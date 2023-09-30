Батюшка здорогого человека

Доброго дня или ночи всем .
Вашему вниманию короткое интервью ( или его часть ) с батюшкой . Сам то я израильтянин - материальный атеист и к религии ( вообще к любым религиям и их любым проявлениям. извиняюсь за тaBтологию ) отношусь мягко говоря отрицательно . Но слова этого человека западают глубоко в сердце .
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И сама идея , и слова которые он произносит давно понятны , но то как он это делает и то как умело он сложил их в предложения , что-бы донести их в мозг каждого , достойны увaжения .
Батюшка явно счастливый обладатель незаурядного ума и любви к людям и интелекта . Он , внатуре , может собой гордиться .
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Разговор с Богом
Действующие лица: Бог - Бог
ИП - Истинный Православный
В эпизодах : Моисей, Люцифер
ИП : Отче наш, иже си на небеси...
Бог : Ну?
ИП : Это кто?
Бог : Как кто? Это я - Яхве. Чё хотел?
ИП : (крестицца) Ох ты господи.
Бог : Короче, чего тебе?
ИП : Господи, ты ли осенил меня своим святым глаголом?
Бог : (в сторону) Ну чего никто из них нормально разговаривать не умеет?
ИП : Господи, изволь мне молитву вознести во славу твою.
Бог : (заинтересовано) А что читать будешь?
ИП : Отче наш.
Бог : (разочаровано) Опять? Задолбали. Тыщу лет одну телегу толкают. Она в моём хитпараде в самом анусе.
ИП : Изволь тогда глаголить аки сердце прикажет.
Бог : (зевая) Ну глаголь.
ИП : Молю тебя снизойти до раба твоего, манны небесной ниспошли, дабы мог я славить имя твое и нести людям благую весть, дабы услышали...
Бог : А покороче?
ИП : Денег дай.
Бог : А молнией по сраке?
ИП : Понял.
Бог : Не ссы. Тебе зачем деньги?
ИП : Храмы во славу твою строить, сиротам помогать. В общем на благие дела.
Бог : Я вообще-то высшее существо, я мысли читаю. У тебя почему все сироты с четвёртым размером груди?
ИП : (хлопается на колени) Не гневись Боже! То меня дьявол попутал!
Бог : (орёт кому-то в сторону) Люцый, тут один на тебя стрелку переводит.
Люцифер : Угу, так и запишем : «песдел на Князя Тьмы».
ИП : (сцыкливо) Господи, оборони от супостата нечистого.
Бог : Ну если займёшься мнегодным делом, то спишем. Я же , слава мне, не конченый падонак.
ИП : (неистово крестится, бъётся головой об пол) Да придёт царствие твоё, да будет воля твоя.
Бог : Вот дебил.
ИП : Буду во имя твое Русь от жидов-нехристей освобождать.
Бог : (опять кричит в сторону) Нет, Мойше, ты слышал, что сказал этот гой?
Моисей : Вейз мир! Сдался мне этот шлемазл. Если бы я откладывал по шекелю - каждый раз, когда это слышал...(уходит в подсчёты)
Бог : (обращаясь к ИП) За одну молитву два раза запорол. Как грицца: кому я мозгов не дал...
ИП : (с надеждой) Но вот, боже, по мудростои твоей обделил ты меня разумом. Не виноват я, ибо азм есть тварь неразумная по образу и подобию твоему.
Бог : Сам понял, что сказал?
ИП : Ой!
Бог : (распаляясь) Придурком меня ещё никто не называл. (косится в сторону Люцифера) Ну почти никто.
ИП : Боже, будь милостив. Ты же милостив?
Бог : Я?
ИП : Ну в писании сказано.
Бог : Так я [мат].
ИП : А как же заповеди?
Бог : А мне можно. Ладно, вали отсюда. Типа я тебя простил. Ну маленько всё же накажу.
ИП : (испугано) Каким образом?
Бог : (торжествено) Не разделишь ты ложа с женщиной боле, но с мужчиной!
ИП : (ужасаясь) Чиво?
Бог : [мат] будешь в общем.
ИП : Господи.
Бог : Сеанс окончен. Я побежал в войнушку с Мухамедом в Ираке играть.
А церковные догматы не равно категоричность? Или церковь допускает возможность сомневаться в своих догматах?
Хорошая попытка, но нет.
Поддерживаю.