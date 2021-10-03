Водитель сбил мотоциклистов и в полиции его за это поблагодарили

Вот и в этот раз камеры наблюдения в городе Сан-Паулу на улице Януариу Зингаро, зафиксировали одно такое нападение. В субботу, 2 сентября, двое парней на мотоцикле, вооружившись револьвером, решили совершить дерзкое ограбление посреди дня. Лихо подъехав к случайным прохожим, они угрожая оружием, потребовали всё ценное, что у них было. Но в этот день Фортуна была явно не на стороне грабителей.