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Удивительные цены в столовой Госдумы

Удивительные цены в столовой Госдумы (3 фото)

Автор:
21 января 2022 12:15
Сообщество : Еда
Метки: госдума   еда   политика   столовая   фото   цены   
2025
3

Некоторые позиции за три года стали только дешевле.

А можно обеды и цены в школах и в думе уравнять?

Источник:

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Метки: госдума   еда   политика   столовая   фото   цены   
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35  комментариев
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Ну так депутаты самый нищий и не защищенный слой населения. Бедствуют бедолаги, последний уй без соли доедают, ну как им можно больший цены на продуты заряжать, при нищенской то зарплате в 400к..ну побойтесь бога, господа!
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13k
Kost 8 минут назад
Для сравнения скиньте хоть сколько в обычных столовках стоит 60 граммов тертой моркови или 100грамм вареной свеклы?
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15k
kotovski Полчаса назад
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5k
Борис Карабанов 36 минут назад
Ну, ещё вопросы есть относительно инфляции и цен? Наглядный документальный пример того, что цены на ряд продуктов СНИЖАЮТСЯ.
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1k
Гном 58 минут назад
Вот поэтому они и думают, что 15000 руб - это большая зп. И на пенсию 8000 легко можно прожить
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19k
Serg2001 Час назад
Это мозги нашей страны! Благодаря им мы так хорошо и живём. А мозг надо хорошо питать!...
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7k
portmen77 Час назад
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2k
Иван Час назад
Как говорят некоторые долбо*бы "Ну а хули вы хотели, капитализм."
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1k
Довер Иванович Час назад
Вот они и думаю что "нищеброды" и живут по этим ценам, а получают много.
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58k
pynh Час назад
воу, воу, полегче, только что пост был в минусах, и хоба! уже плюсы
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Интересно,а Сисяна там с тюремной хавки не пучит,после лобстеров то?
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Зато там у них тушёная говядина дорогая
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4k
ride 2 часа назад
Отличные цены и меню приятное - я бы там обедал с удовольствием
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8k
Rus77 2 часа назад
Дармоеды всё никак не нажрутся...
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Народ и его слуги
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Только по-прежнему слуги народные лучше народа живут...
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51k
stabskapitan 2 часа назад
Да уж, заговор раскрыт сезонные овощи подешевели (не надо заливать про свежие помидоры, сейчас столько тепличных хозяйств, что раньше и не снилось). Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся.
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58k
pynh 2 часа назад
"Всем бы так питаться...."
готовь само и питайся
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