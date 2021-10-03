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Водитель сбил мотоциклистов и в полиции его за это поблагодарили

Водитель сбил мотоциклистов и в полиции его за это поблагодарили (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2021 14:53
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   бразилия   видео   воры   грабеж   мотоцикл   
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На улицах Бразилии всегда было не спокойно. Настоящим бичом жителей городов остаются ушлые воришки на мотоциклах. Местные жители защищаются от них как могут.

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Метки: Автомобиль   бразилия   видео   воры   грабеж   мотоцикл   
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−181
Александр 41 минуту назад
А у нас бы угадайте кто присел?
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12k
Вася 48 минут назад
вечный бардак заложенный с момента колонизации. Всё в кучу, церковь, понаехавшие, местные, коррупция, чёрные белые, наркотики, жопы, шоу итд.. накуй. ещё СССР бл.я.дь кто-то ругать пытается, с порядком и идеями.
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