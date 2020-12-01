10 фактов о пиве

1.
Второй раз пиво родилось в средневековых немецких монастырях. Монахи много экспериментировали с пивом, об этом будет ниже.
И третье великое пивное событие - открытие в XIX веке великим французским химиком Луи Пастером зависимости между брожением и дрожжевыми клетками. В 1876 году он издал монографию "Исследование о пиве". Работы Пастера и других учёных, чьим исследованиям он, можно сказать проложил дорогу, совершили настоящую революцию в пивоварении. Датчанин Эмиль Кристиан Хансен в 1881 году получил чистую культуру пивных дрожжей, благодаря чему стало возможно производство пива в промышленных масштабах.
Кстати, в 1871 году Франция проиграла Франко-прусскую войну и плантации хмеля в Эльзасе и Лотарингии отошли Германии. Поэтому Пастер запретил переводить "Исследование о пиве" на немецкий. Якобы даже пивом он занялся, чтобы доказать немцам, что французы тоже могут делать вкусное пиво.
2.
В том числе и из-за смертей, вызванных пивом с беленой, в 1516 году в Баварии был принят закон Reinheitsgebot ("Требование о чистоте"). В законе было прописано, что в состав пива должны входить только хмель, ячмень и вода. Благодаря закону баварское пиво стало стандартом качества и надёжности. Позже в закон внесли поправки, которые разрешали добавлять в пиво соль, можжевельник и тмин. В 1906 году закон о чистоте пива с очередными поправками распространился на всю Германию.
3.
Есть любопытная легенда о том, как монахи пошли просить у папы римского разрешение пить пиво в Великий пост. Монахи отправились на поклон к папе с бочонком своего вкуснейшего пива. Папа должен был попробовать пиво и, поняв, что грешно лишать себя такой вкусноты на полтора месяца, разрешить пьянствовать в пост. Однако до Ватикана монахи шли долго, и пиво успело скиснуть. Папа отведал кислятины и разрешил пить пиво в пост, потому что такая гадость годится разве что для умерщвления плоти и смирения духа.
В XVII веке специально для поста в одном мюнхенском монастыре сварили "жидкий хлеб". Так прозвали за сытность и калорийность сорт крепкого пива Бок-бир. Говорят, что во время поста монахи питались исключительно Бок-биром.
Другие монастырские истории можно прочитать по ссылке.
4.
А в Англии в 1820 году вышла скандальная книга химика Фридриха Аккума о лондонской пище. Он выяснил, что местные пивовары добавляют в тёмное пиво железный купорос и листья кассии узколистой (они действуют как слабительное).
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Другие истории про эпидемии читайте по ссылке.
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Его зовут не Надувной человечек и даже не мсье Покрышка. Его зовут Bibendum, в переводе с латыни это слово означает "выпьем". Как вы уже поняли, его имя как-то связано с пивом.
В 1898 году Андре Мишлен, за девять лет до этого основавший вместе со своим братом компанию по производству шин, познакомился с карикатуристом О’Галопом. Художник поделился с ним своей неудачей. Дело в том, что О’Галоп нарисовал рекламу для мюнхенской пивоварни, но директору пивоварни реклама не понравилась. О’Галоп показал Мишлену свои эскизы: толстяк стоит за столом с большой кружкой пива, над ним на латыни написана фраза Горация Nunc est bibendum ("Теперь - выпьем!"). Мишлену понравилась работа карикатуриста, но он попросил внести в эскиз некоторые изменения, чтобы использовать его для рекламы Michelin. Так, вместо толстяка появился сделанный из шин человек, а вместо кружки с пивом в руке у него оказался бокал со всякими дорожными опасностями: битое стекло, гвозди, подкова и пр. Латинскую фразу оставили без изменений. Человек из шин пьёт и не хмелеет, то есть не сдувается от гвоздей и стекла, тогда как сидящие с ним за столом шины конкурентов имеют жалкий и нетоварный вид.
Реклама стала популярна, в народе человечек из шин стал называться "бибендумом". Даже и самого Андре Мишлена иногда так называли.
Источник:
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На самом деле Луи Пастер весьма плотно занимался изучением процессов спиртового брожения, исследовал суть прокисания продуктов. Пришел к открытиям, которыми мы пользуемся до сих пор - слово "пастеризация" ничего не напоминает? Изучал дрожжевые бактерии на молоке, на вине, и конечно же на пиве. Есть интересная история: Пастер экспериментируя с брожением варил пиво, разнообразное, к восторгу своих ассистентов и лаборантов, весьма любивших пиво и с превеликим удовольствием его дегустировавших. При этом сам Пастер пиво не любил, и более того, считал его вкус отвратительным. Однажды в ходе исследований, раскупорили баклажку со свежеприготовленным пивом, лаборанты тут же принялись его пробовать, и приговаривать: "Луи! Пиво - блеск!!". Пастер пригубил этого пива из пробирки, скривил гримасу, не снимая маску отвращения макнул пива на предметное стекло, приспособил в микроскоп, прильнул к окуляру, и ответил: "О да! Пиво удалось!!"