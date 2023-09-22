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Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки

Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки

Автор:
22 сентября 2023 14:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Токорон   банда   венесуэла   захват   преступники   рейд   силовики   тюрьма   хорошо устроились   
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Печально известная венесуэльская тюрьма, которую уже много лет контролировала банда Трен де Арагуа, 20 сентября была освобождена. На штурм отправили 11 000 силовиков. Они своими глазами увидели «курортный отель», устроенный там влиятельными бандитами.


Власти Венесуэлы задействовали 11 000 солдат и полицейских в операции, которая привела к восстановлению контроля над тюрьмой Токорон в северо-центральном штате Арагуа.



Тюрьма уже много лет была известна как штаб-квартира преступной группировки Трен-де-Арагуа, возглавляемой Гектором «Ниньо» Герреро, отбывающим 17-летний срок за убийство и торговлю наркотиками. Сообщается, что он сбежал с другими членами банды за день до рейда: кто-то его предупредил о готовящемся захвате. Да и до этого он спокойно мог уходить и приходить в Токорон по своему усмотрению.

Трен-де-Арагуа — самая могущественная банда в Венесуэле, насчитывающая около 5 тыс. членов. Она возникла 10 лет назад и занимается похищениями, грабежами, наркоторговлей, сутенерством и вымогательством. Также связана с незаконной добычей золота и незаконным ввозом мигрантов.


Преступники, захватив власть над Токороном, построили внутри тюремных стен собственный мини-город, в котором были зоопарк, ночной клуб, бассейн, игровая площадка для детей и другие развлечения. Некоторые члены банды жили там со своими семьями в отдельных лачугах, имели доступ к спутниковому телевидению и Интернету.


Сообщается, что в зоопарке Трен-де-Арагуа обитали тигры, львы, крокодилы и пумы, которых использовали, чтобы бросить вызов заключенным и авторитету правительственных чиновников.


Сотрудники полиции Венесуэлы конфисковали десятки мотоциклов, которые имелись у преступников для личного пользования внутри тюрьмы. Также там были телевизоры, кондиционеры, микроволновые печи и другая техника.


У банды был собственный ночной клуб «Токио», где заключенные регулярно устраивали вечеринки, а в ресторане заключенные обедали со своими посетителями.


Здесь также было бейсбольное поле, комната, где проводились азартные игры, и еще одна, где заключенные незаконно добывали криптовалюту.


Правительство страны поздравило сотрудников правоохранительных органов с восстановлением "полного контроля" над тюрьмой, добавив, что в результате операции был "ликвидирован центр заговора и преступности".


Президент Николас Мадуро отметил "большой успех в борьбе с преступными организациями".


«Я поздравляю более 11 тысяч членов FANB (Национальных боливарианских вооруженных сил Венесуэлы) и полицейских сил с успешной операцией в Токороне. Мы движемся к Венесуэле, свободной от преступных группировок!» — сказал он.


Согласно сообщению властей, в ближайшее время тюрьму расформируют, заключенных переведут в другие исправительные учреждения, а здесь все будет реконструировано.


На кадрах рейда с телекамеры видно, как полицейские и солдаты штурмуют одно из тюремных зданий, где был построен туннель. Он имел несколько выходов, в том числе один, который вел к озеру, на берегу которого стояли три деревянных плота.


«Мы положили конец нарушениям в этом месте, мы обнаружили несколько туннелей, в этой системе туннелей мы предотвратили массовые побеги и взяли под контроль всех заключенных», — заявил министр внутренних дел Ремихио Себальос.


Силовики поймали двух заключенных, сбежавших из тюрьмы во время рейда, названного венесуэльским режимом операцией по освобождению Касика Гуайкайпуро.


Себальос подтвердил в четверг, что задержаны 60 членов банды Трен-де-Арагуа. Также арестованы четверо тюремных чиновников за то, что они допустили контрабанду оружия.


Огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатка, гранаты были обнаружены в Токороне в большом количестве.


От 400 до 500 заключенных все еще числятся пропавшими без вести. СМИ сообщают, что беглецы могут скрываться в горной местности недалеко от Эль-Хункито.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Токорон   банда   венесуэла   захват   преступники   рейд   силовики   тюрьма   хорошо устроились   
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10  комментариев
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781
Илья Час назад
Дело Пабло живёт и процветает. Пока на планете есть США Латинской Америке жить не дадут .
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265
Александр Шевченко 11 минут назад
Своя тюрьма с блэк Джеком и шлюхами ...
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37k
russger 38 минут назад
А чё так долго ждали? Силовиков "копили"? Или реально с месяц назад узнали о происходящем?
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60k
pynh 38 минут назад
а чо, так можно было?
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
Зачем было и этих-то 60 ловить... перестреляли бы и аллес. Нет людей - нет проблем
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23k
hebpat Час назад
Видел какой то американский фильм, где действие происходило в этой тюрьме, жаль не помню названия
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10k
Борис Карабанов Час назад
Нда... Это, типа, наши друзья?
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Прямо олл-иннклюзив! Качели, карусели, сплавы на плотах!
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