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Россиянин обиделся на запрет курить в баре и спалил его дотла

Россиянин обиделся на запрет курить в баре и спалил его дотла

Автор:
10 июля 2024 19:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Омская область   Поджог   бар   конфликт   курение   полиция   
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Месть на горячую и нетрезвую голову очень дорого обойдётся пироману.

Житель посёлка Черлак Омской области из мести уничтожил суши-бар, чей владелец запретил ему курить на территории заведения.

Компания подвыпивших мужчин и женщин отдыхала в баре 9 июля. В какой-то момент официантка заметила, что посетители нарушают правила и курят на веранде. Женщина пожаловалась начальнику, тот пришёл и сделал им замечание. Гости начали возмущаться и попытались покинуть заведение, не оплатив счёт. После этого между хозяином суши-бара и наглой компанией завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Однако потасовка произошла с одним из посетителей, который встал на сторону владельца заведения. Помахав руками, один из мужчин пообещал наказать хозяина бара. И исполнил свою угрозу спустя несколько часов, когда бар уже закрылся.

Вооружившись ножом, гвоздодером, горючей смесью и зажигалкой, он проник в заведение, облил мебель горючей жидкостью и поджёг.

Устроенный мстительным посетителем пожар уничтожил всё имущество, находившиеся внутри суши-бара. По предварительной оценке, ущерб составил более 5 млн рублей. Долго искать подозреваемого не пришлось. Он оказался в руках полицейских, не успев протрезветь. Известно, что задержанный 50-летний местный житель ранее был судим. В его отношении правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение чужого имущества путём поджога"). Пироману грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Омская область   Поджог   бар   конфликт   курение   полиция   
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12  комментариев
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40k
Александр 6 часов назад
Сук, 5 лет. Кто то старается, бар открывает, пашет сутками, следит там за всем, персонал, налоговая, благоустройство, закупки. продажи и прочее прочее. Приходит какой то ебобо, сжигает все, и ему 5 лет... А персонал, которому платили зарплату, а налоги в казну, а благоустройство города? А ему 5 лет на нарах отдохнуть. А по хорошему его надо на органы пустить и все возместить хозяину бара, который этот дебил сжег.
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2k
старый абрикос 4 часа назад
Ещё бы чуть и сам там сгорел.
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1k
DuckTales 5 часов назад
Хорошо отомстил... себе
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6k
РАТНИК 6 часов назад
Девочка зоновская обиделась. Теперь в счёт долга конфискуют его квартиру и всё имущество, а его хата будет у параши.
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80k
Viktor 6 часов назад
Да он ещё и тупой (впрочем как и все урки), кругом камеры, а он мститель народный!
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6k
klop 7 часов назад
Ну что с такими делать? Ну отсидит 5 лет потом опять кому-нибудь отомстит возможно со смертельным исходом. По сути потерянный человек для общества, хотя будет правильно определить как опасный.
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 7 часов назад
не запрещайте курить пиромантам
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2245 постов (2250 в горячем)
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