Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки

Тюрьма уже много лет была известна как штаб-квартира преступной группировки Трен-де-Арагуа, возглавляемой Гектором «Ниньо» Герреро, отбывающим 17-летний срок за убийство и торговлю наркотиками. Сообщается, что он сбежал с другими членами банды за день до рейда: кто-то его предупредил о готовящемся захвате. Да и до этого он спокойно мог уходить и приходить в Токорон по своему усмотрению.