Пиво - всё. В мире предсказали дефицит пенного из-за климатического кризиса

Спасёт ли человечество самый популярный алкогольный напиток?
Генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi напугал общественность. Он заявил, что в следующие 30 лет упадёт урожайность ячменя и качество хмеля. А значит пива станет гораздо меньше.
Сейчас любители хмельного потребляют примерно 200 миллиардов литров в год. А размер рынка пива постепенно приближается к триллиону долларов.
Вероятно, вскоре придётся меньше пить. Или нет?
Изменение климата работает по двум основным направлениям:
- Начинаются наводнения или засухи.
- Активизируются насекомые-вредители.
Из-за этого сокращается урожайность основных посевных культур: пшеницы, риса, кукурузы и сои. Центровые для пивоварения хмель и ячмень также под угрозой. Хмель плохо переносит жару, а ячмень теряет вкусовые качества. Падают и объёмы урожая: в Европе с 1964 по 2015 гг. они снизились на 12%. Кстати, ячмень используют и как кормовую культуру, так что накормить скот в неурожайные годы будет важнее, чем напоить обладателей «горящих труб».
Учёные прикидывали и так, и эдак: в неурожайные годы производства хмельного может падать на 18%, а цены на напиток - удваиваться.
А если злобный климат не одумается и продолжит меняться, тогда ингредиентов для пива может не остаться вообще. Чтобы проиллюстрировать это, американская компания New Belgium Brewing в 2021 году сварила эль «Выжженная земля». Отвратительную жижу из проса, гречихи и одуванчиков.
Но любителям пива не стоит совсем уж падать духом и привыкать к одуванчикам. Пивоваренные гиганты, те же Carlsberg и Heineken, уже поняли масштаб проблемы и засучили рукава. Они вкладывают сотни миллионов евро в развитие аграрного сектора. В увеличение урожайности ячменя и хмеля (экспериментируют и с генно-модифицированными сортами), занимаются сохранением водных ресурсов и поддерживают фермеров. Так что пиво всё-таки будет. Хотя превратится в не совсем тот напиток, к которому все привыкли.
Да и в целом, глобальные последствия изменения климата могут быть очень серьёзными. Вспомните хотя бы природные катаклизмы, которые произошли за последний год. На этом фоне недостаток пива покажется мелочью.
Хотя остаться без пенного всё равно не хочется.
Источник:
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Вот в общем то и вся причина громких заголовков и высказываний пивных магнатов.
Но для тех, кому впадлу, рассказываю проще: спирт это продукт брожения. И херня про пиво из спирта, воды и отдушек это бред потому, что вы предлагаете сначала выбродить из сырья спирт, а потом его добавить к воде от которой совсем недавно избавлялись. Это дороже, это экономически нецелесообразно. Ну и для совсем уже упёртых баранов - буквально НА КАЖДОЙ пивоварне есть либо официальные экскурсии, либо на экскурсию можно договориться вообще без проблем. И личным глазом увидеть чаны с пивом.
P. S. А напитки из воды и спирта это разные пунши, джины и прочие - на них акциз наклеен, на пиве акциза нет. И они и стоят дороже, даже не по акцизу, а по себестоимости.
P. P. S. А херня про падение урожая - а вы посмотрите на то, какой хмель и откуда используют. Вы будете писец удивлены - эти сорта увеличились. И далеко не все из них в Европе выращивают. Например, недавно бум на американские сорта были.
А хайп на то и хайп. Акции, рынок, бешеная прибыль. Не нае@ёшь, не проживёшь...
Вот без всего остального можно, но без пива - никак нельзя.