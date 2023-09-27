Мародёры в Филадельфии опустошили магазин Apple

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Но этого им было мало, поэтому вслед за айфонами, они пошли за "новыми покупками", в частности за вином и одеждой.
Полиция сообщает о массовых задержаниях.
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А на видео обычные афроамериканские черножопые обезьяны в естественной среде обитания.
И это слово - "ниггер", с двумя "гг" пишется...
Это синонимы.