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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 395 постов • 25 подписчиков подписаться
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В Египте частично обрушился 13-этажный дом

В Египте частично обрушился 13-этажный дом

Автор:
27 июня 2023 11:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   дом   египет   люди   обрушение   
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В египетском городе Александрия в понедельник, 26 июня, частично обрушился 13-этажный дом. Очевидцы сняли на видео последствия обрушения.

Причиной обрушения могли стать серьезные дефекты в конструкции здания, построенного в 70-е года.

Точной информации о пострадавших и погибших нет, предварительно пострадали 4 человека.

По некоторым данным, в последнее время здание использовали для поквартирной сдачи в аренду во время летнего сезона.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   дом   египет   люди   обрушение   
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3  комментария
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pynh Полчаса назад
Пирамиды, явно, не они строили
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Борис Карабанов 18 минут назад
Там горит, тут рушится, где-то взрывается... И только в Питре и ленобласти всё без особых происшествий - лишь очередной пакет с расчленёнкой. Скукотища.
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