Фермер установил новый рекорд жгучести перца

Карри выводил Пеппер Икс в течение 10 лет селекции, скрещивая растения с самыми острыми вкусовыми показателями, а затем терпеливо ждал, пока гибриды стабилизируются. Селекционер представил свое творение на телешоу Hot Ones, в котором ведущий Шон Эванс пробует куриные крылышки и острые соусы со звездами. Вместе с любителями чили и ведущим фермер съел по целой порции Pepper X.

«Эта жестокая штука, она каким-то образом делает так, как будто кожа на моем лице становится более плотной», — сказал ведущий Шон Эванс.