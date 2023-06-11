На украинском ТВ облажались, запустив сюжет об эвакуации после наводнения с видео от МЧС России

На украинском телеканале "Рада" - скандал. В эфире единого телемарафона показали эвакуацию местных жителей с затопленных территорий, вот только видео приложили не своё. Людей на кадрах спасали не украинцы, а сотрудники МЧС России, и их логотип был хорошо виден в эфире на протяжении 10 минут.



