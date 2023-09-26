«Я - бюджетная и неприхотливая женщина»: дама рассказала, во сколько обходится её содержание мужу

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В этой «смете» есть несколько интересных пунктов.
На просторах сети хватает девушек, которые хотят замуж за человека с доходом «от миллиона рублей в месяц». Ну или 500 тысяч, не меньше. Но есть и другие варианты - «бюджетные».
И одна из «качественных и надёжных» барышень поделилась, сколько на неё тратит муж. Расклад такой:
- Питание - 25 000 в месяц, это на неё одну. Также она любит «дозаправиться» в кафе и ресторанах, поэтому сверху супруг накидывает ещё 10 000. Итого на еду уходит 35 000 рублей.
- Затем девушка показала смазку для секса и сообщила, что на аптечные средства тратит 5 000 рублей.
- Косметологи и «прочее техобслуживание» - 30 000 рублей.
- На покупку косметики - 13 000 рублей.
- Походы к психологу - 12 000 рублей.
- Одежда и обувь - 15 000 рублей.
- Хобби и развлечения - 10 000 рублей.
Выходит сумма в 120 000 рублей в месяц. Сколько денег уходит на собачку и остаётся ли у её супруга после этого хотя бы мелочь на метро - женщина не сообщила.
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И вообще, на психолога тратит.