В Китае лев напал на дрессировщика во время выступления

А в цирке Сочи нападению подвергся 42-летний Алексей Макаренко. Дрессировщица Ольга Борисова спасла жизнь мужу, отогнав хищника. А началось все с конфликта двух молодых львов. Когда укротители попытались утихомирить их, один из львов со спины накинулся на Алексея и повалил его. Борисова поспешила на помощь, используя хлыст. Свет погасили, а персонал цирка перешел в режим чрезвычайной ситуации, применив водометы и шумовые гранаты для отпугивания зверей.