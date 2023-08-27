Наполивала: подводим итоги дачного сезона вместе с девушками из соцсетей

2005
17
Для кого-то дача - это рассада и урожай, для кого-то - солнечные ванны и шашлыки. В этом посте подведем итого уходящего дачного сезона 2023 года. Их отдых во всей красе.
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