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Львица украла камеру туриста

Львица украла камеру туриста

Автор:
14 сентября 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   камера   лев   львица   
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В Кении львица похитила включенную камеру и устроила собственные съемки.

Хищница украла включенную видеокамеру GoPro у туриста из Объединенных Арабских Эмиратов и пробежалась с ней. Как рассказал автор видео Ахмед Галал, во время посещения заповедника Масаи-Мара он заметил львицу. Мужчина решил проверить, что животное будет делать с камерой. Он поставил ее недалеко от львицы и начал наблюдать.

Оказалось, что животное действительно заинтересовалось гаджетом. Дикая кошка подошла к камере, а потом схватила ее и бросилась прочь.


GoPro записала, как львица пробежалась по саванне с необычных ракурсов. Позже животное добралось до зарослей высокой травы и прилегло там отдохнуть.

Галал признался, что больше всего переживал о том, удастся ли ему получить камеру обратно. В итоге он с сопровождающими погнался за львицей, и в какой-то момент она бросила прибор. GoPro почти не пострадала, если не считать несколько царапин на корпусе.

Пользователи сети сразу же принялись комментировать полученные кадры. «Львица такая: "Привет, ребята, добро пожаловать в мой влог!"» — пошутил один из зрителей видео. «Эй, как дела, сегодня я покажу вам, как поймать антилопу», — продолжил второй.

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Метки: Видео   Прикол   животные   камера   лев   львица   
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1  комментарий
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Trenzel2003 15 минут назад
И почему никто кошке не предложил коробку???
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Alex Chebrikov

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