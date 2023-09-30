Батюшка здорогого человека

И сама идея , и слова которые он произносит давно понятны , но то как он это делает и то как умело он сложил их в предложения , что-бы донести их в мозг каждого , достойны увaжения .

Батюшка явно счастливый обладатель незаурядного ума и любви к людям и интелекта . Он , внатуре , может собой гордиться .