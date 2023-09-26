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«Я - бюджетная и неприхотливая женщина»: дама рассказала, во сколько обходится её содержание мужу

«Я - бюджетная и неприхотливая женщина»: дама рассказала, во сколько обходится её содержание мужу

Автор:
26 сентября 2023 16:59
Сообщество : Жить в России
Метки: бюджет   женщина   муж   расходы   смета   содержание   супруг   
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В этой «смете» есть несколько интересных пунктов.

На просторах сети хватает девушек, которые хотят замуж за человека с доходом «от миллиона рублей в месяц». Ну или 500 тысяч, не меньше. Но есть и другие варианты - «бюджетные».

И одна из «качественных и надёжных» барышень поделилась, сколько на неё тратит муж. Расклад такой:

  • Питание - 25 000 в месяц, это на неё одну. Также она любит «дозаправиться» в кафе и ресторанах, поэтому сверху супруг накидывает ещё 10 000. Итого на еду уходит 35 000 рублей.
  • Затем девушка показала смазку для секса и сообщила, что на аптечные средства тратит 5 000 рублей.
  • Косметологи и «прочее техобслуживание» - 30 000 рублей.
  • На покупку косметики - 13 000 рублей.
  • Походы к психологу - 12 000 рублей.
  • Одежда и обувь - 15 000 рублей.
  • Хобби и развлечения - 10 000 рублей.

Выходит сумма в 120 000 рублей в месяц. Сколько денег уходит на собачку и остаётся ли у её супруга после этого хотя бы мелочь на метро - женщина не сообщила.

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Метки: бюджет   женщина   муж   расходы   смета   содержание   супруг   
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16  комментариев
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56k
dima423 36 минут назад
ХЗ...такая по моему еще сама доплачивать должна))
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3k
fkamash 7 минут назад
120К впустую
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17k
Shtoppi 7 минут назад
тут ключевое слово все таки "содержание", а это во все времена означало обузу, кто бы и что бы не говорил супротив.
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2k
mikhanych 8 минут назад
так, а где красивая женщина? там с расходами на косметику .... вычеркнуть можно, не в коня корм. мужика жалко
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632
povelitel3d 12 минут назад
Остановите поезд, я выйду.
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51k
turyst 13 минут назад
Нахрена нужна баба, что на психолога тратит больше, чем на хобби?
И вообще, на психолога тратит.
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15k
Kostick 37 минут назад
больше двушки такая тушка не стоит. тыксыть рынок)) довольно условно бибабельное тельце, на любителя. по два раз на день такое? тем более на любителя.
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6k
Бу 38 минут назад
ТП
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80
ruslan d 51 минуту назад
Ну если вдвоем работать , то вполне
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80
ruslan d Knives22 42 минуты назад
Ну по современным меркам запросов у нее не много )))
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310
Knives22 ruslan d 36 минут назад
Ну если сравнивать с дурочками ищущими миллионера то да, но раз она решила поговорить о затратах на доступ к писечке, то цена ей пол литра водки, которую на двоих выпить нужно для смелости.
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ruslan d Knives22 Полчаса назад
Да ладно , все мы за что-то платим ... По мне, так хоть честно .
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310
Knives22 ruslan d Полчаса назад
Работницы древней профессии честнее работают и дешевле, возможно и качество услуг будет выше.
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80
ruslan d Knives22 Полчаса назад
Не вопрос
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