Из «клубнички» в звёзды: знаменитости, начавшие свою актёрскую карьеру с фильмов для взрослых

Ведь из жизни этот эпизод не выкинуть, да и всегда найдётся тот, кто обязательно о нём напомнит.

И начнём с Деми Мур, молодость которой сложно назвать безоблачной. В 16 лет актриса бросила школу, чтобы обеспечить себе пропитание. Своё спасение она нашла в фильмах для взрослых, в которых снималась под псевдонимом Деметрия Гейнс.