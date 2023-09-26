В Китае лев напал на дрессировщика во время выступления

22 сентября во время циркового шоу в китайском городе Дуннин лев напал на укротителя. Мужчине удалось вырваться из лап царя зверей. На пугающих кадрах запечатлено опасное противостояние двух животных и их дрессировщика.
"Когда двух львов выпустили, первым вышел самец и стал кружить вокруг самки, - рассказывает очевидец. - В этот момент дрессировщику пришлось вмешаться, он попытался разнять их палкой. После этого лев бросился на мужчину, устроив в клетке хаос, а испуганные зрители разбежались".
Представление немедленно остановили, зрителям возместили стоимость билетов.
На следующий день мэр города сообщил, что лев не укусил дрессировщика, но поранил его руку. Он добавил, что цирк получил разрешение на выступление в округе.
После произошедшего работники цирка демонтировали арену и покинули Дуннин.
В апреле этого года в Китае произошел еще один шокирующий инцидент: львы вырвались в зал и устроили переполох.
В городе Лоян, провинция Хэнань, хищники вырвались из железного ограждения, отделяющего сцену от зала. Напуганные зрители пытались защитить своих детей и покинуть помещение, когда один из львов вырвался на улицу. К счастью, животное поймали, и обошлось без пострадавших.
А в цирке Сочи нападению подвергся 42-летний Алексей Макаренко. Дрессировщица Ольга Борисова спасла жизнь мужу, отогнав хищника. А началось все с конфликта двух молодых львов. Когда укротители попытались утихомирить их, один из львов со спины накинулся на Алексея и повалил его. Борисова поспешила на помощь, используя хлыст. Свет погасили, а персонал цирка перешел в режим чрезвычайной ситуации, применив водометы и шумовые гранаты для отпугивания зверей.
Удивительно, но после этого пара поклонилась и обнялась на глазах у зрителей, как будто ничего не произошло. Опытный укротитель получил в результате нападения резаные раны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Фраза "и их дрессировщика" - лишняя.