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Как на самом деле выглядели знаменитые преступники, которых актеры сыграли в кино

Как на самом деле выглядели знаменитые преступники, которых актеры сыграли в кино

Автор:
10 апреля 2023 10:54
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   основано на реальных событиях   преступник   роль   фильм   
739
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Согласитесь, что нам намного интересней смотреть фильм если в самом начале мы видим надпись: "Основано на реальных событиях". Фильм уже не кажется нам просто какой-то выдуманной сюжетной линией, мы проникаемся им и пытаемся пережить все происходящее на себе.


Зак Эфрон - Тед Банди ("Красивый, плохой, злой")

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Тед Банди живет спокойной жизнью со своей девушкой и ее маленькой дочерью, к которой относится, как к родной. Идиллию в их семье не может разрушить ничего, за исключением страшной тайны Теда Банди. Вся его жизнь ломается, когда его обвиняют в тяжких и жестоких преступлениях против молодых девушек.
Тед Банди считался одним из самых опасных маньяков США, сила которого заключалась в обаянии, с помощью которого он завлекал своих жертв и расправлялся с ними различными способами. На счету у Теда Банди 36 человек, однако на самом деле несчастных девушек из его списка может быть намного больше.
Изначально Зак Эфрон хотел отказаться от этой роли, так как считал, что актер с красивой внешностью, играющий маньяка, этим может прославить маньяка и еще больше популяризировать его, а также показать в чуть более лучшем свете перед юными зрительницами, некоторые из которых любят создавать культы вокруг маньяков и оправдывать их всеми способами. Однако стоит отметить, что случай Теда Банди как раз подходит Заку Эфрону, потому что Тед достаточно большую часть своих преступлений совершил без особых проблем именно благодаря красивой и приятной внешности.
Кандидатуру Зака одобрил даже адвокат самого Банди, заявив о физическом сходстве между актером и маньяком.


Шарлиз Терон - Эйлин Уорнос ("Монстр")

Эйлин Уорнос знакомится в баре с девушкой по имени Селби Уолл и кардинально меняет свой взгляд на жизнь. После похода в бар она хотела свести счеты с жизнью, но новая встреча дает ей силы жить дальше, однако то, что она вскоре начнет делать, вряд ли можно назвать жизнью. Впоследствии Эйлин прозовут "Монстром", потому что она станет одной из самых жестоких серийных убийц среди женщин.
Эйлин Уорнос судом была приговорена к казни, однако перед этим она успела поделиться с режиссером Пэтти Дженкинс свои письма, в которых раскрывался ее характер, хотя Эйлин была довольно несговорчивым человеком. Вероятно, помогло Пэтти то, что она тоже женщина.
Для Шарлиз Терон этот фильм стал настоящим прорывом. До "Монстра" у Шарлиз было несколько неплохих ролей, однако "Монстр" позволил ей дотянуться до олимпа славы и получить свой первый "Оскар".


Марго Робби - Тоня Хардинг ("Тоня против всех")

Тоня Хардинг провела свое детство в проблемной семье и была вынуждена терпеть свою непростую мать. Характер матери передался и Тоне, из-за чего она стала достаточно сложной девушкой, хотя подавала большие надежды в фигурном катании. Именно благодаря своим возможностям Тоня могла диктовать свои условия, однако у всего есть предел, и этот предел Тоня пересекла, когда стала соучастницей преступления.
Для своей роли Марго Робби долгое время тренировалась, но, как бы она не старалась, у нее не получался тройной аксель. Хотя даже удивительно, что она вообще пыталась его повторить, ведь со времен Тони Хардинг всего лишь несколько фигуристок выполнили этот прыжок. Чтобы показать тройной аксель на экране, продюсер Том Акерли рассказал, что они пытались найти фигуристку, которая решилась бы на исполнение этого трюка перед камерами, однако никто не захотел этого делать из-за возможности травмы и слишком плотного графика тренировок. Вскоре было решено представить тройной аксель с помощью визуальных эффектов.


Чарли Ханнэм - Анри Шарьер ("Мотылек")

Взломщик Анри Шарьер обвинен в убийстве и приговорен к пожизненному заключению свободы и десяти годам каторжных работ, но такой приговор Анри совершенно не устраивает, и он готовится к побегу вместе со своими новыми приятелями.
Специально для сцен с одиночным заключением Чарли Ханнэм похудел на 18 килограмм.
Книга, на основе которой был снят фильм, подверглась серьезной критике, хотя и стала в свое время бестселлером. Вероятно, Анри Шарьер либо выдумал большую часть своих приключений, либо приукрасил, либо позаимствовал у других заключенных. Кроме того, Анри все время решительно отвергал обвинения по поводу убийства. Однако французская полиция заявила, что имеются неоспоримые доказательства вины Шарьера, а также то, что в заключении Анри Шарьер вел себя прилежно.


Кристина Риччи - Селби Уолл ("Монстр")

Кристина Риччи в "Монстре" исполнила роль Селби Уолл, которая была основана на Тирии Мур. С помощью Тирии полиция смогла добиться признания Эйлин Уорнос и довести дело до фатального конца.
Где сейчас находится Тирия Мур - точно неизвестно. Предположительно, она живет вместе со своей семьей в Пенсильвании.


Эскобар

Признаюсь честно, что фильм и сериал "Эскобар" один из моих любимых, но сейчас не об этом. Пабло Эскобар был в свое время одним из самых обсуждаемых персонажей во всем мире. Хавьер Бардем прекрасно показал его жизнь политика, наркобарона, преступника и человека, имеющего очень большую власть. Пабло Эскобар был действительно могущественен, на него долгое время велась охота, но все попытки обычно заканчивались провалом. Все, кроме последней...


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Метки: актер   кино   основано на реальных событиях   преступник   роль   фильм   
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5  комментариев
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5k
onebibis 2 часа назад
Не должны быть преступники знаменитыми. А серийных убийц после ареста нужно вообще лишать имени. Присваивать номер и хоронить в скотомогильнике.
Тогда возможно поменьше найдётся желающих подражать этим тварям.
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10k
Алексей 2 часа назад
Я не знаю про какого тут Эскобарано в сериале NARCO его один в один сыграл Вагнер Моруа
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11k
kaboza 2 часа назад
Эскобар
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