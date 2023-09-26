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Суд признал виновной жену блогера-сыроеда Лютого за то, что она заморила голодом новорождённого сына

Суд признал виновной жену блогера-сыроеда Лютого за то, что она заморила голодом новорождённого сына

Автор:
26 сентября 2023 16:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Максим Лютый   Оксана Миронова   веганы   ребенок   суд   сыроеды   
2008
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Но вот наказание у многих вызвало вопросы.

Супружеская пара: Максим Лютый и Оксана Миронова.

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Лютый родился в 1980 году. Последние несколько лет пропагандировал веганство, сыроедение и праноедение - питание от энергии Солнца. Оказывается, есть и такое. Как считал блогер, с помощью этого ему удалось побороть 6 хронических заболеваний и вылечить бабушку от диабета.

Кстати, веган-сыроед оказался с «секретом» - в 1998 году он получил условный срок за хранение наркотиков. Но об этом предпочитал не рассказывать. Как-то не сильно сочеталось с питанием солнечной энергией.

В середине нулевых Лютый отправился в путешествие: посетил Индию, Шри-Ланку и Гоа. Занимался йогой, открывал чакры и просветлялся. Когда вернулся, развернул бурную предпринимательскую деятельность - открыл оздоровительный центр в Сочи, продюсерский центр и онлайн-школу по саморазвитию.

В промежутке между растягиванием чакр и занятиями бизнесом, Лютый познакомился с будущей женой Оксаной. В прошлом году они переехали в Сочи, там же у них родился ребёнок. Малыш появился на свет без помощи врачей, сыроеды решили рожать его дома и не зарегистрировали в ЗАГСе.

Через месяц мальчик подхватил пневмонию, а вскоре его состояние резко ухудшилось: стал хрипеть, позже начались судороги. И только тогда родители повезли его в больницу, но по дороге он скончался. Врачи смогли лишь констатировать смерть малютки.

По факту смерти малыша начали проверку, плюс медики обратили внимание, что он был крайне измождён. Будто его морили голодом. Потом выяснилось, что папаша Лютый запрещал его кормить и пытался перевести на «питание энергией Солнца». По факту смерти ребёнка завели уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), жену Лютого отпустили под подписку о невыезде.

А сегодня суд вынес вердикт жене вегана-праноеда: её признали виновной в гибели сына и приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 15% от заработка в пользу государства. На процессе женщина признала свою вину и раскаялась.

Лютый сыроед продолжает сидеть в СИЗО, его дело выделили в отдельное производство. В камере он несколько отошёл от своих принципов: другие сидельцы утверждают, что «веган» может запросто поесть тушёнки или навернуть супчика.

Источник:

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Метки: Максим Лютый   Оксана Миронова   веганы   ребенок   суд   сыроеды   
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17  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Бедный малыш. За такую короткую жизнь так намучился с ипанутыми родителями... Просто дичь
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402
Дмитрий Байков 20 минут назад
КАКОЕ НАXPEH ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ?
РЕБЁНКА ЗАМОРИЛИ ГОЛОДОМ ДО СМЕРТИ,
ЭТО УБИЙСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ.
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141
oleg Pesotsky Полчаса назад
Откуда у человека деньги на такие экзотические путешествия? Откуда средства на открытие центров и бизнеса в Сочи? Ну а про веганство ответ прост - если хищника (а человек как не крути именно хищник) кормить травкой и овощами то финал предсказуем.
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6k
Бу Полчаса назад
твари
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125
Александр 40 минут назад
посетил Индию, Шри-Ланку и Гоа.
посетил Россия, Грузию и Сочи...
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3k
Руслан 43 минуты назад
А почему оба родителя не несут одинаковую ответственность? Что за е@аный феминизм?
Тупая кошёлка тоже должна на нары приземлиться и лучше её стерилизовать на будущее
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450
Человек Наблюдающий 45 минут назад
это 3,14дец
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762
Куруш 46 минут назад
Лютый на камеру заливал про веганство и питанием от солнца. Доил при этом бабло. Сам без камеры точил борщик с мясом и картофан с селедкой. Такую репу солнышком не нажрешь
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37k
Алексей Час назад
все же итак понятно гендерный геноцид - один даже пукнуть не может, другая насрет на кровать и все [мат]..ц виноват, тот кто пукнуть не может
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12k
Rus77 Час назад
У этого дегенерата всё на лице написано! Ребёнка очень жаль!
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80
ruslan d Час назад
Ну они себя уже сами наказали ...
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37
Феличита ruslan d Час назад
как? если они этого наказания не понимают
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80
ruslan d Феличита Час назад
Ну потерять ребенка , да так чтоб тебя еще и осудили ... думаю осознание настигло . Ну или они нелюди совсем , но сомневаюсь , просто очень не умные .
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37
Феличита ruslan d Час назад
осознание... если бы оно было они бы не попали в такую ситуацию... думаю что там сознание ниже уровня животного, животные и то лучше о детёнышах заботятся
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80
ruslan d Феличита 58 минут назад
Ну может и так ... Но все же, хуже уже быть не может ...
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37
Феличита ruslan d 4 секунды назад
минус не мой... Хуже для них только если пойдут работать в нормальную профессию, а не быть инфоцыганами
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