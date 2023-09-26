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На Карибах тратят тысячи долларов на содержание арестованной из-за санкций российской яхты

На Карибах тратят тысячи долларов на содержание арестованной из-за санкций российской яхты

Автор:
26 сентября 2023 22:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Андрей Гурьев   Барбуда   антигуа   арест   карибы   санкции   содержание   яхта   
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Власти карибских островов Антигуа и Барбуда страдают из-за российских санкций, тратя $28 тыс. в неделю на содержание арестованной яхты Alfa Nero, предположительно принадлежащей российскому олигарху, совладельцу «Фосагро» Андрею Гурьеву-старшему, сообщает The Wall Street Journal.

Застрявшая на Карибах яхта Alfa Nero, которую связывают с совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым, стала настоящим проклятьем проклятьем для карибского государства Антигуа и Барбуда.

А все из-за того, что за содержание её в надлежащем состоянии налогоплательщики островов вынуждены платить в неделю $28 тысяч, при том что ВВП на душу населения в стране составляет $18,7 тысяч.

82-метровая яхта стоит в местной гавани с февраля 2022 года. Издание оценивает 82-метровое судно, длиной почти в футбольное поле, в $120 млн.

Деньги, которые тратят на содержание яхты, идут на зарплату капитану, а также на поддержание работы кондиционера, без которого плесень распространится по судну и повредит дорогостоящую обшивку яхты и внутреннюю ее часть, состоящую из редких пород дерева.

Кроме того, на борту осталась часть экипажа, зарплаты которой заблокировали из-за санкций. Моряки «уничтожили все запасы шампанского, омаров и икры на яхте», - пишет издание, - и были вынуждены обменивать хранившиеся на судне «старинные бутылки вина» на продукты. По словам капитана, действующая ставка — «две бутылки вина за одного тунца».

Отмечается, что такие траты слишком велики для государства с населением в 93 тыс. человек.

Таким образом, власти США, наложившие арест на яхту, сохраняют около 3 млн рублей из бюджета РФ еженедельно, с чем их и можно поздравить.

Ну и порадоваться заодно за капитана, его экипаж и их затянувшийся беззаботный отпуск на райских островах.


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Метки: Андрей Гурьев   Барбуда   антигуа   арест   карибы   санкции   содержание   яхта   
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5  комментариев
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15k
Типа граф Час назад
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Показать 1 ответ
206
Радист Полчаса назад
Хорошо это пока хорошо...
В минувшем году через меня проходила информация про дрейфующее российское судно в Индийском океане.
Двигатель неисправен, береговые службы на 16-том канале морской УКВ связи откровенно игнорировали просьбы наших моряков оказать им хоть какую-то помощь.
Так вот там ситуация была уже сильно за пределами "затянувшийся беззаботный отпуск", т.к. продовольствие давно закончилось, необходимых медикаментов не было для лечения заболевших. Спутниковая связь блокировалась, хорошо хоть на коротких волнах капитан успел сообщить о проблеме. Спасибо нашему МИД, быстро отреагировали и помогли морякам вернуться домой в Таганрог.
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17k
Алекс 41 минуту назад
Россия очень бедная. Правда отсутствием наших туристов роняем экономики некоторых государств. А тут и вовсе страну расходами на содержание яхты разоряем
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59
Павел Час назад
Штурман (2й ПКМ, Секонд ...) Мастеру видимо, не нужен))
Я бы стартанул туда)))
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KlyaksaZ
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