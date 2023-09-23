В Вологде пьяный парень угнал прогулочный теплоход

Парень решил устроить себе водную прогулку на теплоходе "Персей". Однако уплыть далеко у него не вышло.
Житель Мурманской области угнал теплоход в Вологде, но сел на мель. Сбегать с места преступления "капитану" пришлось вплавь.
34-летний Антон приехал из пгт Мурмаши в Вологду и хорошенько погулял. Пил всю ночь, а в шесть утра его попутал зелёный змий. Он возомнил себя древнегреческим героем и залез в пассажирский теплоход "Персей" у причала на реке Вологда. Отшвартовав судно, зашёл в капитанскую рубку и попытался завести двигатель. Но тот никак не поддавался. Поэтому "мореплаватель" решил просто плыть по течению. Через сто метров "Персей" сел на мель. А за пьяным "капитаном" приехали полицейские.
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Антона увезли в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон водного транспорта" (максимальный срок — 8 лет колонии). Пока путешественника отпустили под
обязательство о явке.
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