Китаец притворился чеченцем, чтобы заработать денег на продаже русской водки и мёда

Так как чеченцы в Китае, видимо, встречаются не часто, многие Баоеру поверили: восхищались его героизмом, в комментариях приветствовали видео русским “ура” и писали о том, что российская армия “несет мир”.

На волне успеха блогер набрал 400 тысяч подписчиков, после чего приступил к монетизации контента — начал предлагать подписчикам купить российские товары: сухое молоко, мед и водку. И самое интересное, успел провернуть через свой магазин, как минимум, 210 сделок.

Вскоре, однако, обман разоблачили — особо внимательные подписчики блога сначала что-то заподозрили, а потом выяснили, что липовый "чеченец" использует китайский IP-адрес.

Администрация TikTok заблокировала мужчину за “ложный контент”, но перед этим он успел изменить свой юзернейм на Wang Kangmei, что переводится как как “сопротивление Соединенным Штатам”.