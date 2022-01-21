Удивительные цены в столовой Госдумы

2025
3
Некоторые позиции за три года стали только дешевле.
А можно обеды и цены в школах и в думе уравнять?
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В общем пи...бол
готовь само и питайся