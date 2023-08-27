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Наполивала: подводим итоги дачного сезона вместе с девушками из соцсетей

Наполивала: подводим итоги дачного сезона вместе с девушками из соцсетей

Автор:
27 августа 2023 12:39
Метки: дача   девушки   красота   полив   природа   рассада   урожай   
2005
17

Для кого-то дача - это рассада и урожай, для кого-то - солнечные ванны и шашлыки. В этом посте подведем итого уходящего дачного сезона 2023 года. Их отдых во всей красе.

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Метки: дача   девушки   красота   полив   природа   рассада   урожай   
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6  комментариев
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390k
Алексей 51 минуту назад
переходим к труженицам..... там из тружениц только та что в теплице да та что с картошкой,остальные такие же лодыри что и на первых картинках
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52k
Мойша 41 секунду назад
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16k
Alex Минуту назад
Господи, какая х@ета то...
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16k
Shtoppi Полчаса назад
очевидно что эротические фетиши с полуобнаженными девушками в антуражах сельской жизни, все еще будоражат воображение некоторой части человечества )))))))))))))))
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226
iskra 38 минут назад
Да уж,с лимонами и советской стиральной доской интересно получилось. Пусть люди гадают,где снято.
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70
Павел Час назад
№ 5. Когда вижу "верх" и "низ" из разных комплектов - сразу думается: чем она испачкала "низ" )))
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