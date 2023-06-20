Китаец притворился чеченцем, чтобы заработать денег на продаже русской водки и мёда

Житель Поднебесной встал на скользкий путь обмана, объявив себя чеченцем, да ещё и участником СВО на Украине. Наглая ложь помогла ему набрать за несколько месяцев 400 тысяч восхищенных подписчиков, которых он принялся, без зазрения совести, разводить на деньги.
Жителю провинции Хэнань пришла в голову идея, до которой пока ещё не додумался никто из его соотечественников. Он объявил себя бойцом чеченского спецназа — Баоера Кечати (что-то вроде Павла Корчагина из романа “Как закалялась сталь”) и в кепке со звездой компартии Китая, потрясая, якобы трофейным оружием, травил байки о геройском героизме - как принимал участие в разгроме американских пехотинцев, как захватывал атомную станцию в Харькове и все в этом духе.
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Для пущей достоверности блогер искажал свой голос и менял лицо с помощью ИИ: добавлял себе бороду через фильтр и записывал «фронтовые» видосы из каких-то китайских сел.
Так как чеченцы в Китае, видимо, встречаются не часто, многие Баоеру поверили: восхищались его героизмом, в комментариях приветствовали видео русским “ура” и писали о том, что российская армия “несет мир”.
На волне успеха блогер набрал 400 тысяч подписчиков, после чего приступил к монетизации контента — начал предлагать подписчикам купить российские товары: сухое молоко, мед и водку. И самое интересное, успел провернуть через свой магазин, как минимум, 210 сделок.
Вскоре, однако, обман разоблачили — особо внимательные подписчики блога сначала что-то заподозрили, а потом выяснили, что липовый "чеченец" использует китайский IP-адрес.
Администрация TikTok заблокировала мужчину за “ложный контент”, но перед этим он успел изменить свой юзернейм на Wang Kangmei, что переводится как как “сопротивление Соединенным Штатам”.
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