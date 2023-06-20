FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10463 поста • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Китаец притворился чеченцем, чтобы заработать денег на продаже русской водки и мёда

Китаец притворился чеченцем, чтобы заработать денег на продаже русской водки и мёда

Автор:
20 июня 2023 22:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: блогер   китаец   обман   сво   тиктокер   чеченец   
1102
2
1

Житель Поднебесной встал на скользкий путь обмана, объявив себя чеченцем, да ещё и участником СВО на Украине. Наглая ложь помогла ему набрать за несколько месяцев 400 тысяч восхищенных подписчиков, которых он принялся, без зазрения совести, разводить на деньги.

Жителю провинции Хэнань пришла в голову идея, до которой пока ещё не додумался никто из его соотечественников. Он объявил себя бойцом чеченского спецназа — Баоера Кечати (что-то вроде Павла Корчагина из романа “Как закалялась сталь”) и в кепке со звездой компартии Китая, потрясая, якобы трофейным оружием, травил байки о геройском героизме - как принимал участие в разгроме американских пехотинцев, как захватывал атомную станцию в Харькове и все в этом духе.

Для пущей достоверности блогер искажал свой голос и менял лицо с помощью ИИ: добавлял себе бороду через фильтр и записывал «фронтовые» видосы из каких-то китайских сел.

Так как чеченцы в Китае, видимо, встречаются не часто, многие Баоеру поверили: восхищались его героизмом, в комментариях приветствовали видео русским “ура” и писали о том, что российская армия “несет мир”.

На волне успеха блогер набрал 400 тысяч подписчиков, после чего приступил к монетизации контента — начал предлагать подписчикам купить российские товары: сухое молоко, мед и водку. И самое интересное, успел провернуть через свой магазин, как минимум, 210 сделок.

Вскоре, однако, обман разоблачили — особо внимательные подписчики блога сначала что-то заподозрили, а потом выяснили, что липовый "чеченец" использует китайский IP-адрес.

Администрация TikTok заблокировала мужчину за “ложный контент”, но перед этим он успел изменить свой юзернейм на Wang Kangmei, что переводится как как “сопротивление Соединенным Штатам”.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: блогер   китаец   обман   сво   тиктокер   чеченец   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ванька Каин Час назад
Ждём извенений?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
62k
hpgjzsorqzo4 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75427



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок 90-х

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#фото#машина#ДТП#авто аварии#позитив#улыбнуло#история#фильм#Еда
#люди#автомобили#интересно#животные#Автовсячина#США#дети#истории#полиция#картинки
#Юмор#автомир#Прикол#аварии#забавно#новости#кино#смех#девушки#Приколы
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться