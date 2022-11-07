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Из «клубнички» в звёзды: знаменитости, начавшие свою актёрскую карьеру с фильмов для взрослых

Из «клубнички» в звёзды: знаменитости, начавшие свою актёрскую карьеру с фильмов для взрослых

Автор:
07 ноября 2022 23:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёры и актрисы   биографии   знаменитости   кино   начало карьеры   фильмы для взрослых   
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Может показаться, что жизнь знаменитостей от начала и до конца похожа на счастливую сбывшуюся мечту, однако у многих из них хватает тёмных пятен в биографии. Например, некоторые актёры начинали с фильмов до взрослых, о чём некоторые теперь жалеют.

Ведь из жизни этот эпизод не выкинуть, да и всегда найдётся тот, кто обязательно о нём напомнит.

И начнём с Деми Мур, молодость которой сложно назвать безоблачной. В 16 лет актриса бросила школу, чтобы обеспечить себе пропитание. Своё спасение она нашла в фильмах для взрослых, в которых снималась под псевдонимом Деметрия Гейнс.

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Позже Мур попыталась избавиться от следов своего участия в «клубничке», что ей и удалось. Однако снимки с её обнажённой фотосессии до сих пор гуляют по Сети.


История Сильвестра Сталлоне известна многим, ведь он и не пытался скрыть своё участие в пикантном кино. По его словам, он пошёл на этот шаг, поскольку был слишком беден, чтобы отказаться от гонорара в 200 долларов. Изначально картина называлась «Вечеринка у Китти и Стада», однако позже, когда актёр обрёл популярность после ролей Рокки и Рэмбо, её перевыпустили под известным всем названием «Итальянский жеребец».

Кэмерон Диаз также начинала свою кинокарьеру с фильмов для взрослых, причём конкретной направленности, где играла роль «госпожи».  Сама актриса никак не комментирует добытую журналистами информацию.

Звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Саймон Рекс начинал свою карьеру с лент для мужчин нетрадиционной ориентации. Самое интересное, что ни в одном из фильмов нет сцен интимной близости с его участием, однако это не мешает недоброжелателям напоминать о его бурной молодости.

Ещё один актёр, вынуждено принявший участие в фильме для взрослых – Джеки Чан. В то время он уже работал в кино, однако всё равно не смог отказаться от участия в ленте «Все в семье», которую сам же окрестил порно-комедией. Здесь он не веселит зрителя шутками и не демонстрирует захватывающие трюки, а просто играет роль рикши-развратника.

Начав зарабатывать в обычном кино, Сандра Баллок наняла детектива, чтобы тот нашёл видеоплёнки с её участием в пикантных лентах. И ему это удалось, после чего актриса самолично сожгла все «горячие» материалы у себя на заднем дворе. Возможно, об этом никто и никогда бы не узнал, если бы не её бывшие коллеги, которые охотно делятся подробностями совестной работы.

А вот Хелен Миррен совсем не стыдится своего участия в фильме «Каллигула», который находится под запретом в нескольких странах из-за слишком откровенных сцен. Актриса даже не думает открещиваться от полученного опыта и уж тем более не собирается пытаться уничтожить копии картины, успешно разошедшейся по всему миру.

Став успешным, Арнольд Шварценеггер отказался от участия в откровенных сценах, но не на заре своей карьеры. Журналисты не смогли найти следов его участия в картинах, вероятно, потому, что он смог их подчистить. Однако известно точно, что в молодости актёр позировал для откровенного немецкого журнала, предназначенного для геев.

Ну и закончим звездой «Игры престолов» Сибель Кекилли, которая успела засветиться аж в 18 фильмах XXX за 2 года. Причина, как всегда, банальна – отсутствие денег, чтобы раздать долги супруга. После того, как кредиты были погашены, она пошла в обычный кинематограф. Актриса не скрывает своего «горячего» прошлого, однако и не гордится им.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёры и актрисы   биографии   знаменитости   кино   начало карьеры   фильмы для взрослых   
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salim777 38 минут назад
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Vital Idol 2 минуты назад
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5k
Дмитрий 18 минут назад
"Актриса не скрывает своего «горячего» прошлого, однако и не гордится им". .......Пожалуй самая правильная позиция. Ну было и было. Что теперь. Не лезь только ни куда с "праведными" речами и живи спокойно.
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6k
Allmaster Полчаса назад
Как все любят копаться в грязном белье.... чужом.
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19k
Corvus Corax 43 минуты назад
"Деми Мур ... снималась под псевдонимом Деметрия Гейнс"
Деми Гайнс (Demi Gene Guynes) - ее настоящая фамилия. Псевдоним - Мур.
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28k
Андрей Иванов 44 минуты назад
А как же Роберт Де Ниро и Жерар Депардье, которые снялись в одном фильме?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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