Чтобы вместить всех желающих, в центре Мюнхена развернули 17 больших и 21 маленький фестивальный шатёр. Организаторы считают, что в этом году в пивной запой уйдёт не меньше 6 миллионов человек, поэтому подготовились серьёзно.