!
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 21 минуту назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 23 минуты назад
Как всегда по классике)
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 23 минуты назад
Никогда такого не было и вот опять!
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4k
brotherirk 24 минуты назад
не мародеры, а наглое ворье!
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48k
Aleksandr Полчаса назад
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3k
Walther Полчаса назад
Не опустошили, а взяли поносить на время. Один хрен "яблочники" через год новую е@анину презентуют.
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571
Человек Разумный Полчаса назад
Наши либерасты уже возмутились жестким обращением ? Где плакаты против произвола полиции ? :)
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9k
Oleg Полчаса назад
Как же так? опять негры? Кто ж их подставляет то из раза в раз?
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3k
Алекс 54 минуты назад
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40k
Aleks 57 минут назад
Мародер это грабящий в районе катастрофы или боевых действий.
А на видео обычные афроамериканские черножопые обезьяны в естественной среде обитания.
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597
РАТНИК 59 минут назад
Негры как цыгане - паразиты и остаются на уровне неандертальцев - в какой бы они цивилизации не жили , они навсегда останутся дикарями и сами строить свои цивилизации не способны , они даже не способны себя прокормить , Африка вечно голодная и весь мир ей собирает на еду и зерно дарит.
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8k
Nikolay Час назад
"Полиция сообщает о массовых задержаниях" - это значит, что задержано много полицейских за жестокое обращение с афроамериканцами?
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4k
Alex Час назад
Ну и дикий же народ там живет
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
на последнем видео как задерживает негритенка, так до нового "флойдика" не далеко
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Думаю можно все украденные телефоны забанить, пусть приходят в магазин для разблокировки ..
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Смех за кадром очень символичен. Именно эту реакцию вызывают действия полиции и властей...
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60k
pynh 2 часа назад
Читаю "мародеры", вижу нигеров. Совпадение.
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