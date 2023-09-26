17 фильмов по реальным событиям прошли проверку на достоверность

Зрители любят фильмы, основанные на реальных событиях, но иногда трудно понять, что действительно основано на фактах, а что добавлено в сюжет в драматических целях. Вот 17 таких кинолент, ранжированных по степени исторической достоверности — от наименее точных до самых точных и допускающих лишь некоторую художественную свободу.
Точность: 42,3%
Правда: Алан Тьюринг действительно был криптографом в Блетчли-парке во время войны. Он также создал машину Тьюринга и положил начало эпохе информатики. После войны он был арестован за гомосексуальность (посмертное королевское помилование было получено только в 2013 году).
Выдумка: честно говоря, сделать невероятно математическую и техническую историю интересной и увлекательной для широкой аудитории, но при этом оставить её абсолютно точной, было практически невозможно. Так что большая часть киносюжета была выдумана — в том числе история про шпиона в Блетчли. На самом деле никто не знал, что там был шпион, до 1951 года.
Этого в реальности не было
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А это было
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Точность: 52,7%
Правда: многое из того, что происходит в изображении войны в фильме, действительно произошло — но с сокращением временной шкалы и объединением сражений.
Выдумка: многое из того, что мы видим до войны, либо сфабриковано, либо искажено в повествовательных целях, как в случае с причинами пацифизма Досса.
Это было
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Точность: 56,9%
Правда: многие события в фильме действительно произошли, но участие в них Кайла было во многом преувеличено. Знаменитая сцена, использованная в трейлере, действительно произошла — когда Кайл должен решить, застрелить ли ребенка, чтобы спасти конвой, — но в реальности ребенка не было, это была женщина.
Выдумка: во-первых, фильм был адаптирован из мемуаров Кайла, некоторые эпизоды которых так или иначе оспаривались. Также в значительной степени придуман образ его заклятого врага-снайпера Мустафы и его смертельная битва. В фильме американские солдаты также во многом изображаются праведными, а Кайл показан жертвой войны, несмотря на то, что он сам говорит, что его главное сожаление — что не получилось убить больше «плохих парней» и спасти больше морских пехотинцев.
Это было, но не так, как показано в фильме
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Точность: 61,4%
Правда: невероятная история Сару рассказана практически так, как она произошла. Начиная с того, как он заблудился, садясь в поезд, и оказался в Калькутте, и заканчивая тем, как его усыновили в Австралии и, в конечном итоге, его путешествием обратно.
Выдумка: весь сюжет о любовном интересе, похоже, был придуман в драматических целях. Кроме того, большая часть событий в Калькутте и его пятилетние поиски, подогнаны под сценарий, поэтому достоверность от сцены к сцене страдает.
Этого на самом деле не было
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А это было
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Точность: 61,4%
Правда: большая часть сценария была написана на основе личных дневников Рона, поэтому то, что происходит с ним, его заражение вирусом и создание клуба покупателей, — это то, что описал сам Рон.
Выдумка: представление о том, что он был ярым гомофобом, очевидно, не соответствует действительности. Близкий друг настоящего Рона Вудруфа рассказал, что Рон нормально общался с геями и определённо чувствовал себя комфортно рядом с ними. Также похоже, что Рэйон, персонаж Джареда Лето, был придуман для фильма.
Это было
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Точность: 70,9%
Правда: почти все, что случилось с Филоменой, включая работу прачкой в монастыре и травмирующие события, которые произошли с ней в детстве.
Выдумка: в драматических целях центральное место Сиксмита в основном сюжете было чрезмерно преувеличено; были также допущены вольности по поводу того, что Филомена знала и не знала о своем потерянном сыне. Также, возможно, слишком сгущены краски в образе сестры Хильдегарды — по-видимому, призванном олицетворять все действия католической церкви.
Этого в реальности не было
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Мартин поехал в Америку, однако Филомена его не сопровождала.
Точность: 74%
Правда: основное повествование «Скрытых фигур» осталось верным реальным событиям, произошедшим во время космической гонки, а три главных героя Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Монэ тщательно изучали женщин, которых они изображали на экране.
Выдумка: близость Кэтрин Дж. Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон была несколько преувеличена, и, как и следовало ожидать, в этих событиях было задействовано гораздо больше людей, а временная шкала была несколько запутанной. Но в целом очень точный фильм.
Это было
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Точность: 74,4%
Правда: большая часть этого фильма представляет собой точное описание событий и дружбы Берти с Лайонелом. От нетерпения Джорджа по поводу заикания своего сына до нежелания Берти быть королем — многие из изображенных деталей верны.
Выдумка: хотя в фильме показано, как он предлагает свою поддержку Берти, Черчилль вообще не участвовал в речи, и не присутствовал на речи, чтобы поздравить Берти. Кроме того, Берти в реальной жизни с радостью открылся Лайонелу на их первом сеансе, в отличие от его сдержанного поведения в фильме.
Это было в реальности
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Точность: 76%
Правда: естественно, учитывая столь серьезный исходный материал, от авторов требовалось придерживаться фактов, что они и сделали. Кроме того, поскольку персонажи были журналистами, которым нужно было проверять факты, все разоблачения и сокрытия, обнаруженные командой Globe Spotlight, были точными.
Выдумка: в фильме Барона показали аутсайдером, но на самом деле люди его любили и уважали. Были также вымышленные составные персонажи, которые представляли группы разных людей. Одним из них был Салливан, который представлял интересы шести юристов, с которыми консультировалась команда Spotlight. Другим был Конли, который представлял различных людей, участвовавших в сокрытии церковью информации.
Это было
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Точность: 76,1%
Правда: многие фактические детали в этом фильме были точными; включая братьев, ищущих юрисконсульта, отправку Цукербергу показаний и даже вступительные тесты в клубе «Феникс» и визитные карточки "CEO... Bitch".
Выдумка: защитники Цукерберга опровергли изображение его как «ехидного и саркастичного до жестокости» — может быть, это было просто самосбывающееся пророчество…? Близкие к нему в то время люди также отвергают рассказ о том, что он гонялся за девушками, рассказывая, что у него была постоянная девушка в период, показанный в фильме.
Это было
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Точность: 79,9%
Правда: практически все, что произошло в фильме, действительно произошло в реальной жизни, только не совсем в таком порядке... Однако от сцены к сцене детали, изображенные в фильме, во многом соответствуют реальной жизни.
Выдумка: основными камнями преткновения были хронология и упущение различных событий, которые имели решающее значение в истории группы — но этого и следовало ожидать, поскольку сложно втиснуть столько лет в один фильм. Например, формирование группы показано слишком упрощенно, и то, что Фредди не знал, что он ВИЧ-инфицирован до Live-Aid, а Джон Дикон фактически был четвертым басистом, которого они пробовали.
Это было в реальности
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Фредди рассказал группе о том, что он ВИЧ-положительный, очень похожим образом. Он сказал, что будет продолжать идти и не остановится до самой смерти.
Точность: 80%
Правда: фильм максимально соответствует исходному материалу; даже причудливые детали, такие как проглатывание золотой рыбки, сцена с главным героем под наркотой, контрабанда денег в Швейцарию и затопление яхты. Поруш (персонаж Джона Хилла) действительно женился на своей кузине. Марго Робби даже встретилась с Надин (бывшей женой Белфорта), чтобы подчеркнуть свой сильный бруклинский акцент.
Выдумка: фильм основан на автобиографии печально известного мошенника Джордана Белфорта, поэтому ему нельзя доверять на 100 процентов изначально. Ну и кое-какие детали ради пущей художественности были все же изменены — например, арест Белфорта во время съемок рекламного ролика.
Точность: 81,4%
Правда: то, что изображено в фильме, в основном соответствует личному рассказу Филлипса о случившемся. Практически весь финал произошел так, как было показано: он сломался, и, в конечном итоге, «морские котики» расстреляли всех пиратов, а Филлипс был залит кровью.
Выдумка: о пиратах было известно меньше, поэтому создателям фильма пришлось использовать свое воображение. Кроме того, «отношения» между Mьюзом и Филлипсом были несколько преувеличены. Судя по всему, в фильме Филлипс изображался скорее как «командный игрок», в отличие от реальной жизни.
Это было в реальности
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Точность: 82,9%
Правда: этот биографический фильм о Джеймсе Ханте и Ники Лауде был невероятно точным, поскольку история в свое время много освещалась и транслировалась по телевидению. Даже мелкие детали, такие как просверливание Хантом отверстий в визоре для выхода конденсата в Японии. Выздоровление Лауды и тяжесть его травм также были хорошо показаны — он действительно смотрел гонки со своей больничной койки, и врачи связывали его выздоровление с невероятной силой воли.
Выдумка: фильм посвящен соперничеству между двумя водителями, но, по словам сына Ханта, на самом деле они были намного ближе, чем показано в фильме. Выросшие в одно и то же время на гоночной сцене, они, возможно, даже когда-то жили в одной квартире во время своей карьеры в «Формуле-3». Для повествования были инсценированы еще несколько моментов, таких как встреча Ханта и Лауды в Кристал Пэлас в 1970 году и вся сцена автостопа.
Это было в реальности
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Точность: 88,8%
Правда: фильм максимально приближен к реальности — все судебные решения, апелляции и то, что происходит с Пауэрсом, верны. В число достоверных фактов входит даже простуда, которую Донован перенес во время пребывания в морозном Берлине, видимо, потому, что он забыл включить отопление...
Выдумка: несмотря на то, что Донован подвергался словесным нападкам, получал письма с запугиваниями и оскорблениями и ему пришлось сменить телефон, на него не нападали физически, и в него и его семью не стреляли, в отличие от того, что происходит в фильме.
Точность: 91,4%
Правда: почти все, что показано в фильме, чистая правда — что делает еще более впечатляющим то, что фильм о синтетических CDO (обеспеченных долговых обязательствах), облигациях с рейтингом ААА и фондовом рынке может быть таким интересным. За исключением нескольких деталей, в значительной степени в фильме показано все так, как и происходилдо в реальной жизни.
Выдумка: по просьбе семьи в личную историю персонажа Стива Карелла, Баума, были внесены изменения. Кроме того, не состоялась сцена со стриптизершей, когда Марк узнал, что она владеет шестью объектами недвижимости, но, что удивительно, почти все остальные сцены были включены в фильм.
Это было в реальности
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Точность: 100%
Правда: создатели фильма очень постарались, пересказывая эти события, и включили в них как можно больше участников, отсюда и необычно большой актерский состав. Важные исторические сцены были сделаны тщательно, и поэтому они произвели невероятное впечатление.
Выдумка: некоторые комментаторы заявляют, что в фильме искажен образ Джонсона, а некоторые (бывший помощник Джонсона) говорят, что он и Кинг больше работали вместе. Но похоже, что изображение в фильме на самом деле ближе к истине.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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иначе бы там рассказывали как они вскормили гитлера, потом потирали руки когда он напал на СССР, потом примазались к победе, когда исход был уже ясен и даже на этом постарались заработать лендлизом исправляя свою великую депрессию. А через 70-80 лет и вовсе начали лгать, что это они победили.