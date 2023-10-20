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Фермер установил новый рекорд жгучести перца

Фермер установил новый рекорд жгучести перца

Автор:
20 октября 2023 07:42
Метки: Видео   Еда   острый перец   перец   рекорд   фермер   
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Фермер Эд Карри создал новый сорт перца чили «Пеппер Икс», который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире. Перец обладает жгучестью в 2,69 миллиона единиц шкалы Сковилла, а острота предыдущего рекордсмена сорта «Каролинский жнец», оценивается в 1,6 миллиона единиц. Фермер принес своё творение на известное youtube-шоу и угостил любителей жгучего перца.

Перец чили Пеппер Икс, выведенный селекционером перцев чили Эдом Карри, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. По шкале Сковилла, оценивающей остроту перца, Pepper X набрал 2 693 000 баллов. Он оказался намного острее известного перца Каролина Рипер (1 640 000 баллов), также созданного Карри.

Карри выводил Пеппер Икс в течение 10 лет селекции, скрещивая растения с самыми острыми вкусовыми показателями, а затем терпеливо ждал, пока гибриды стабилизируются. Селекционер представил свое творение на телешоу Hot Ones, в котором ведущий Шон Эванс пробует куриные крылышки и острые соусы со звездами. Вместе с любителями чили и ведущим фермер съел по целой порции Pepper X.

«Эта жестокая штука, она каким-то образом делает так, как будто кожа на моем лице становится более плотной», — сказал ведущий Шон Эванс.

Активное соединение перца чили, придающее ему такой «жаркий» вкус — капсаицин. Растения выработали способность вырабатывать это соединение, чтобы отпугивать животных. Однако у человека выработался вкус к капсаицину, и при его употреблении в правильных количествах он испытывает прилив эндорфинов. Считается, что больше всего капсаицина содержится в семенах перца чили, однако его больше всего в плацентарной ткани, в которой находятся семена. Он также содержится в высокой концентрации в тонкой пленке, покрывающей внутреннюю поверхность перца.

Шкала Сковилла — это, по сути, измерение концентрации капсаицина. Для определения остроты перца раствор экстракта перца разводят в воде с сахаром и затем дегустируют. Экстракт разводят до тех пор, пока острота в разбавленном растворе не перестанет ощущаться.

Например, перец с концентрацией 1000 баллов по шкале Сковилла означает, что его экстракт должен быть разбавлен в 1000 раз, прежде чем тепло перестанет ощущаться. Для сравнения: у болгарского перца 0 по шкале Сковилла, а у халапеньо — от 3000 до 8000, у кайенского перца — от 30 000 до 60 000. Пеппер Икс острее даже многих перцовых баллончиков, в которых обычно содержится от 2 до 3 млн единиц жгучести.

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Метки: Видео   Еда   острый перец   перец   рекорд   фермер   
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3k
Daimos Час назад
В этом мире появилось немного больше боли.
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480
Алексей Бляйбтрой 40 минут назад
крылышки кфс и пиво бы им
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13k
Игорь 40 минут назад
Мне интересно другое - почему двоих накрыло, а двое других как то легче это перенесли? :)))
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57
Karvins 40 минут назад
На утро жопа как....:
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1k
basil pupkin 41 минуту назад
Ни как не реклама, друганы подогнали вот такой соус, ел целый год.
Соседка на утро, после пробы сказала, что неё было желание, чтобы её анально трахнул снеговик. :)))

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2k
rudenkov 46 минут назад
Долбо...
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19k
Mexanik79 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
для меня даже халапеньо очень острый, а этот даже представить себе не могу
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Это уже не еда, а оружие массового поражения
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Alex Chebrikov

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