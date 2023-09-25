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Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию. Елена Мурзина

Автор:
25 сентября 2023 23:38
Метки: tv   МЫ! Нас больше!   сво   
527
5

Вы не услышите этих имён по радио и не увидите их в популярных программах на нашем телевидении. Да и вообще почти не увидите на ТВ.

Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов). Знаете, что объединяет этих артистов?- Все они постоянно выступают на Донбассе

Даёт концерты знаменитая пианистка Валентина Лисица.

Поют перед бойцами Валерий Кипелов (бывшая «Ария», нынешняя группа «Кипелов») и Юлия Чичерина, которая стала уже народной певицей Донбасса.

Постоянно приезжает на Донбасс и в зону СВО шахматист Сергей Карякин, который лишь по случайности не стал чемпионом мира в 2016 году.

И знаете, что ещё объединяет этих людей?

Вы не услышите этих имён по радио и не увидите их в популярных программах на нашем телевидении. Да и вообще почти не увидите на ТВ.


Саур-Могила, концерт

В честь 80-летия освобождения Донбасса от фашизма прошел концерт на Саур-Могиле в Донбассе. Там многие были: Азамат, Шаман, Ирина Дубцова и Ольга Кормухина, Григорий Лепс и Александр Буйнов.

Мощное впечатление от концерта. Посмотрите в записи, не пожалеете.

Потрясающее открытие — монах отец Киприан, который спел свою собственную песню.

За отцом Киприаном, бывшим лётчиком, который потерял ногу в Афганистане, но продолжал летать ещё 14 лет, а теперь служит ребятам на фронте, должны просто бегать с камерами телевизионщики. Но нет этого.

Шаман! Это вообще артист потрясающей энергии и силы. Он собирает и держит на своей энергии Дворцы спорта.

Но вы не услышите об этом и не увидите в новостях топовых передач.

Открытием стал Аким Апачев с невероятным исполнением «Спят курганы тёмные».

Азамат Мусагалиев с Денисом Дороховым, и в компании с ними автор песни «Триста тридцать три» Александр Ванюшкин - как они зажгли народ!

Все эти выступления достойны большой сцены и, конечно, нашего телевидения. А говорят, талантов не хватает, не пришло ещё время, ещё через годы только будут написаны книги, песни и фильмы про Донбасс и СВО.

Да многое уже написано и спето. Только «на широком экране» этого не показывают.


Раз в год идёт такой концерт. А дальше — опять. Опять по телевидению крутят «юмор падающих штанов», опять улыбается из каждого угла телевизора «гей-сталевар из Челябинска» Светлаков, отметивший начало СВО «черным квадратиком». Опять ведёт передачу Шепелев («простите меня, украинские друзья!»)

Или просто идёт что-то бесконечное, типа «Давай поженимся». Да никто не против, женитесь на здоровье. Но хоть иногда можно что-то стоящее показывать?

Но нет. Ставят «Три аккорда». Если не знаете, это передача о блатной «дворовой» музыке. На первом канале идёт.

Где же артисты, которые поют для ребят на фронте? Их просто нет в информационном пространстве.

Вы видели Юлию Чичерину или Валерия Кипелова у Ивана Урганта в ежедневной передаче, которую он вёл шесть лет?

Телеэфир был заполнен бесконечным «Камеди клабом», Ургантом, какими-то нелепыми ситкомами, слизанными западными шоу, бесконечными кривляниями. Мужчинами, которые «красят реснички» и их безликими песнями.

Вот обоих Меладзе с Верой Ургант приглашал бесконечно, Лободу с иноагентом Земфирой — то же самое.

Меладзе, Рената Литвинова, Хаматова, Дапкунайте. Те просто не вылезали от Урганта. Сегодня все они покинули родину.

Есть ли между этим какая-то связь?

Кто игнорировал Донбасс, «не видел» войны и обстрелов Донецка, — тот сегодня «релокант».
Абсолютно точный критерий. Просто некоторые ещё не уехали. Ещё надеются, что можно будет дальше «не замечать».

И при всём уважении к Лепсу, Баскову, Буйнову, которые часто бывают на Донбассе. Но эти «монстры рок-н-ролла» на ТВ присутствуют.

А остальные — мало или вообще нет.

Но каждый из них достоин отдельной передачи.


Лисица

Валентина Лисица — популярнейшая исполнительница, пианистка редчайшего таланта. Её ютуб-канал с исполнением шедевров классической музыки, имел 200 миллионов подписчиков.

Сейчас его не существует, удалили. «Культура отмены» в полной красе.

Валентина родилась в Киеве, но она давно живёт в США, где у неё есть дом в Майами и все возможности для работы, гастролей по миру.


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Любой свидомый «укр» должен смотреть на Валентину Лисицу как на воплощение своей вековой мечты. Добилась «всего» в эмиграции. Это ли не критерий успешного успеха!

Но Валентина Лисица выбрала другой путь. Она постоянно выступает на Донбассе, даёт концерты на улицах, на перроне вокзала.

«Когда мне пришло предложение выступить от директора Донецкой филармонии Александра Порецкого, я прыгала от радости», — говорит Валентина.

Гражданка ДНР и России. Почти все её концерты в Европе, конечно, теперь отменены.

Она не жалеет. Поехать и сыграть в Германии — «мне теперь тяжело, Германия поставляет танки и пушки, из которых бьют по городам Донбасса», говорит Валентина.

2 мая прошлого года Валентина Лисица играла на пианино на улице напротив украинского посольства в Москве, в память о сожженных 2 мая 2014 года в Одессе.

Видели вы хоть что-нибудь о Валентине Лисице на первом канале? В передачах, например, Урганта или Познера?

Не говоря уже о том, что классическую музыку вообще почти не услышишь на ТВ сейчас. «Три аккорда» — пожалуйста.


Карякин

Постоянно приезжает на Донбасс и проводит сборы для бойцов СВО шахматист Сергей Карякин.

Сергей Карякин — самый молодой гроссмейстер в истории шахмат. Его отстранили от матчей, за поддержку политики России.


В 2016 Карякин играл матч за звание чемпиона мира против Магнуса Карлссена, матч закончился вничью. Но Карлссен выиграл потом в серии блиц-партий.

В 2018 Карякин стал первым чемпионом мира по блицу, выиграв у самого Карлссена.

Часто ли вы видите Карякина по телевизору? Как и передачи о шахматах? Ноль информации. «Давай поженимся» зато идёт бесконечно.


Чичерина

«Вместо нас никто не полезет в наши окопы,

Сотни жизней мы делаем эту работу», — поёт Юля.

Не все знают, что Чичерина — родственница наркома иностранных дел советской России — Георгия Чичерина. Она его правнучатая племянница.

У Юлии есть паспорта ДНР и ЛНР, чем она очень гордится.


Раньше Юлия Чичерина получала премии «Золотой граммофон». Сейчас она получает только ордена республик. Музыкальная часть телевидения страны делает вид, что её нет.

Можно подумать, что творчество Юлии стало неинтересно большой публике. Но это не так. Её клипы только на Ютубе набирают по 4–5 миллионов просмотров.


Кипелов

«Я свободен» Кипелова пели и поют ребята в каждом переходе метро.

Валера Кипелов, «отец русского рока», лидер группы «Ария», неоднократно бывал на Донбассе, поддерживал воссоединение Крыма с Россией, поддержал СВО 24 февраля 2022 года.

Постоянно выступает перед солдатами российской армии, ополчением и жителями Донбасса.

«Ребята, мы с вами. Победа будет за нами. Мы молимся за вас», — говорит Валера Кипелов бойцам на каждом выступлении.


Почему же такие простые слова мы не можем услышать с экрана телевизора? Почему этого не говорят наши «тихие шоумены»? Которые вроде бы не выступали против СВО. Но и за не сказали ни слова.

А Светлакова не только показывают ежедневно. Он теперь лицо ТНТ.

Какая удача! Опять эти шуточки, юмор «падающих штанов», почесывание живота или подмышек (это должно быть всем очень смешно).

Полмиллиона долларов в год на ТНТ получал раньше Светлаков, о чём сам и сообщал. Сейчас, конечно, никак не меньше, а скорее, больше.

Обещает вернуться на телевидение и Иван Ургант, самый высокооплачиваемый актёр в России, получавший миллионы долларов.

И позовёт, позовёт, на шоу позовёт... ну конечно, гея-сталевара Светлакова! Ну не Валеру же Кипелова.

Валера, не дай бог, расскажет про концерт на Саур-Могиле. «Я свободен!» споёт. С подтекстом неправильным. Про Донбасс. Про свободу Донбасса. Нет, нет. Это, как любят говорить на ТВ, «не наш формат».


Саур-Могила

К 80-летию освобождения Донбасса от фашизма был восстановлен мемориал на Саур-Могиле. Это место больших боёв в Отечественную, здесь погибли сотни защитников родины от фашизма.

В 2014 мемориал был полностью разрушен Украиной в ходе боёв с ополчением Донбасса.

Сейчас он восстановлен. Появились и новые фигуры — погибших ополченцев.

Там теперь проводят великолепные концерты.

Но где же Ургант и Светлаков? Шепелев и другие деятели из «телеящика», получающие миллионы?

Сидят, поджав хвост. И посмеиваясь. Это в лучшем случае. В худшем — «фига в кармане». Ну а как ещё назвать эту позицию «творцов»?

Когда-то в советское время возник лозунг: «С кем вы, мастера культуры?»

И сегодня хочется спросить то же самое. Если их творчество, этот бесконечный «юморок» и «приколы» можно назвать культурой.

Прекрасный концерт провели ведущие Юлия Барановская и Александр Маршал.

Почему его ещё не растащили на фрагменты и номера, не крутят ежедневно по телевизору?


Как сказал Иван Охлобыстин: «Нам враги не нужны, у нас есть первый канал».

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20  комментариев
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17k
Алекс 6 часов назад
Да мы и сами часть вины несём за это. Кто то же ходит на концерты ипанашки Арбениной, кто то на курсы Хакамады, кто то залипает на ТНТ канале....А ведь все эти персоны зависят от нашего с вами рубля. Не было бы спроса - не стало бы и предложения.
В остальном с Автором согласен.
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Показать 1 ответ
57k
Опиум для народа 46 минут назад
-"Не все знают, что Чичерина родственница наркома иностранных дел советской России Георгия Чичерина. Она его правнучатая племянница."-
-во-первых это давно развенчанный п"здёж , это придумала сама Чичерина.
Во вторых, для справки, Чичерин был гомосеком. Это исторический факт. Как и то, что у Чичерина не было братьев и сестёр и помер он бездетным.
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14k
Ser 2 часа назад
Клоуны...за баблосы! Нормально. За очень большие , ну или люди не умеющие или не желающие думать просто смотреть телевизор и как зомби - верить.
- " Патриоты России" " Народный фронт"
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
потому-что больше половины современных..ТАК-НАЗЫВАЕМЫХ артистов в России...это гастарбайтеры с бывшей Украины..и Казахстана...зарабатывающих тут деньги..на предателях российских(кто их смотрит и слушает)..и пересылающих деньги укрофашистской армии.
*а нашей Прокуратуре пох. на это...
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6k
hhwost 4 часа назад
то, что кто-то не светится в "популярных ТВ-программах" имхо скорее комплимент этому человеку.
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5k
Fishki_surfer 4 часа назад
>> Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию.

Ребята-октябрята, давайте приучаться называть вещи своими именами, иначе смысл сказанного замутняется.
Не "артистов, которые поддерживают Россию", а "артистов, которые поддерживают войну России против Украины".
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22k
Killgrave 4 часа назад
Так и есть - замалчивается и игнорируется истинный патриотизм и поддержка Родины при полной хйне на ТВ. Недобитая, не привлеченная к ответственности шваль почувствовала безнаказанность и свободу действий. При полном бездействии власти и большей части населения. Прошло полтора года СВО, и многие, осудившие её, сейчас живут на свободе, как ни в чем не бывало, и медийно возвращаются при молчаливом непротивлении властей и народа. Нет единения, монолитности и уверенности у многих в правильности происходящего, этот бытовой индифферентный пофигизм и дает такую мягко говоря странную, тревожную и алогичную картину.
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11k
Света 5 часов назад
Ну всё верно. Зато летом, совсем недавно был какой то ублюдочный концерт от вк вроде. Пост тут был. Там небольшая группа активистов возмутилась что инстасамку петь позвали и песняка уникальная, за деньги что то там. Так показали видео концерта- толпа была. Малолетки аж кипятком сцались от счастия... Вот так и воспитывают потребля.. такого вот "искусства". Между прочим тишина насчёт тех активистов и их справедливых претензий. Ведь организаторы и кормильцы того концерта везде кому надо занесли и разрешили эту вакханалию дурновкусия, пошлости и антипатриотизма. Пока там крутятся бешенные деньжищи, так и будут лить в глаза и уши эту пакость под руководством ургантов и прочих.
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17k
Shtoppi 5 часов назад
<<Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию.>>
--------
да потому что телевидение это бизнес и соответственно показывать станут то, что будет набирать более высокие рейтинги, с наибольшей аудиторией и более дорогостоящим временем для продажи ( например для показа рекламы).
по этому пихать в эфир всякий попсовый шлак, который знают все и которые будут нести с экрана легкую для восприятия обывателя бредятину, демонстрировать эпатаж и всё пр. в том же духе, намного выгоднее чем показывать андеграундных исполнителей, таких как Чичерина или Кипелов.
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66k
Варакин Алексей 5 часов назад
Лисица крутая!
Ссылка www.youtube.com
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42
pilot52 5 часов назад
"Валера Кипелов, «отец русского рока»..." - а почему не основатель? Автор похоже имеет смутные представления об истории русского рока.
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145
Собака У Попа 6 часов назад
Собственно, по той же причине, почему Стрелков в тюрьме, а Пригожин на том свете.
Ссылка www.youtube.com
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11k
kaboza 6 часов назад
Давно бросил смотреть телевизор....
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Andrew

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