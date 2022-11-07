Из «клубнички» в звёзды: знаменитости, начавшие свою актёрскую карьеру с фильмов для взрослых

Может показаться, что жизнь знаменитостей от начала и до конца похожа на счастливую сбывшуюся мечту, однако у многих из них хватает тёмных пятен в биографии. Например, некоторые актёры начинали с фильмов до взрослых, о чём некоторые теперь жалеют.
Ведь из жизни этот эпизод не выкинуть, да и всегда найдётся тот, кто обязательно о нём напомнит.
И начнём с Деми Мур, молодость которой сложно назвать безоблачной. В 16 лет актриса бросила школу, чтобы обеспечить себе пропитание. Своё спасение она нашла в фильмах для взрослых, в которых снималась под псевдонимом Деметрия Гейнс.
Позже Мур попыталась избавиться от следов своего участия в «клубничке», что ей и удалось. Однако снимки с её обнажённой фотосессии до сих пор гуляют по Сети.
История Сильвестра Сталлоне известна многим, ведь он и не пытался скрыть своё участие в пикантном кино. По его словам, он пошёл на этот шаг, поскольку был слишком беден, чтобы отказаться от гонорара в 200 долларов. Изначально картина называлась «Вечеринка у Китти и Стада», однако позже, когда актёр обрёл популярность после ролей Рокки и Рэмбо, её перевыпустили под известным всем названием «Итальянский жеребец».
Кэмерон Диаз также начинала свою кинокарьеру с фильмов для взрослых, причём конкретной направленности, где играла роль «госпожи». Сама актриса никак не комментирует добытую журналистами информацию.
Звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Саймон Рекс начинал свою карьеру с лент для мужчин нетрадиционной ориентации. Самое интересное, что ни в одном из фильмов нет сцен интимной близости с его участием, однако это не мешает недоброжелателям напоминать о его бурной молодости.
Ещё один актёр, вынуждено принявший участие в фильме для взрослых – Джеки Чан. В то время он уже работал в кино, однако всё равно не смог отказаться от участия в ленте «Все в семье», которую сам же окрестил порно-комедией. Здесь он не веселит зрителя шутками и не демонстрирует захватывающие трюки, а просто играет роль рикши-развратника.
Начав зарабатывать в обычном кино, Сандра Баллок наняла детектива, чтобы тот нашёл видеоплёнки с её участием в пикантных лентах. И ему это удалось, после чего актриса самолично сожгла все «горячие» материалы у себя на заднем дворе. Возможно, об этом никто и никогда бы не узнал, если бы не её бывшие коллеги, которые охотно делятся подробностями совестной работы.
А вот Хелен Миррен совсем не стыдится своего участия в фильме «Каллигула», который находится под запретом в нескольких странах из-за слишком откровенных сцен. Актриса даже не думает открещиваться от полученного опыта и уж тем более не собирается пытаться уничтожить копии картины, успешно разошедшейся по всему миру.
Став успешным, Арнольд Шварценеггер отказался от участия в откровенных сценах, но не на заре своей карьеры. Журналисты не смогли найти следов его участия в картинах, вероятно, потому, что он смог их подчистить. Однако известно точно, что в молодости актёр позировал для откровенного немецкого журнала, предназначенного для геев.
Ну и закончим звездой «Игры престолов» Сибель Кекилли, которая успела засветиться аж в 18 фильмах XXX за 2 года. Причина, как всегда, банальна – отсутствие денег, чтобы раздать долги супруга. После того, как кредиты были погашены, она пошла в обычный кинематограф. Актриса не скрывает своего «горячего» прошлого, однако и не гордится им.
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АНТИФИШКИ
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Деми Гайнс (Demi Gene Guynes) - ее настоящая фамилия. Псевдоним - Мур.