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На украинском ТВ облажались, запустив сюжет об эвакуации после наводнения с видео от МЧС России

На украинском ТВ облажались, запустив сюжет об эвакуации после наводнения с видео от МЧС России

Автор:
11 июня 2023 10:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: tv   Матяш   Харсонская область   видео   затопленные территории   конфуз   спасатели   телеканал Рада   
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Рассказывая, как доблестные спасатели Незалэжной эвакуируют мирных граждан из зоны затопления в Херсонской области, на украинском телевидении пустили видео с российскими спасателями.

На украинском телеканале "Рада" - скандал. В эфире единого телемарафона показали эвакуацию местных жителей с затопленных территорий, вот только видео приложили не своё. Людей на кадрах спасали не украинцы, а сотрудники МЧС России, и их логотип был хорошо виден в эфире на протяжении 10 минут.


Медиаэксперт Владислав Матяш, которого называют куратором телеканала "Рада", признал факт ошибки и пообещал уволить причастных к этой досадной оплошности людей.

Источник:

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Метки: tv   Матяш   Харсонская область   видео   затопленные территории   конфуз   спасатели   телеканал Рада   
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41  комментарий
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33k
Юр21 7 часов назад
Хохлопропаганда - это как британские учёные, вечно всякий бред несут.
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
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31k
Ashabad 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
Mike Miller 45 минут назад
А на нашем тв облажались многокоратко говоря, что животные из зоопарка Новой Каховки вывезенны в парк Тайган ещё осенью. И в двойне облажались, когда продолжали это утверждать даже после появления видео руководителя этого парка, что он забирал животных не из этого зоопарка, и что в этом животные действительно погибли.

P.S. Когда они уберут из эфира "экспертов", что не могут даже название "Щебекено" перед эфиром запомнить? Ну зачем же так сцать на своих граждан-зрителей?
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6k
BirdTalk 2 часа назад
Обосрались так обосрались, не снимая штанов.
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13k
MilfFucker 2 часа назад
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1k
SmartCat101 3 часа назад
в очередной раз убедился в правильности СВО !!!! пропагандисты хреновы !!!
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2k
Р Х 3 часа назад
Ахахааа вот долб@ебы
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1k
Aleksei 3 часа назад
украина, цэ про то,как на бильярдном столе найти яму с говном и в ней утонуть.
( слышал где-то,понравилось)
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11k
Григорий Бабкин 3 часа назад
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12k
GROMOZEKA 3 часа назад
Тупорылому свинорогулю, верящему в мифические перемоги и молящемуся на байрактары и леоперды, большего и не надо.
Они будут с пеной у рта доказывать, що це кляти москали им дорисовали

Ущербные ублюдки, блин
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14k
котегRUS 3 часа назад
Ещё одно доказательство их ненормальности
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3k
Basket 3 часа назад
Нет ни одной перемоги, которая не превратилась бы в зраду...
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15k
a_komolow 4 часа назад
Хохлы опять обосрались по-полной программе!
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110
Мандалай Иванович 4 часа назад
Кто-нибудь , скиньте ссылку на первоисточник этого видео, а то я не смог найти....
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2k
Pioner76 5 часов назад
Ну литовские сми тоже не плохо врут о победах хохлов.
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386
Сергей Булавинцев Pioner76 3 часа назад
Как и эстонские.
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6k
a6m5 5 часов назад
Просто послушайте коротенький отрывок из речь Люси Арестович:
Ссылка www.youtube.com
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15k
_delphin_ 5 часов назад
Что не так? Российские власти спасают россиян с затопленных территорий. А видео в сюжете xxxlов - это не зрада и не оговорочка. Это подсознательное желание быть Россией. Оговорочка по Фрейду, так сказать.
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31k
Ashabad 5 часов назад
Вот что научились на Украине в плане пропаганды - это врать. Врут они там самозабвенно, что называется, "от души"!
И, что самое плохо, простые люди на Украине это всё знают и понимают. Они с этим согласны. Иначе, если на Украине пропаганда будет строиться на правде, то людям будет очень некомфортно жить. Возможно череда самоубийств. Люди сами, своими руками уничтожили свою страну. Из лучших побуждений, конечно, с большими надеждами на будущее. Но на деле выходит постоянный обломисимус.
И если рассказывать людям на Украине правду, то возможен и бунт, и хаос и вообще - чёрти что.
То есть все знают, что пропаганда врёт и большинство людей это устраивает, для собственного психологического спокойствия.
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68
paulgr Ashabad 5 часов назад
Так оно работает, к сожалению (а может к счастью? Не знаю...), во всем мире. Попробуйте например в России или скажем в Германии рассказать всю правду людям. Боле менее спокойная жизнь сразу у всех закончится.
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38k
Aleks 5 часов назад
Хохлы такие долпойобы, что даже на конкурсе долпойобов занимают второе место. Потому что долпойобы.
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68
paulgr Aleks 5 часов назад
А кто последнее? Или на этом конкурсе только два участника?
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37k
Александр 6 часов назад
Хохлы и здравый смысл это несовместимые понятия...
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