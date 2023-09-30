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Батюшка здорогого человека

Батюшка здорогого человека

Автор:
30 сентября 2023 10:16
Метки: Видео   Не религия   Россия   батюшка   
389
1

Доброго дня или ночи всем .

Вашему вниманию короткое интервью ( или его часть ) с батюшкой . Сам то я израильтянин - материальный атеист и к религии ( вообще к любым религиям и их любым проявлениям. извиняюсь за тaBтологию ) отношусь мягко говоря отрицательно . Но слова этого человека западают глубоко в сердце .

И сама идея , и слова которые он произносит давно понятны , но то как он это делает и то как умело он сложил их в предложения , что-бы донести их в мозг каждого , достойны увaжения .

Батюшка явно счастливый обладатель незаурядного ума и любви к людям и интелекта . Он , внатуре , может собой гордиться .

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Метки: Видео   Не религия   Россия   батюшка   
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6k
Jora Kyky(Kukunaher) 3 часа назад
Абсолютно верно. Но когда кто-то на фишках затевает религиозный срач, то он именно приводит в качестве аргумента именно другую сторону религии - фанатизм. Я вообще не понимаю, какое им дело до православия? Вы когда-нибудь видели православных на улице с книжками непонятными и хватающими прохожих с тупыми вопросами "А вы верите в Господа нашего Иисуса Христа"? Или слышали что бы православный взорвал себя где-нибудь в торговом центре среди толпы людей? Или бегал по улице с мачете за прохожими? Или расстрелял целую редакцию за карикатуру на Бога?
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Колька Валеркин сын Час назад
Сам я человек верующий, но в церкви давно не хожу ибо это дома торговли. Но к этому бы батюшке я сходил в церковь, чувствую там бы был покой. В его приходе есть Бог. А для особо ранимых:
Разговор с Богом
Действующие лица: Бог - Бог
ИП - Истинный Православный
В эпизодах : Моисей, Люцифер

ИП : Отче наш, иже си на небеси...

Бог : Ну?

ИП : Это кто?

Бог : Как кто? Это я - Яхве. Чё хотел?

ИП : (крестицца) Ох ты господи.

Бог : Короче, чего тебе?

ИП : Господи, ты ли осенил меня своим святым глаголом?

Бог : (в сторону) Ну чего никто из них нормально разговаривать не умеет?

ИП : Господи, изволь мне молитву вознести во славу твою.

Бог : (заинтересовано) А что читать будешь?

ИП : Отче наш.

Бог : (разочаровано) Опять? Задолбали. Тыщу лет одну телегу толкают. Она в моём хитпараде в самом анусе.

ИП : Изволь тогда глаголить аки сердце прикажет.

Бог : (зевая) Ну глаголь.

ИП : Молю тебя снизойти до раба твоего, манны небесной ниспошли, дабы мог я славить имя твое и нести людям благую весть, дабы услышали...

Бог : А покороче?

ИП : Денег дай.

Бог : А молнией по сраке?

ИП : Понял.

Бог : Не ссы. Тебе зачем деньги?

ИП : Храмы во славу твою строить, сиротам помогать. В общем на благие дела.

Бог : Я вообще-то высшее существо, я мысли читаю. У тебя почему все сироты с четвёртым размером груди?

ИП : (хлопается на колени) Не гневись Боже! То меня дьявол попутал!

Бог : (орёт кому-то в сторону) Люцый, тут один на тебя стрелку переводит.

Люцифер : Угу, так и запишем : «песдел на Князя Тьмы».

ИП : (сцыкливо) Господи, оборони от супостата нечистого.

Бог : Ну если займёшься мнегодным делом, то спишем. Я же , слава мне, не конченый падонак.

ИП : (неистово крестится, бъётся головой об пол) Да придёт царствие твоё, да будет воля твоя.

Бог : Вот дебил.

ИП : Буду во имя твое Русь от жидов-нехристей освобождать.

Бог : (опять кричит в сторону) Нет, Мойше, ты слышал, что сказал этот гой?

Моисей : Вейз мир! Сдался мне этот шлемазл. Если бы я откладывал по шекелю - каждый раз, когда это слышал...(уходит в подсчёты)

Бог : (обращаясь к ИП) За одну молитву два раза запорол. Как грицца: кому я мозгов не дал...

ИП : (с надеждой) Но вот, боже, по мудростои твоей обделил ты меня разумом. Не виноват я, ибо азм есть тварь неразумная по образу и подобию твоему.

Бог : Сам понял, что сказал?

ИП : Ой!

Бог : (распаляясь) Придурком меня ещё никто не называл. (косится в сторону Люцифера) Ну почти никто.

ИП : Боже, будь милостив. Ты же милостив?

Бог : Я?

ИП : Ну в писании сказано.

Бог : Так я [мат].

ИП : А как же заповеди?

Бог : А мне можно. Ладно, вали отсюда. Типа я тебя простил. Ну маленько всё же накажу.

ИП : (испугано) Каким образом?

Бог : (торжествено) Не разделишь ты ложа с женщиной боле, но с мужчиной!

ИП : (ужасаясь) Чиво?

Бог : [мат] будешь в общем.

ИП : Господи.

Бог : Сеанс окончен. Я побежал в войнушку с Мухамедом в Ираке играть.
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2k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Как бы я не относился к религии, вере и поповству слова данного ЧЕЛОВЕКА мне понравились.
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3k
DVPET 2 часа назад
В категоричности фанатизм, а фанатизм - самое страшное в церкви.
А церковные догматы не равно категоричность? Или церковь допускает возможность сомневаться в своих догматах?
Хорошая попытка, но нет.
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2k
Yapon_otez 3 часа назад
Золотые слова, хоть я и атеист!
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