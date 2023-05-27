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Шведский стол, прогулки по лесу и арт-терапия: райская тюрьма Хальден для особо опасных норвежских преступников

Шведский стол, прогулки по лесу и арт-терапия: райская тюрьма Хальден для особо опасных норвежских преступников

Автор:
27 мая 2023 09:45
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   интересно   люди   наказание   преступники   тюрьма   тюрьма Хальден   фото   
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Если верить опросам зарубежных СМИ, которых время от времени проводят соцмониторинг разных слоев населения, многие заключенные, вышедшие на свободу, говорят, что от совершения новых преступлений их останавливают не моральные аспекты, а банальная боязнь вновь оказаться за решеткой.


И действительно, страх наказания порой действует на людей сильнее, чем этика и мораль.

Конечно, тюрьмы многим из нас представляются совершенно ужасным и жестоким местом. Однако, речь сегодня пойдет не о таких заведениях. Сегодня мне хочется рассказать вам о самой комфортной в мире тюрьме для людей, совершивших тяжкие преступления. Находится это место в Норвегии, и вокруг него ходит немало споров.


Все дело в том, что эта тюрьма многим кажется слишком комфортабельной для того, чтобы содержать там людей, совершивших вообще любое преступление, что уж говорить об особо тяжком. Однако, тюрьма Хальден существует уже больше 10 лет, доказывая всему миру, что человечность важна, даже в отношении провинившихся граждан.

Ее концепция — максимальный комфорт для всех заключенных, учет их гражданских прав и уважительное отношение к личности. Поэтому несмотря на то, что учреждение является исправительным, заключенные тут проживают в индивидуальных камерах-комнатах, каждая из которых снабжена холодильником, телевизором и письменным столом.

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Сами заключенные тоже никак не стеснены в своих перемещениях. Они могут беспрепятственно гулять по территории тюрьмы, заходя во все доступные им помещения. Более того они также могут гулять по тюремному лесу, даже без сопровождения охраны. Могут они и уделить время спорту: в тюрьме есть большой спортивный зал и скалодром.

Совершенно бесплатно заключенные могут освоить новую для себя специальность, выучится игре на музыкальных инструментах или даже записать свою песню. В тюрьме есть все необходимое оборудование, поэтому при желании сделать можно практически все.

В обязательном порядке заключенные посещают социального педагога-психолога, который в данном месте берет на себя роль скорее наставника, чем надзирателя. Он разбирает проблемы заключенных и дает советы. В некотором случае это могут быть упражнения на подавления агрессии, в некоторых случаях — арт-терапия, а иногда освоение новой специальности.

При этом квалификация всех специалистов и даже охранников тюрьмы очень высока. прежде чем начать работу с заключенными, они обязаны прослушать курс лекций по юриспруденции, правам человека и их специализации. Поэтому все общение происходит в максимально корректной форме. Более того, между работниками тюрьмы и заключенными есть попытки выстроить приятельские отношения.

По мнению специалистов, в этом случае заключенные лучше социализируются к обычной жизни. Более того, это сводит вероятность бунта практически к нулю: за счет эмоциональной связи с охраной, использовать против низ оружие и грубую силу должно быть сложнее.

Парадоксально, но это работает. У заключенных есть относительная свобода вола, да и ножи в тюрьме не запрещены. На общей кухне, где заключенные могут приготовить себе что-то на быстрый перекус, присутствуют и ножи, и вилки, но никто не пускает их в ход.

И тут может возникнуть вопрос об общей кухне: как же так? Почему заключенные сами себе готовят? Разве их не должны кормить? И их кормят. Просто помимо казенных харчей, у заключенных есть возможность готовить еду и из магазинных продуктов. Магазин находится прямо на территории тюрьмы, а его ассортимент ничем не отличается от обычного супермаркета.

И тут может возникнуть другой вопрос: откуда деньги? Ответ прост — работа. Труд заключенных хорошо оплачивается, поэтому проблем с покупками ни у кого нет. Для общего понимания, минимальная заработная плата заключенного в сутки не может опускаться ниже 6 евро. Для более квалифицированных рабочих она доходит до 15 евро. Для общего понимания, это от 600 до 1500 рублей в сутки! За неполный рабочий день!

Что же касается организации готового питания, то в Хальден практикуют "заказную" систему питания заключенных. На практике это означает, что заключенный может сам составлять свое меню, выбирая себе питание на день из нескольких предложенных блюд.

И, да, питание здесь четырехразовое и за день заключенным предлагается отведать: свежие фрукты и овощи, рыбу, несколько видов мяса (на выбор), пасту, десерты, тушеные или жареные овощи. Подают тут и подобие фастфуда типа пиццы, картошки фри или рыбных палочек, но упор делается все-таки на правильное питание.

Примерно так выглядит прием пищи. К сожалению, качественного фото подноса еды не нашла, но это аналог того, что описывают заключенные и фотограф, побывавший там.

При этом режим дня у заключенных есть, нельзя сказать, что они предоставлены сами себе. Однако, именно в заключении, закрытыми в камеры, они проводят не так много времени: камеры открывают в 6.30, а закрывают в 22.30 (в выходные — в полночь). В остальное время заключенные могут передвигаться по территории тюрьмы свободно, за исключением своих рабочих часов и времени обеда.

При этом даже после 22.30 заключенный может сидеть у себя в камере и смотреть телевизор — никто не будет принуждать его спать. Главное условие — соблюдать режим тишины и уважать сон других.

И тут может возникнуть вопрос: какое же это тогда наказание, если заключенные записывают песни, едят вкусности и гуляют по лесу? И ответ может удивить, но это и не наказание вовсе. Норвежские тюрьмы не нацелены на то, чтобы наказывать людей, их цель — перевоспитание и исправление, ведь тюрьма — исправительное учреждение.

Задача персонала Хальдена довольна проста: им надо показать заключенным, что живе правильно и подчиняясь закону, можно стать уважаемым членом общества, найти провинившимся людям место в этом мире и социализировать их. И эта задача оказалась исполнимой!

Только 20 процентов преступников возвращаются вновь к криминалу. И цифра кажется большой — это каждый пятый. Однако в других странах Европы и США это число колеблется в районе 60%. Человеческое отношение снизило рецидив аж в три раза!

И, конечно, это прорыв. Только вот многие считают, что это прорыв бюджета Норвегии, ведь содержание одного заключенного обходится стране в 150 тысяч евро в год! Такова цена бесплатного фитнеса, арт-терапии и четырехразового питания. И бытует мнение, что слишком уж это жирно для заключенных — не заслуживают они того.

А что вы думаете об этой ситуации? Считаете ли такую систему правильной и рабочей или же чрезмерно лояльной и потворствующей криминалу? Делитесь своим мнением в комментариях!


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Метки: в мире   интересно   люди   наказание   преступники   тюрьма   тюрьма Хальден   фото   
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6  комментариев
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46k
Максим Т. 2 часа назад
"это сводит вероятность бунта практически к нулю" - а чего бунтовать? Грохнул пару-тройку человек - и в санаторий, на отдых.
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497
Murych Полчаса назад
Всё никак загнить не могут!!!
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3k
Константин Час назад
Здорово. Изнасиловал детей, убил их мать на глазах избитого отца и отправляешься корешиться с вертухаями, попивая фруктовый смузи в мягких тапочках, пока избитый батя трудится на твое благо, исправно платя налоги. Красота!
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37
sipezik Константин Час назад
Педофилам тут пожизненное наказание в виде отторжения обществом. Он не только отсидит в комфортной тюрьме. Он выйдет на свободу, но общаться с ним никто не станет. Изгоем будет жить. Вроде кажется-ну и что такого, а Норвегия очень скучная страна. И когда еще общаться не с кем-это жестко. Семьи тут не вырезают, если только это не выходцы из других стран. Те жен крошат, бывает. Но им уже ничего не поможет.
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
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GoodNeon

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