Пиво - всё. В мире предсказали дефицит пенного из-за климатического кризиса

Учёные прикидывали и так, и эдак: в неурожайные годы производства хмельного может падать на 18%, а цены на напиток - удваиваться.

А если злобный климат не одумается и продолжит меняться, тогда ингредиентов для пива может не остаться вообще. Чтобы проиллюстрировать это, американская компания New Belgium Brewing в 2021 году сварила эль «Выжженная земля». Отвратительную жижу из проса, гречихи и одуванчиков.

Но любителям пива не стоит совсем уж падать духом и привыкать к одуванчикам. Пивоваренные гиганты, те же Carlsberg и Heineken, уже поняли масштаб проблемы и засучили рукава. Они вкладывают сотни миллионов евро в развитие аграрного сектора. В увеличение урожайности ячменя и хмеля (экспериментируют и с генно-модифицированными сортами), занимаются сохранением водных ресурсов и поддерживают фермеров. Так что пиво всё-таки будет. Хотя превратится в не совсем тот напиток, к которому все привыкли.