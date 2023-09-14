Львица украла камеру туриста

В Кении львица похитила включенную камеру и устроила собственные съемки.
Хищница украла включенную видеокамеру GoPro у туриста из Объединенных Арабских Эмиратов и пробежалась с ней. Как рассказал автор видео Ахмед Галал, во время посещения заповедника Масаи-Мара он заметил львицу. Мужчина решил проверить, что животное будет делать с камерой. Он поставил ее недалеко от львицы и начал наблюдать.
Оказалось, что животное действительно заинтересовалось гаджетом. Дикая кошка подошла к камере, а потом схватила ее и бросилась прочь.
GoPro записала, как львица пробежалась по саванне с необычных ракурсов. Позже животное добралось до зарослей высокой травы и прилегло там отдохнуть.
Галал признался, что больше всего переживал о том, удастся ли ему получить камеру обратно. В итоге он с сопровождающими погнался за львицей, и в какой-то момент она бросила прибор. GoPro почти не пострадала, если не считать несколько царапин на корпусе.
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Пользователи сети сразу же принялись комментировать полученные кадры. «Львица такая: "Привет, ребята, добро пожаловать в мой влог!"» — пошутил один из зрителей видео. «Эй, как дела, сегодня я покажу вам, как поймать антилопу», — продолжил второй.
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