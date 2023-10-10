Газета сообщает, что большинство древесины во всем мире производится в России, как и специальное противопаразитарное средство для их обработки. А так как западные страны ввели санкции, из РФ перестали поставлять протраву от клопов. В результате мебель получается такой же красивой, как прежде, но идеальной для существования паразитов. Из-за этого, по мнению французскоой газеты, клопы распространились во многих регионах, в том числе, во Франции. Таким образом, резюмирует издание, Россия атакует Запад с помощью клопов.

Между тем, кровососущие паразиты стали причиной, по которой во Франции закрывают школы - уже семь учебных заведений прекратили работать. Но колонии клопов, по словам министра образования Габриэля Атталя, обнаружены в 17 школах, поэтому уход на дистанционное обучение остальных, похоже, не за горами.

К нашествию "супер-клопов" из Франции готовятся по всей Европе. Британские гстиничные сети, к примеру, уже не стесняются, и если узнают, что их постояльцы прибыли из Франции, тшательно обрабатывают комнаты, когда те покидают отель. Обычные британцы также обеспокоены, а многие уверены, что в том же Лондоне обстановка с клопами - почти как в Париже, просто об этом не говорят вслух.

А авиакомпания Air France, которая ежедневно выполняет до шести прямых рейсов в день из Парижа в Лондон, заявила, что отменит любой рейс, если на борту будут обнаружены клопы.

Между тем, весной 2024 года во Франции планируется проведение Олимпийских игр, и сатирический журнал, кажется, уже в курсе, кто выйдет победителем в этих соревнованиях.







