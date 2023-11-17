В Перми пьяная компания угнала асфальтоукладочный каток

К счастью, доехать у них получилось только до первого столба.
Пострадала техника и мачта освещения. Угонщиков нашли, впереди у них уголовное дело.
Ущерб оценили в 5 млн рублей.
Дополнительные подробности:
"В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Молодой человек не стал отрицать вины и рассказал, что совсем не хотел угонять дорожный каток, а хотел лишь покататься. Однако такая поездка причинила ущерб собственнику в размере более 5 миллионов рублей.
Кроме того, следствием собраны доказательства причастности фигуранта к совершению кражи у 80-летнего пенсионера. В феврале текущего года молодой человек гостил у пожилых родственников. Ночью, когда все спали, он похитил пакет, принадлежащий дедушке. В пакете находился кошелек с 18 тысячами рублей, слуховой аппарат и скидочные карты. Общий ущерб составил более 33 тысяч рублей. Похищенные деньги фигурант успел потратить. Он купил себе мобильный телефон, футбольный мяч, шорты и футболку".
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