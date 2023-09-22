В медицинском колледже Мордовии студенты массово отравились газом

Днем 21 сентября во время занятий в Краснослободском медицинском колледже педагоги и студенты из разных групп почувствовали резкий запах. Практически сразу многим стало плохо.

В 15:50 информация о случившемся поступила в ГУ МЧС по РМ. И хотя спасатели сразу же выехали на место, к этому времени симптомы отравления газом были уже у 22 человек. Пострадавших стали спешно госпитализировать. К концу дня обратившихся за помощью к медикам стало больше.

Министр здравоохранения РМ Олег Маркин успокаивает: дескать, всё под контролем, дети находятся под наблюдением врачей и угрозы их жизням нет.