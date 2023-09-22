«Вы вообще здесь не живёте и выписаны»: пенсионерка из Красноярска хотела помочь брату и оформила займ, а теперь её выгоняют из квартиры

У пенсионерки Елены Чалковой есть брат, у него случился обширный инфаркт. Родственнику понадобились дорогие лекарства и женщина стала искать, где занять денег. В итоге нашла объявление в газете, в нём обещали «моментальный» займ. Она позвонила и приехал гражданин с договором и деньгами.

Взяла займ, под залог квартиры. Но сумму платежа ежемесячного поставили 13 200, а у меня пенсия восемь. Попросила переписать, так до сих пор переписывают. Займодатель всё быстренько обстряпал. Квартиру оформил на себя, — рассказывает Елена Чалкова. × ×

Когда брала займ, женщина ещё работала и думала, что отдаст деньги без проблем. Потом у неё пошатнулось здоровье и с трудовой деятельностью пришлось закончить. У пенсионерки есть несовершеннолетние внуки и это их единственное жильё. Дело дошло до суда. Его вердикт: несовершеннолетние могут жить в 3-комнатной квартире до достижения 18-ти лет, а Чкалову лишили прописки.

В квартире уже появился новый собственник и поменял двери в одной из комнат. Со слов пенсионерки: