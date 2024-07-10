Россиянин обиделся на запрет курить в баре и спалил его дотла

Житель посёлка Черлак Омской области из мести уничтожил суши-бар, чей владелец запретил ему курить на территории заведения.



Компания подвыпивших мужчин и женщин отдыхала в баре 9 июля. В какой-то момент официантка заметила, что посетители нарушают правила и курят на веранде. Женщина пожаловалась начальнику, тот пришёл и сделал им замечание. Гости начали возмущаться и попытались покинуть заведение, не оплатив счёт. После этого между хозяином суши-бара и наглой компанией завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Однако потасовка произошла с одним из посетителей, который встал на сторону владельца заведения. Помахав руками, один из мужчин пообещал наказать хозяина бара. И исполнил свою угрозу спустя несколько часов, когда бар уже закрылся.



Вооружившись ножом, гвоздодером, горючей смесью и зажигалкой, он проник в заведение, облил мебель горючей жидкостью и поджёг.