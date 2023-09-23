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В Вологде пьяный парень угнал прогулочный теплоход

В Вологде пьяный парень угнал прогулочный теплоход

Автор:
23 сентября 2023 12:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   вологда   персй   теплоход   угон   
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Парень решил устроить себе водную прогулку на теплоходе "Персей". Однако уплыть далеко у него не вышло.

Житель Мурманской области угнал теплоход в Вологде, но сел на мель. Сбегать с места преступления "капитану" пришлось вплавь.

34-летний Антон приехал из пгт Мурмаши в Вологду и хорошенько погулял. Пил всю ночь, а в шесть утра его попутал зелёный змий. Он возомнил себя древнегреческим героем и залез в пассажирский теплоход "Персей" у причала на реке Вологда. Отшвартовав судно, зашёл в капитанскую рубку и попытался завести двигатель. Но тот никак не поддавался. Поэтому "мореплаватель" решил просто плыть по течению. Через сто метров "Персей" сел на мель. А за пьяным "капитаном" приехали полицейские.

Антона увезли в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон водного транспорта" (максимальный срок — 8 лет колонии). Пока путешественника отпустили под

обязательство о явке.

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Метки: Видео   Россия   вологда   персй   теплоход   угон   
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8  комментариев
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16k
Patmaz 2 часа назад
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37k
Алексей Полчаса назад
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24k
Евгений Час назад
Кореш моего брательника :). Сам я его не знаю.
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5k
Sanar Час назад
Жестоко они конечно с ним "отпустили под обязательство о явке", ну ловите теперь по всему Кольскому полуострову.
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