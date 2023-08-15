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10 экзотичных традиционных головных уборов со всего мира

10 экзотичных традиционных головных уборов со всего мира

Автор:
15 августа 2023 10:16
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   головной убор   интересно   люди   путешествие   фото   
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Наш мир наполнен различными культурами. У каждого народа свои обычаи и свой традиционный наряд. Но остановимся на одном конкретном элементе одежды — на головном уборе.

Мы собрали несколько традиционных шляп и шапок, которые даже сегодня (когда разные культуры часто смешиваются друг с другом) могут показаться стороннему наблюдателю довольно экзотичными,а некоторые и вовсе какой-то дикостью.


Бигуден

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Головной убор получил популярность во Франции в 20 веке. Этот высокий ажурный чепец может достигать 40 см в высоту.


Ти-и-лангга

Традиционная для Индонезии шляпа из бамбука, пальмовых листьев и костяного рога. Этой шляпе столько лет, что местные жители уже и сами не помнят, почему у неё должна быть такая странноватая форма.


Шапка длиннорогих мяо

Длиннорогие мяо — это один из народов Китая. Его традиционный головной убор состоит из рога, шерстяных волос и нитей. Изготовляется этот элемент одежды путём накручивания выпавших волос нескольких поколений девушек племени на рог животного. Полученная конструкция фиксируется нитками. По весу может достигать 6 кг.


Перак

Головной убор гималайских женщин Индии. Состоит из полоски кожи, обшитой тканью и украшается бирюзой и лазуритами. Перак — это семейная ценность, и он передаётся по наследству. Считается, что он может защитить от злых духов.


Чульо

Традиционная вязанная шапка народов Перу. Рисунок и крой шапки могут многое рассказать о том, кто её носит.


Шляпа водабе

Водабе — племя, живущее на территории Нигерии. Их традиционную шляпу с цветными кожаными вставками носят исключительно мужчины и только вместе с ярким макияжем на лице.


Чада

Высокий и сложный головной убор, используемый в качестве символа монархической власти в странах Юго-Восточной Азии. Имеет остроконечную форму, сделан из золота или покрывается позолотой. Сейчас его чаще всего можно увидеть на тайских театральных постановках.


Штраймл

Традиционный хасидский головной убор, обрамлённый большим количеством меха. Надевается только в особо торжественных случаях.


Тагельмуст

Головной убор цвета индиго, защищающий от ветра, песка и злых духов. Распространён у таурегов. Носят его только мужчины, не снимая даже во время приёма пищи или сна.


Роуч

Головной убор индейцев, состоящий из перьев. Благодаря вестернам, роуч прочно ассоциируется с коренными жителями Америки. Но не упомянуть этот нестандартный традиционный головной убор в этом списке было бы странно.

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Метки: в мире   головной убор   интересно   люди   путешествие   фото   
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Михаил Рябов 2 часа назад
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