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В медицинском колледже Мордовии студенты массово отравились газом

В медицинском колледже Мордовии студенты массово отравились газом

Автор:
22 сентября 2023 10:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   ГАЗ   Краснослободский колледж   Мордовия   клиника   одорант   отравление газом   полиция   
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Жители Краснослободска сообщают, что запах газа чувствовался по всему городу, однако больше всего досталось студентам медколледжа. В больницах сейчас находятся 37 человек.

Днем 21 сентября во время занятий в Краснослободском медицинском колледже педагоги и студенты из разных групп почувствовали резкий запах. Практически сразу многим стало плохо.


В 15:50 информация о случившемся поступила в ГУ МЧС по РМ. И хотя спасатели сразу же выехали на место, к этому времени симптомы отравления газом были уже у 22 человек. Пострадавших стали спешно госпитализировать. К концу дня обратившихся за помощью к медикам стало больше.


Министр здравоохранения РМ Олег Маркин успокаивает: дескать, всё под контролем, дети находятся под наблюдением врачей и угрозы их жизням нет.

Сейчас в больницах находятся 37 человек., двое из пострадавших - самые тяжёлые - переведены в клинику Саранска, остальные лечатся в местной Краснослободской больнице После случившегося Роспотребнадзор провел необходимые экспертизы, по результатам которых будет вынесено заключение о произошедшем. Пока все чиновники говорят об отравлении уклончиво, не называя его причин.


Между тем, резкий запах газа или, что точнее, одоранта, который добавляют в газ, ощущали не только в колледже, а во всем городе. Местная ЕДДС сообщала о многочисленных звонках жителей города с жалобами и пояснила, что газовики производили пуск по распределительным сетям одоранта Связаны ли эти события (работа газовиков и отравление детей в медколледже) между собой - будут разбираться правоохранительные органы. Кстати, также неясно, как как одорант оказался в учебном корпусе, где нет газовых плит и систем газораспределения.


По факту случившегося СК РФ по Мордовии возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Источник:

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Метки: Ynews   ГАЗ   Краснослободский колледж   Мордовия   клиника   одорант   отравление газом   полиция   
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1  комментарий
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Дмитрий Круглов 3 минуты назад
Вот это новость! Где-то произошло что-то непонятное. При этом чиновники говорят, что держат ситуацию под контролем, хотя сами не знают, что именно произошло и не могут назвать причин. Хочется узнать у министров и чиновником под каким конкретно контролем? Пальцем дырку в трубе заткнули или просто за новостями следят?
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