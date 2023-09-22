В медицинском колледже Мордовии студенты массово отравились газом

Жители Краснослободска сообщают, что запах газа чувствовался по всему городу, однако больше всего досталось студентам медколледжа. В больницах сейчас находятся 37 человек.
Днем 21 сентября во время занятий в Краснослободском медицинском колледже педагоги и студенты из разных групп почувствовали резкий запах. Практически сразу многим стало плохо.
В 15:50 информация о случившемся поступила в ГУ МЧС по РМ. И хотя спасатели сразу же выехали на место, к этому времени симптомы отравления газом были уже у 22 человек. Пострадавших стали спешно госпитализировать. К концу дня обратившихся за помощью к медикам стало больше.
Министр здравоохранения РМ Олег Маркин успокаивает: дескать, всё под контролем, дети находятся под наблюдением врачей и угрозы их жизням нет.
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Сейчас в больницах находятся 37 человек., двое из пострадавших - самые тяжёлые - переведены в клинику Саранска, остальные лечатся в местной Краснослободской больнице После случившегося Роспотребнадзор провел необходимые экспертизы, по результатам которых будет вынесено заключение о произошедшем. Пока все чиновники говорят об отравлении уклончиво, не называя его причин.
Между тем, резкий запах газа или, что точнее, одоранта, который добавляют в газ, ощущали не только в колледже, а во всем городе. Местная ЕДДС сообщала о многочисленных звонках жителей города с жалобами и пояснила, что газовики производили пуск по распределительным сетям одоранта Связаны ли эти события (работа газовиков и отравление детей в медколледже) между собой - будут разбираться правоохранительные органы. Кстати, также неясно, как как одорант оказался в учебном корпусе, где нет газовых плит и систем газораспределения.
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По факту случившегося СК РФ по Мордовии возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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