«Я - бюджетная и неприхотливая женщина»: дама рассказала, во сколько обходится её содержание мужу

И одна из «качественных и надёжных» барышень поделилась, сколько на неё тратит муж. Расклад такой:

Питание - 25 000 в месяц, это на неё одну. Также она любит «дозаправиться» в кафе и ресторанах, поэтому сверху супруг накидывает ещё 10 000. Итого на еду уходит 35 000 рублей.

Затем девушка показала смазку для секса и сообщила, что на аптечные средства тратит 5 000 рублей.

Косметологи и «прочее техобслуживание» - 30 000 рублей.

На покупку косметики - 13 000 рублей.

Походы к психологу - 12 000 рублей.

Одежда и обувь - 15 000 рублей.

Хобби и развлечения - 10 000 рублей.

Выходит сумма в 120 000 рублей в месяц. Сколько денег уходит на собачку и остаётся ли у её супруга после этого хотя бы мелочь на метро - женщина не сообщила.