Суд признал виновной жену блогера-сыроеда Лютого за то, что она заморила голодом новорождённого сына

Лютый родился в 1980 году. Последние несколько лет пропагандировал веганство, сыроедение и праноедение - питание от энергии Солнца. Оказывается, есть и такое. Как считал блогер, с помощью этого ему удалось побороть 6 хронических заболеваний и вылечить бабушку от диабета.

Кстати, веган-сыроед оказался с «секретом» - в 1998 году он получил условный срок за хранение наркотиков. Но об этом предпочитал не рассказывать. Как-то не сильно сочеталось с питанием солнечной энергией.