Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию. Елена Мурзина

Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов). Знаете, что объединяет этих артистов?- Все они постоянно выступают на Донбассе

Даёт концерты знаменитая пианистка Валентина Лисица.

Поют перед бойцами Валерий Кипелов (бывшая «Ария», нынешняя группа «Кипелов») и Юлия Чичерина, которая стала уже народной певицей Донбасса.

Постоянно приезжает на Донбасс и в зону СВО шахматист Сергей Карякин, который лишь по случайности не стал чемпионом мира в 2016 году.

И знаете, что ещё объединяет этих людей?

Вы не услышите этих имён по радио и не увидите их в популярных программах на нашем телевидении. Да и вообще почти не увидите на ТВ.





Саур-Могила, концерт

В честь 80-летия освобождения Донбасса от фашизма прошел концерт на Саур-Могиле в Донбассе. Там многие были: Азамат, Шаман, Ирина Дубцова и Ольга Кормухина, Григорий Лепс и Александр Буйнов.

Мощное впечатление от концерта. Посмотрите в записи, не пожалеете.

Потрясающее открытие — монах отец Киприан, который спел свою собственную песню.

За отцом Киприаном, бывшим лётчиком, который потерял ногу в Афганистане, но продолжал летать ещё 14 лет, а теперь служит ребятам на фронте, должны просто бегать с камерами телевизионщики. Но нет этого.

Шаман! Это вообще артист потрясающей энергии и силы. Он собирает и держит на своей энергии Дворцы спорта.

Но вы не услышите об этом и не увидите в новостях топовых передач.

Открытием стал Аким Апачев с невероятным исполнением «Спят курганы тёмные».

Азамат Мусагалиев с Денисом Дороховым, и в компании с ними автор песни «Триста тридцать три» Александр Ванюшкин - как они зажгли народ!

Все эти выступления достойны большой сцены и, конечно, нашего телевидения. А говорят, талантов не хватает, не пришло ещё время, ещё через годы только будут написаны книги, песни и фильмы про Донбасс и СВО.

Да многое уже написано и спето. Только «на широком экране» этого не показывают.





Раз в год идёт такой концерт. А дальше — опять. Опять по телевидению крутят «юмор падающих штанов», опять улыбается из каждого угла телевизора «гей-сталевар из Челябинска» Светлаков, отметивший начало СВО «черным квадратиком». Опять ведёт передачу Шепелев («простите меня, украинские друзья!»)

Или просто идёт что-то бесконечное, типа «Давай поженимся». Да никто не против, женитесь на здоровье. Но хоть иногда можно что-то стоящее показывать?

Но нет. Ставят «Три аккорда». Если не знаете, это передача о блатной «дворовой» музыке. На первом канале идёт.

Где же артисты, которые поют для ребят на фронте? Их просто нет в информационном пространстве.

Вы видели Юлию Чичерину или Валерия Кипелова у Ивана Урганта в ежедневной передаче, которую он вёл шесть лет?

Телеэфир был заполнен бесконечным «Камеди клабом», Ургантом, какими-то нелепыми ситкомами, слизанными западными шоу, бесконечными кривляниями. Мужчинами, которые «красят реснички» и их безликими песнями.

Вот обоих Меладзе с Верой Ургант приглашал бесконечно, Лободу с иноагентом Земфирой — то же самое.

Меладзе, Рената Литвинова, Хаматова, Дапкунайте. Те просто не вылезали от Урганта. Сегодня все они покинули родину.

Есть ли между этим какая-то связь?

Кто игнорировал Донбасс, «не видел» войны и обстрелов Донецка, — тот сегодня «релокант».

Абсолютно точный критерий. Просто некоторые ещё не уехали. Ещё надеются, что можно будет дальше «не замечать».

И при всём уважении к Лепсу, Баскову, Буйнову, которые часто бывают на Донбассе. Но эти «монстры рок-н-ролла» на ТВ присутствуют.

А остальные — мало или вообще нет.

Но каждый из них достоин отдельной передачи.



Лисица

Валентина Лисица — популярнейшая исполнительница, пианистка редчайшего таланта. Её ютуб-канал с исполнением шедевров классической музыки, имел 200 миллионов подписчиков.

Сейчас его не существует, удалили. «Культура отмены» в полной красе.

Валентина родилась в Киеве, но она давно живёт в США, где у неё есть дом в Майами и все возможности для работы, гастролей по миру.



