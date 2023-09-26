17 фильмов по реальным событиям прошли проверку на достоверность

Точность: 42,3%

Правда: Алан Тьюринг действительно был криптографом в Блетчли-парке во время войны. Он также создал машину Тьюринга и положил начало эпохе информатики. После войны он был арестован за гомосексуальность (посмертное королевское помилование было получено только в 2013 году).

Выдумка: честно говоря, сделать невероятно математическую и техническую историю интересной и увлекательной для широкой аудитории, но при этом оставить её абсолютно точной, было практически невозможно. Так что большая часть киносюжета была выдумана — в том числе история про шпиона в Блетчли. На самом деле никто не знал, что там был шпион, до 1951 года.