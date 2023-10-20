Фермер установил новый рекорд жгучести перца

Фермер Эд Карри создал новый сорт перца чили «Пеппер Икс», который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире. Перец обладает жгучестью в 2,69 миллиона единиц шкалы Сковилла, а острота предыдущего рекордсмена сорта «Каролинский жнец», оценивается в 1,6 миллиона единиц. Фермер принес своё творение на известное youtube-шоу и угостил любителей жгучего перца.
Перец чили Пеппер Икс, выведенный селекционером перцев чили Эдом Карри, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. По шкале Сковилла, оценивающей остроту перца, Pepper X набрал 2 693 000 баллов. Он оказался намного острее известного перца Каролина Рипер (1 640 000 баллов), также созданного Карри.
Карри выводил Пеппер Икс в течение 10 лет селекции, скрещивая растения с самыми острыми вкусовыми показателями, а затем терпеливо ждал, пока гибриды стабилизируются. Селекционер представил свое творение на телешоу Hot Ones, в котором ведущий Шон Эванс пробует куриные крылышки и острые соусы со звездами. Вместе с любителями чили и ведущим фермер съел по целой порции Pepper X.
«Эта жестокая штука, она каким-то образом делает так, как будто кожа на моем лице становится более плотной», — сказал ведущий Шон Эванс.
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Активное соединение перца чили, придающее ему такой «жаркий» вкус — капсаицин. Растения выработали способность вырабатывать это соединение, чтобы отпугивать животных. Однако у человека выработался вкус к капсаицину, и при его употреблении в правильных количествах он испытывает прилив эндорфинов. Считается, что больше всего капсаицина содержится в семенах перца чили, однако его больше всего в плацентарной ткани, в которой находятся семена. Он также содержится в высокой концентрации в тонкой пленке, покрывающей внутреннюю поверхность перца.
Шкала Сковилла — это, по сути, измерение концентрации капсаицина. Для определения остроты перца раствор экстракта перца разводят в воде с сахаром и затем дегустируют. Экстракт разводят до тех пор, пока острота в разбавленном растворе не перестанет ощущаться.
Например, перец с концентрацией 1000 баллов по шкале Сковилла означает, что его экстракт должен быть разбавлен в 1000 раз, прежде чем тепло перестанет ощущаться. Для сравнения: у болгарского перца 0 по шкале Сковилла, а у халапеньо — от 3000 до 8000, у кайенского перца — от 30 000 до 60 000. Пеппер Икс острее даже многих перцовых баллончиков, в которых обычно содержится от 2 до 3 млн единиц жгучести.
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