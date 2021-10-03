Водитель сбил мотоциклистов и в полиции его за это поблагодарили

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На улицах Бразилии всегда было не спокойно. Настоящим бичом жителей городов остаются ушлые воришки на мотоциклах. Местные жители защищаются от них как могут.
Вот и в этот раз камеры наблюдения в городе Сан-Паулу на улице Януариу Зингаро, зафиксировали одно такое нападение. В субботу, 2 сентября, двое парней на мотоцикле, вооружившись револьвером, решили совершить дерзкое ограбление посреди дня. Лихо подъехав к случайным прохожим, они угрожая оружием, потребовали всё ценное, что у них было. Но в этот день Фортуна была явно не на стороне грабителей.
Дело в том, что перед этим налётчики попытались ограбить водителя белого Jeep Renegade, чем очень его разозлили. Бросившись в погоню за обидчиками, он очень удачно догнал их именно в тот момент, когда они пытались совершить очередное нападение.
Больше всего не повезло пассажиру мотоцикла. Парень с переломом ноги обратился в ближайший госпиталь Ду-Кампу-Лимпо, где его уже поджидали офицеры полиции. Водитель автомобиля оперативно сообщил, что сбил двух воришек и одному из них потребуется помощь. В настоящий момент ведутся поиски второго мотоциклиста.
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