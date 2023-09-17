В 2022-м его посетило более 5 миллионов человек. В этом году желающих будет ещё больше.
Впервые Октоберфест прошёл в 1810 году. Тогда в честь свадьбы наследного принца Людвига устроили гуляния на полях перед городскими воротами. Потом это стало традицией.
На фестивале продаётся только баварское, сваренное в соответствии с законом о чистоте пива 1487 года. И представлены все мюнхенские пивоварни – Spaten-Franziskaner-Brau, Augustiner-Bräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbrau и Lowenbrau.
Старт веселью даёт мэр Мюнхена: он открывает бочонок с пивом, наливает первую кружку премьер-министру Баварии и гулянка начинается. Она продлится до 3 октября.
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Чтобы вместить всех желающих, в центре Мюнхена развернули 17 больших и 21 маленький фестивальный шатёр. Организаторы считают, что в этом году в пивной запой уйдёт не меньше 6 миллионов человек, поэтому подготовились серьёзно.
Ну а посетители просто отдыхают и веселятся.
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Неужели кроме праздника бухла ничего придумать не могут?
P.S. И да, мероприятие далеко не дешевое.....
Ну это моё личное мнение. Никому не навязываю.
Те же пирожки с картохой пожарить гораздо быстрее и менее трудозатратно. И не менее вкусно :).