FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7675 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Вы вообще здесь не живёте и выписаны»: пенсионерка из Красноярска хотела помочь брату и оформила займ, а теперь её выгоняют из квартиры

«Вы вообще здесь не живёте и выписаны»: пенсионерка из Красноярска хотела помочь брату и оформила займ, а теперь её выгоняют из квартиры

Автор:
22 сентября 2023 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   займ   квартира   красноярск   кредит   пенсионерка   прописка   
2751
1
1

Новый хозяин поменял замки и попросил «освободить помещение».

У пенсионерки Елены Чалковой есть брат, у него случился обширный инфаркт. Родственнику понадобились дорогие лекарства и женщина стала искать, где занять денег. В итоге нашла объявление в газете, в нём обещали «моментальный» займ. Она позвонила и приехал гражданин с договором и деньгами.

Взяла займ, под залог квартиры. Но сумму платежа ежемесячного поставили 13 200, а у меня пенсия восемь. Попросила переписать, так до сих пор переписывают. Займодатель всё быстренько обстряпал. Квартиру оформил на себя, — рассказывает Елена Чалкова.

×
×

Когда брала займ, женщина ещё работала и думала, что отдаст деньги без проблем. Потом у неё пошатнулось здоровье и с трудовой деятельностью пришлось закончить. У пенсионерки есть несовершеннолетние внуки и это их единственное жильё. Дело дошло до суда. Его вердикт: несовершеннолетние могут жить в 3-комнатной квартире до достижения 18-ти лет, а Чкалову лишили прописки.

В квартире уже появился новый собственник и поменял двери в одной из комнат. Со слов пенсионерки:

Он сказал поселит в эту комнату таких жильцов, что мы сами отсюда сбежим. Невыносимо будет с ними жить.

Эту историю прокомментировала Юрате Армонайтите, председатель Палаты правозащитных организаций Гражданской ассамблеи края:

Заимодавец является индивидуальным предпринимателем. У него нет лицензии на выдачу займов или же ведение какой либо банковской деятельности. Тем более под залог имущества. То что договора однозначно с нарушениями составлены это мы увидели. Почему до сих пор полиция не обратила внимание на данный факт. Только по одному Кировскому районному суду я сейчас увидела 44-е дела.

Вероятно, история с выселением пенсионерки и её внуков превратится в долгую и непростую судебную тяжбу. Такие могут длиться годами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   займ   квартира   красноярск   кредит   пенсионерка   прописка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
То что договора однозначно с нарушениями составлены это мы увидели. Почему до сих пор полиция не обратила внимание на данный факт.

По тому что они крышуют таких упырей .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
8k
Потапыч Полчаса назад
- Он сказал поселит в эту комнату таких жильцов, что мы сами отсюда сбежим. Невыносимо будет с ними жить.

Вот уже пора на законодательном уровне за одну такую фразу 15 лет давать минимум
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA 49 минут назад
Финансовая грамотность у нашего населения на нуле
И этот случай, очередное тому подтверждение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
23
Феличита GROMOZEKA 5 минут назад
на нуле благосостояние, а не грамотность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Час назад
Никто, кроме государства, в этой ситуации невиноват. Государство обязано защитить слабых. В том числе, и на голову. Именно это и есть суть государства - то есть, "общественного договора".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
StoneWolf Час назад
Подобные конторы надо на ПЛС в Полярную сову отправлять и тех кто их крышует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир 2 часа назад
Надо подтягивать кого то поважней, Бастрыкина например или прокурорских. Или верхушкам партий писать, им пиар нужен, могут и помочь с этим вопросом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Офигеть....Частное лицо выдает займы с нарушением всех мыслимых законов РФ, а суд выносит решение в его пользу? Это как? Предоставление банковских услуг без лицензии, это 172 статья УК РФ, как с куста. Да какие должны быть слепоглухонимые судьи, что бы не видеть этот факт! Судя по отработанном и действий, это поставлено на поток. Без "крышевания" это не реально сделать было всё. А вот кто "крышует" , похоже ещё более интересный вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Patiot Руслана Тарасова Час назад
То есть когда эта пенсионерка деньги брала, никаких нарушений закона в договоре займа она не видела. А когда перестала платить и столкнулась с последствиями, сразу вспомнила про нарушения.
Вообще, когда ситуация известна только со слов одной стороны, всегда существует риск того, что нам что-то недоговаривают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Patiot Херанука Паибалу Полчаса назад
"....с каких это пор займ стал банковской деятельностью ?...."
_____________________
Теоретически, если этот ИПшник поставил выдачу займов на поток, заключает соответствующие договора как ИП (а не как физическое лицо), берёт за это проценты и отражает их в финансовых результатах своей деятельности как доходы, то его можно притянуть под незаконную банковскую деятельность (осуществляет систематическую предпринимательскую деятельность с целью извлечения дохода).
А так да, для выдачи займа (даже процентного под залог) никакая лицензия не требуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 2 часа назад
Вот если бы этот гражданин в интернетах хулу возносил на богоданное начальство, его бы сразу скрутили, а это всё мелочи - проблемы негров шерифа не е#ут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 2 часа назад
лично сталкивался с пострадавшими от таких жуликов. причем мужик, ветеран чеченской, получил награду за спасение бойцов, вертолётчик..
https://news.rambler.ru/other/40810683-v-krasnodare-arestovany-moshenniki-lishivshie-zhilya-desyatki-semey/https://news.rambler.ru/other/40810683-v-krasnodare-arestovany-moshenniki-lishivshie-zhilya-desyatki-semey/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

243162



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в...
Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью
Советские карикатуры из разных журналов, бьющие точно в цель своей актуальностью
Набирающие популярность в сообществах
Большая арка Гету в провинции Гуйчжоу, Китай
Большая арка Гету в провинции Гуйчжоу, Китай
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Благотворительный турнир

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#аварии#люди#СССР#Разное#полиция#факты
#автомобили#животные#в мире#позитив#авто аварии#Автовсячина#Москва#подборка#отношения#шоу бизнес
#автомир#интересно#интересное#ДТП#история#кино#сарказм#фильм#Прошлое#улыбнуло
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro В Красноярске водитель автобуса не поделил дорогу с мужиком на Peugeot и протаранил пять автомобилей В Красноярске водитель автобуса не поделил дорогу с мужиком на Peugeot и протаранил пять автомобилей Две пенсионерки похитили цветочный куст из парка Две пенсионерки похитили цветочный куст из парка В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля Пенсионерку из Гомеля мошенники убедили поджечь два автомобиля В Магадане агрессивная старушка устроила погром в местной больнице В Магадане агрессивная старушка устроила погром в местной больнице

На что жалуетесь?

Вернуться