FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3544 поста • 889 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
10 фактов о пиве

10 фактов о пиве (11 фото)

Автор:
01 декабря 2020 20:54
Сообщество : Факты
Метки: еда   истории   мишлен   монахи   напиток   пиво   факты   хмель   
2129
11
Краткая история пивной банки, пивные эксперименты немецких монахов, необычный подарок Нильсу Бору от пивной компании и другие истории, так или иначе связанные с пивом.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: еда   истории   мишлен   монахи   напиток   пиво   факты   хмель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Олег 38 минут назад
"Пастер запретил переводить "Исследование о пиве" на немецкий. Якобы даже пивом он занялся.." - Википедия врет.
На самом деле Луи Пастер весьма плотно занимался изучением процессов спиртового брожения, исследовал суть прокисания продуктов. Пришел к открытиям, которыми мы пользуемся до сих пор - слово "пастеризация" ничего не напоминает? Изучал дрожжевые бактерии на молоке, на вине, и конечно же на пиве. Есть интересная история: Пастер экспериментируя с брожением варил пиво, разнообразное, к восторгу своих ассистентов и лаборантов, весьма любивших пиво и с превеликим удовольствием его дегустировавших. При этом сам Пастер пиво не любил, и более того, считал его вкус отвратительным. Однажды в ходе исследований, раскупорили баклажку со свежеприготовленным пивом, лаборанты тут же принялись его пробовать, и приговаривать: "Луи! Пиво - блеск!!". Пастер пригубил этого пива из пробирки, скривил гримасу, не снимая маску отвращения макнул пива на предметное стекло, приспособил в микроскоп, прильнул к окуляру, и ответил: "О да! Пиво удалось!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Иван Иванов Минуту назад
Лучше иметь 5 бутылок пива у себя в холодильнике, чем знать 10 интересных фактов о пиве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
doker 15 минут назад
11ый факт о пиве...

11ый факт о пиве...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото) КАМАЗ и Петербургский политехнический университет выпустят электрокроссовер «Кама-1» (2 фото) 10 фактов обо всём на свете 10 фактов обо всём на свете Монастырские истории: 7 интересных фактов о монахах Монастырские истории: 7 интересных фактов о монахах Самые неожиданные скрытые камеры Самые неожиданные скрытые камеры Есть на ночь – полезно! 9 продуктов, которые можно есть перед сном Есть на ночь – полезно! 9 продуктов, которые можно есть перед сном Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны Почему все время хочется есть: 20 причин, по которым вы голодны
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174278



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Россия в девяностые
3
376
Россия в девяностые
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
7
177
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Роль украшений в жизни современной женщины
0
2
Роль украшений в жизни современной женщины
Брауни с вишней к чаю в Пост! Даже миксер не нужен, все смешал и готово!
4
3
Брауни с вишней к чаю в Пост! Даже миксер не нужен, все смешал и готово!
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео)
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#еда#авария#люди#готовка#знаменитости#в мире#маразм
#юмор#история#россия#дтп#дети#сша#забавно#прикольные#картинки#москва
#прикол#факты#подборка#разное#животные#авто авария#автомобили#абсурд#кино#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться