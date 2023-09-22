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Пиво - всё. В мире предсказали дефицит пенного из-за климатического кризиса

Пиво - всё. В мире предсказали дефицит пенного из-за климатического кризиса

Автор:
22 сентября 2023 17:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ячмень   дефицит   изменение климата   пиво   урожай   хмель   
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Спасёт ли человечество самый популярный алкогольный напиток?

Генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi напугал общественность. Он заявил, что в следующие 30 лет упадёт урожайность ячменя и качество хмеля. А значит пива станет гораздо меньше.

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Сейчас любители хмельного потребляют примерно 200 миллиардов литров в год. А размер рынка пива постепенно приближается к триллиону долларов.

Вероятно, вскоре придётся меньше пить. Или нет?

Изменение климата работает по двум основным направлениям:

  • Начинаются наводнения или засухи.
  • Активизируются насекомые-вредители.

Из-за этого сокращается урожайность основных посевных культур: пшеницы, риса, кукурузы и сои. Центровые для пивоварения хмель и ячмень также под угрозой. Хмель плохо переносит жару, а ячмень теряет вкусовые качества. Падают и объёмы урожая: в Европе с 1964 по 2015 гг. они снизились на 12%. Кстати, ячмень используют и как кормовую культуру, так что накормить скот в неурожайные годы будет важнее, чем напоить обладателей «горящих труб».

Учёные прикидывали и так, и эдак: в неурожайные годы производства хмельного может падать на 18%, а цены на напиток - удваиваться.

А если злобный климат не одумается и продолжит меняться, тогда ингредиентов для пива может не остаться вообще. Чтобы проиллюстрировать это, американская компания New Belgium Brewing в 2021 году сварила эль «Выжженная земля». Отвратительную жижу из проса, гречихи и одуванчиков.

Но любителям пива не стоит совсем уж падать духом и привыкать к одуванчикам. Пивоваренные гиганты, те же Carlsberg и Heineken, уже поняли масштаб проблемы и засучили рукава. Они вкладывают сотни миллионов евро в развитие аграрного сектора. В увеличение урожайности ячменя и хмеля (экспериментируют и с генно-модифицированными сортами), занимаются сохранением водных ресурсов и поддерживают фермеров. Так что пиво всё-таки будет. Хотя превратится в не совсем тот напиток, к которому все привыкли.

Да и в целом, глобальные последствия изменения климата могут быть очень серьёзными. Вспомните хотя бы природные катаклизмы, которые произошли за последний год. На этом фоне недостаток пива покажется мелочью.

Хотя остаться без пенного всё равно не хочется.


Источник:

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Метки: Ячмень   дефицит   изменение климата   пиво   урожай   хмель   
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11  комментариев
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274
Knives22 Час назад
Учёные прикидывали и так, и эдак: в неурожайные годы производства хмельного может падать на 18%, а цены на напиток - удваиваться.

Вот в общем то и вся причина громких заголовков и высказываний пивных магнатов.
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4k
Ухалус Посовиномус 9 минут назад
будем медовуху варить и ягодные вина ставить. Проблема-то готтсподи...
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1k
Просто чувак в интернете 13 минут назад
Да и похер.
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1k
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
2/3 пива япов это несоложенка без хмеля. Тупо рис сбраживают. Им дефицит не грозит. А нам не грозит потому, что у нас посевных площадей отсюда и отсюда конца не видно. И это только про целинные земли речь, на которых несоложенные и некоторые солодовые культуры в дикой форме и сами растут.
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3k
Yus 43 минуты назад
А насколько с 1964 по 2015 выросло производство? Вот реально все верят, что нынешнее пиво сплошь из ячменного солода и хмеля, а не из воды, спирта, газа и вкусовых добавок?
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6k
Трям 54 минуты назад
Вот на японское и корейское пиво как-то .похуй !!! Один хрен у них запах говна и привкус жжёной резины!
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8k
sedoisever 57 минут назад
"В 2022 году общий объём производства 40 крупнейших в мире пивоваренных компаний вырос на 4,3%".
А хайп на то и хайп. Акции, рынок, бешеная прибыль. Не нае@ёшь, не проживёшь...
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13k
кот базилий 57 минут назад
С порошка набодяжат скока хошь и какова хошь. Пейте на здоровье.
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460
thrashbox 57 минут назад
Они вообще понимают что творят ? Это же... приведет к мировой революции !!!1
Вот без всего остального можно, но без пива - никак нельзя.
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