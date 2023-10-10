В этом еще РФ не обвиняли...
Во Франции - клопы! Эта новость не сходит с главных страниц французских СМИ. Клопы захватили метро, школы и детские сады. Несмотря на борьбу с ними, зловредных паразитов не становится меньше.
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Французы ужасаются, клянут на чём свет стоит коммунальные службы страны. А теперь, с подачи СМИ, возможно сменят вектор ярости и начнут извергать потоки гнева в "правильную" сторону.
По мнению французского издания La Montagne, во всём виновата Россия (кто бы сомневался).
Газета сообщает, что большинство древесины во всем мире производится в России, как и специальное противопаразитарное средство для их обработки. А так как западные страны ввели санкции, из РФ перестали поставлять протраву от клопов. В результате мебель получается такой же красивой, как прежде, но идеальной для существования паразитов. Из-за этого, по мнению французскоой газеты, клопы распространились во многих регионах, в том числе, во Франции. Таким образом, резюмирует издание, Россия атакует Запад с помощью клопов.
Между тем, кровососущие паразиты стали причиной, по которой во Франции закрывают школы - уже семь учебных заведений прекратили работать. Но колонии клопов, по словам министра образования Габриэля Атталя, обнаружены в 17 школах, поэтому уход на дистанционное обучение остальных, похоже, не за горами.
К нашествию "супер-клопов" из Франции готовятся по всей Европе. Британские гстиничные сети, к примеру, уже не стесняются, и если узнают, что их постояльцы прибыли из Франции, тшательно обрабатывают комнаты, когда те покидают отель. Обычные британцы также обеспокоены, а многие уверены, что в том же Лондоне обстановка с клопами - почти как в Париже, просто об этом не говорят вслух.
А авиакомпания Air France, которая ежедневно выполняет до шести прямых рейсов в день из Парижа в Лондон, заявила, что отменит любой рейс, если на борту будут обнаружены клопы.
Между тем, весной 2024 года во Франции планируется проведение Олимпийских игр, и сатирический журнал, кажется, уже в курсе, кто выйдет победителем в этих соревнованиях.
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Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор...
https://pikabu.ru/story/yeto_putin_vinovat_2098021https://pikabu.ru/story/yeto_putin_vinovat_2098021
и как результат, конечно все клопы, крысы и прочие паразиты ринулись прочь из России, этого проклятого, захудалого места, в благоухающий и сытый, европейский "цветущий сад". а вы ждали чего-то другого? вам же сказали что "санкции работают", так что вот и результаты подвезли - получите, распишитесь. МИР!!!
Армения-Азербайджан
Израиль-Палестина
Франция-клопы.
Он хотел романтики и колорита, а тут такое.
Супруга ещё ~ в 2000-х была в туре с заездом в Париж. Достопримечательности само собой в памяти в плюсе, но ...клопы по факту в отеле – это незабываемое впечатление на всю оставшуюся. Париж и ...клопы – однако!
Через пару месяцев борьбы с переменным успехом при помощи дихлофоса дошло до того, что в общагу просто перестали пускать таджиков, а потом вообще всех кто в ней не живёт. И все сумки вскрывали на входе в общежитие.
Это помогло. А в общежитии, где были таджики всё так и продолжилось.
Отменяйте санкции и ползите на коленях просить прощения
Потом сдох.
И его родственники обвиняют в этом аптеку.