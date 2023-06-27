В Египте частично обрушился 13-этажный дом

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В египетском городе Александрия в понедельник, 26 июня, частично обрушился 13-этажный дом. Очевидцы сняли на видео последствия обрушения.
Причиной обрушения могли стать серьезные дефекты в конструкции здания, построенного в 70-е года.
Точной информации о пострадавших и погибших нет, предварительно пострадали 4 человека.
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По некоторым данным, в последнее время здание использовали для поквартирной сдачи в аренду во время летнего сезона.
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