Как на самом деле выглядели знаменитые преступники, которых актеры сыграли в кино

Тед Банди живет спокойной жизнью со своей девушкой и ее маленькой дочерью, к которой относится, как к родной. Идиллию в их семье не может разрушить ничего, за исключением страшной тайны Теда Банди. Вся его жизнь ломается, когда его обвиняют в тяжких и жестоких преступлениях против молодых девушек.

Тед Банди считался одним из самых опасных маньяков США, сила которого заключалась в обаянии, с помощью которого он завлекал своих жертв и расправлялся с ними различными способами. На счету у Теда Банди 36 человек, однако на самом деле несчастных девушек из его списка может быть намного больше.

Изначально Зак Эфрон хотел отказаться от этой роли, так как считал, что актер с красивой внешностью, играющий маньяка, этим может прославить маньяка и еще больше популяризировать его, а также показать в чуть более лучшем свете перед юными зрительницами, некоторые из которых любят создавать культы вокруг маньяков и оправдывать их всеми способами. Однако стоит отметить, что случай Теда Банди как раз подходит Заку Эфрону, потому что Тед достаточно большую часть своих преступлений совершил без особых проблем именно благодаря красивой и приятной внешности.

Кандидатуру Зака одобрил даже адвокат самого Банди, заявив о физическом сходстве между актером и маньяком.

Шарлиз Терон - Эйлин Уорнос ("Монстр")