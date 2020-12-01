10 фактов о пиве

Есть любопытная легенда о том, как монахи пошли просить у папы римского разрешение пить пиво в Великий пост. Монахи отправились на поклон к папе с бочонком своего вкуснейшего пива. Папа должен был попробовать пиво и, поняв, что грешно лишать себя такой вкусноты на полтора месяца, разрешить пьянствовать в пост. Однако до Ватикана монахи шли долго, и пиво успело скиснуть. Папа отведал кислятины и разрешил пить пиво в пост, потому что такая гадость годится разве что для умерщвления плоти и смирения духа.

В XVII веке специально для поста в одном мюнхенском монастыре сварили "жидкий хлеб". Так прозвали за сытность и калорийность сорт крепкого пива Бок-бир. Говорят, что во время поста монахи питались исключительно Бок-биром.

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