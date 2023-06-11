На украинском ТВ облажались, запустив сюжет об эвакуации после наводнения с видео от МЧС России

Рассказывая, как доблестные спасатели Незалэжной эвакуируют мирных граждан из зоны затопления в Херсонской области, на украинском телевидении пустили видео с российскими спасателями.
На украинском телеканале "Рада" - скандал. В эфире единого телемарафона показали эвакуацию местных жителей с затопленных территорий, вот только видео приложили не своё. Людей на кадрах спасали не украинцы, а сотрудники МЧС России, и их логотип был хорошо виден в эфире на протяжении 10 минут.
Источник:
Медиаэксперт Владислав Матяш, которого называют куратором телеканала "Рада", признал факт ошибки и пообещал уволить причастных к этой досадной оплошности людей.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
P.S. Когда они уберут из эфира "экспертов", что не могут даже название "Щебекено" перед эфиром запомнить? Ну зачем же так сцать на своих граждан-зрителей?
Они будут с пеной у рта доказывать, що це кляти москали им дорисовали
Ущербные ублюдки, блин
И, что самое плохо, простые люди на Украине это всё знают и понимают. Они с этим согласны. Иначе, если на Украине пропаганда будет строиться на правде, то людям будет очень некомфортно жить. Возможно череда самоубийств. Люди сами, своими руками уничтожили свою страну. Из лучших побуждений, конечно, с большими надеждами на будущее. Но на деле выходит постоянный обломисимус.
И если рассказывать людям на Украине правду, то возможен и бунт, и хаос и вообще - чёрти что.
То есть все знают, что пропаганда врёт и большинство людей это устраивает, для собственного психологического спокойствия.