«Вы вообще здесь не живёте и выписаны»: пенсионерка из Красноярска хотела помочь брату и оформила займ, а теперь её выгоняют из квартиры

Новый хозяин поменял замки и попросил «освободить помещение».
У пенсионерки Елены Чалковой есть брат, у него случился обширный инфаркт. Родственнику понадобились дорогие лекарства и женщина стала искать, где занять денег. В итоге нашла объявление в газете, в нём обещали «моментальный» займ. Она позвонила и приехал гражданин с договором и деньгами.
Взяла займ, под залог квартиры. Но сумму платежа ежемесячного поставили 13 200, а у меня пенсия восемь. Попросила переписать, так до сих пор переписывают. Займодатель всё быстренько обстряпал. Квартиру оформил на себя, — рассказывает Елена Чалкова.
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Когда брала займ, женщина ещё работала и думала, что отдаст деньги без проблем. Потом у неё пошатнулось здоровье и с трудовой деятельностью пришлось закончить. У пенсионерки есть несовершеннолетние внуки и это их единственное жильё. Дело дошло до суда. Его вердикт: несовершеннолетние могут жить в 3-комнатной квартире до достижения 18-ти лет, а Чкалову лишили прописки.
В квартире уже появился новый собственник и поменял двери в одной из комнат. Со слов пенсионерки:
Он сказал поселит в эту комнату таких жильцов, что мы сами отсюда сбежим. Невыносимо будет с ними жить.
Эту историю прокомментировала Юрате Армонайтите, председатель Палаты правозащитных организаций Гражданской ассамблеи края:
Заимодавец является индивидуальным предпринимателем. У него нет лицензии на выдачу займов или же ведение какой либо банковской деятельности. Тем более под залог имущества. То что договора однозначно с нарушениями составлены это мы увидели. Почему до сих пор полиция не обратила внимание на данный факт. Только по одному Кировскому районному суду я сейчас увидела 44-е дела.
Вероятно, история с выселением пенсионерки и её внуков превратится в долгую и непростую судебную тяжбу. Такие могут длиться годами.
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По тому что они крышуют таких упырей .
Вот уже пора на законодательном уровне за одну такую фразу 15 лет давать минимум
И этот случай, очередное тому подтверждение
Или любишь чужими руками добро творить?
кто-нить из тех, кто требует "посадить кредитора и ментов на кол"
Да, если ты безрукий дебил.
Ну или хохол-провокатор.
В любом случае, эти сказки кому другому рассказывай
пардон, не за мой счет
НЕТ НИКАКОГО ГОСУДАРСТВА
ЕСТЬ - КОШЕЛЬКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ГРАЖДАН
определение государства в соответствии с материалистической диалектикой по К.Марксу и В.И.Ульянову: "Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. ... Всякое государство есть особая сила для подавления“ угнетенного класса."
где тут про "защиту слабых"? государства этим не занимаются.
ГК РФ давно читали ?
Вообще, когда ситуация известна только со слов одной стороны, всегда существует риск того, что нам что-то недоговаривают.
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Теоретически, если этот ИПшник поставил выдачу займов на поток, заключает соответствующие договора как ИП (а не как физическое лицо), берёт за это проценты и отражает их в финансовых результатах своей деятельности как доходы, то его можно притянуть под незаконную банковскую деятельность (осуществляет систематическую предпринимательскую деятельность с целью извлечения дохода).
А так да, для выдачи займа (даже процентного под залог) никакая лицензия не требуется.
https://news.rambler.ru/other/40810683-v-krasnodare-arestovany-moshenniki-lishivshie-zhilya-desyatki-semey/https://news.rambler.ru/other/40810683-v-krasnodare-arestovany-moshenniki-lishivshie-zhilya-desyatki-semey/
Сразу видно, адвокат последний х@р без соли доедал.
Да и остальные заемщики не лучше.
Серые дельцы, уходящие от налогов, путем таких вот «заёмов».
Костян, давай будем честными, этот случай явно мимо