Шведский стол, прогулки по лесу и арт-терапия: райская тюрьма Хальден для особо опасных норвежских преступников

И действительно, страх наказания порой действует на людей сильнее, чем этика и мораль.

Конечно, тюрьмы многим из нас представляются совершенно ужасным и жестоким местом. Однако, речь сегодня пойдет не о таких заведениях. Сегодня мне хочется рассказать вам о самой комфортной в мире тюрьме для людей, совершивших тяжкие преступления. Находится это место в Норвегии, и вокруг него ходит немало споров.





Все дело в том, что эта тюрьма многим кажется слишком комфортабельной для того, чтобы содержать там людей, совершивших вообще любое преступление, что уж говорить об особо тяжком. Однако, тюрьма Хальден существует уже больше 10 лет, доказывая всему миру, что человечность важна, даже в отношении провинившихся граждан.

Ее концепция — максимальный комфорт для всех заключенных, учет их гражданских прав и уважительное отношение к личности. Поэтому несмотря на то, что учреждение является исправительным, заключенные тут проживают в индивидуальных камерах-комнатах, каждая из которых снабжена холодильником, телевизором и письменным столом.