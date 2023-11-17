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В Перми пьяная компания угнала асфальтоукладочный каток

В Перми пьяная компания угнала асфальтоукладочный каток

Автор:
17 ноября 2023 11:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   асфальтоукладочный каток   пермь   пьяные   статься   угон   
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К счастью, доехать у них получилось только до первого столба.

Пострадала техника и мачта освещения. Угонщиков нашли, впереди у них уголовное дело.

Ущерб оценили в 5 млн рублей.

Дополнительные подробности:

"В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Молодой человек не стал отрицать вины и рассказал, что совсем не хотел угонять дорожный каток, а хотел лишь покататься. Однако такая поездка причинила ущерб собственнику в размере более 5 миллионов рублей.

Кроме того, следствием собраны доказательства причастности фигуранта к совершению кражи у 80-летнего пенсионера. В феврале текущего года молодой человек гостил у пожилых родственников. Ночью, когда все спали, он похитил пакет, принадлежащий дедушке. В пакете находился кошелек с 18 тысячами рублей, слуховой аппарат и скидочные карты. Общий ущерб составил более 33 тысяч рублей. Похищенные деньги фигурант успел потратить. Он купил себе мобильный телефон, футбольный мяч, шорты и футболку".


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Метки: Видео   асфальтоукладочный каток   пермь   пьяные   статься   угон   
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4  комментария
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647
ruslan d 40 минут назад
Поскольку никто не пострадал , скажу ... Это было очень смешно
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25k
Михаил Сметанкин Секунду назад
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2k
Максим Макашев 15 минут назад
приговор суда: ЗАКАТАТЬ ЧУВАКА В АСФАЛЬТ ЭТИМ ЖЕ КАТКОМ
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83k
Доктор Джонс Полчаса назад
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