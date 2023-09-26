Суд признал виновной жену блогера-сыроеда Лютого за то, что она заморила голодом новорождённого сына

Но вот наказание у многих вызвало вопросы.
Супружеская пара: Максим Лютый и Оксана Миронова.
Лютый родился в 1980 году. Последние несколько лет пропагандировал веганство, сыроедение и праноедение - питание от энергии Солнца. Оказывается, есть и такое. Как считал блогер, с помощью этого ему удалось побороть 6 хронических заболеваний и вылечить бабушку от диабета.
Кстати, веган-сыроед оказался с «секретом» - в 1998 году он получил условный срок за хранение наркотиков. Но об этом предпочитал не рассказывать. Как-то не сильно сочеталось с питанием солнечной энергией.
В середине нулевых Лютый отправился в путешествие: посетил Индию, Шри-Ланку и Гоа. Занимался йогой, открывал чакры и просветлялся. Когда вернулся, развернул бурную предпринимательскую деятельность - открыл оздоровительный центр в Сочи, продюсерский центр и онлайн-школу по саморазвитию.
В промежутке между растягиванием чакр и занятиями бизнесом, Лютый познакомился с будущей женой Оксаной. В прошлом году они переехали в Сочи, там же у них родился ребёнок. Малыш появился на свет без помощи врачей, сыроеды решили рожать его дома и не зарегистрировали в ЗАГСе.
Через месяц мальчик подхватил пневмонию, а вскоре его состояние резко ухудшилось: стал хрипеть, позже начались судороги. И только тогда родители повезли его в больницу, но по дороге он скончался. Врачи смогли лишь констатировать смерть малютки.
По факту смерти малыша начали проверку, плюс медики обратили внимание, что он был крайне измождён. Будто его морили голодом. Потом выяснилось, что папаша Лютый запрещал его кормить и пытался перевести на «питание энергией Солнца». По факту смерти ребёнка завели уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), жену Лютого отпустили под подписку о невыезде.
А сегодня суд вынес вердикт жене вегана-праноеда: её признали виновной в гибели сына и приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 15% от заработка в пользу государства. На процессе женщина признала свою вину и раскаялась.
Лютый сыроед продолжает сидеть в СИЗО, его дело выделили в отдельное производство. В камере он несколько отошёл от своих принципов: другие сидельцы утверждают, что «веган» может запросто поесть тушёнки или навернуть супчика.
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РЕБЁНКА ЗАМОРИЛИ ГОЛОДОМ ДО СМЕРТИ,
ЭТО УБИЙСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ.
посетил Россия, Грузию и Сочи...
Что, "без камеры", кормить нельзя было?
Чайник там со свистком давно уже, и крышку-таки сорвало.