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Коляска укатилась на дорогу, пока женщина залипала в смартфоне

Коляска укатилась на дорогу, пока женщина залипала в смартфоне

Автор:
04 октября 2023 07:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   УФА   дорога   инцидент   коляска   мать   
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В Уфе уличная камера запечатлела пугающий случай. Коляска с ребенком, которую невнимательная женщина отпустила, начала медленно скатывается в сторону проезжей части. Мать обратила внимание на пропажу лишь в тот момент, когда коляска опрокинулась.

Ребенок чуть не погиб из-за невнимательности жительницы Уфы. Она отвлеклась на гаджет, а в это время коляска выехала на дорогу и опрокинулась. Уже после этого женщина обратила внимание на ребенка и побежала поднимать коляску.

Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово. К счастью, малыш не пострадал.

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Метки: Видео   Россия   УФА   дорога   инцидент   коляска   мать   
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15  комментариев
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Вчера в продуктовом магазине в течении минут 15 наблюдал такую картину - мама ходит с тележкой, рядом дочь лет 13 залипает в телефоне. Голову вообще не поднимает, ориентируется краем глаза только на яркую куртку мамы - послушно поворачивает за ней. Несколько раз находились рядом, девочка просто листает страницы вверх-вниз, нигде не задерживаясь. Ей вообще без разницы, что происходит вокруг, интересен только телефон в руках.
Какие ядерные взрывы, этот мир убьют гаджеты!
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635
Чендлер 5 минут назад
Мама года...
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3k
Великий археолог Громозека 14 минут назад
Слепая курица - в смартфоне щурится.
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27
ДлинныйЧулок 17 минут назад
Пи@дец.
Слов нет.
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23k
ЦСКА Полчаса назад
Тупая овца! Любой нормальной матери, материнский инстинкт не позволит отпустить и отвернуться от коляски с младенцем!
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5k
Alex 40 минут назад
Пиз**ц, тупая баба
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6k
Евгений Д 44 минуты назад
Вот коза ТУПАЯ.
Ребенок грохнулся об дорогу, хорошо машин не было.
Дура из за телефона забыла что у коляски тормоза есть фиксирующие коляску
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11k
Zемляк 52 минуты назад
Ребёнок решил сбежать от такой мамки.
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8k
Лещ 56 минут назад
у них и машины в пруды укатываются и коляски. Да на каждой коляске есть стояночный тормоз, педальку жмякнул и всё
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1k
Илья Час назад
Как можно быть такой тупой пиcдoй?
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2k
rudenkov 2 часа назад
Идиотка!!!
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