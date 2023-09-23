В Вологде пьяный парень угнал прогулочный теплоход

Житель Мурманской области угнал теплоход в Вологде, но сел на мель. Сбегать с места преступления "капитану" пришлось вплавь.

34-летний Антон приехал из пгт Мурмаши в Вологду и хорошенько погулял. Пил всю ночь, а в шесть утра его попутал зелёный змий. Он возомнил себя древнегреческим героем и залез в пассажирский теплоход "Персей" у причала на реке Вологда. Отшвартовав судно, зашёл в капитанскую рубку и попытался завести двигатель. Но тот никак не поддавался. Поэтому "мореплаватель" решил просто плыть по течению. Через сто метров "Персей" сел на мель. А за пьяным "капитаном" приехали полицейские.