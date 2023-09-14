Львица украла камеру туриста

GoPro записала, как львица пробежалась по саванне с необычных ракурсов. Позже животное добралось до зарослей высокой травы и прилегло там отдохнуть.

Галал признался, что больше всего переживал о том, удастся ли ему получить камеру обратно. В итоге он с сопровождающими погнался за львицей, и в какой-то момент она бросила прибор. GoPro почти не пострадала, если не считать несколько царапин на корпусе.