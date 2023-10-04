Коляска укатилась на дорогу, пока женщина залипала в смартфоне

В Уфе уличная камера запечатлела пугающий случай. Коляска с ребенком, которую невнимательная женщина отпустила, начала медленно скатывается в сторону проезжей части. Мать обратила внимание на пропажу лишь в тот момент, когда коляска опрокинулась.
Ребенок чуть не погиб из-за невнимательности жительницы Уфы. Она отвлеклась на гаджет, а в это время коляска выехала на дорогу и опрокинулась. Уже после этого женщина обратила внимание на ребенка и побежала поднимать коляску.
Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово. К счастью, малыш не пострадал.
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Какие ядерные взрывы, этот мир убьют гаджеты!
Слов нет.
Ребенок грохнулся об дорогу, хорошо машин не было.
Дура из за телефона забыла что у коляски тормоза есть фиксирующие коляску