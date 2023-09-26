На Карибах тратят тысячи долларов на содержание арестованной из-за санкций российской яхты

82-метровая яхта стоит в местной гавани с февраля 2022 года. Издание оценивает 82-метровое судно, длиной почти в футбольное поле, в $120 млн.

Деньги, которые тратят на содержание яхты, идут на зарплату капитану, а также на поддержание работы кондиционера, без которого плесень распространится по судну и повредит дорогостоящую обшивку яхты и внутреннюю ее часть, состоящую из редких пород дерева.