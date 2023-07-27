В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль

Нарушителей, облаченных в тематическую амуницию, повязали и отвезли в участок. Некоторым, наверное, понравилось.
Под Орехово-Зуево съехались любители БДСМ, чтобы себя показать и на других посмотреть, а также продать/купить всевозможные тематические товары. Организаторы мероприятия выбрали площадку подальше в лесу, расставили палатки, разложили товары, занялись сбором тематических конструкций.
Началась регистрация участников действа, открытие которого планировалось 28 июля.
Но не тут-то было. В гости к затейникам нагрянули посторонние: и полиция, и общественники, и лесная охрана, и сотрудники МЧС. Разогнали компашку, изъяли алкоголь и отвезли организаторов фестиваля в участок.
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А вот журналистам, которые припоздали, снимать было нечего - к тому моменту все локации для сексутех были разобраны.
Журналисты возмутились, что с ними не хотели разговаривать, а организаторы фестиваля извинились перед участниками за срыв мероприятия.
Известно, что о грядущем фестивале в правоохранительные органы сообщили местные жители, которые были против подобных мероприятий и общественники. Также проверить место проведения действа просил и депутат Госдумы Геннадий Панин, который обратился к начальнику ГУ МВД по Московской области.
Организаторы фестиваля TorkEvents проводят БДСМ-мероприятия с 2010 года. И отмененное событие, как сообщается на сайте, позиционировалось крупнейшим международным тематическим фестивалем на открытом воздухе.
За взнос участнику обещали бесплатный борщ, кинотеатр под открытым небом, тематические мероприятия, баню и безопасность на охраняемой территории. Максимальная оплата мероприятия составляла 5000 рублей.
Кстати, в соцсетях такое рвение общественников приветствовали не все, т.к фестиваль был закрытым и мероприятие организовывалось далеко от населённых пунктов, в лесу. Вход туда был лишь для своих.
По сообщению депутата Панина, организаторам фестиваля может грозить 15 суток ареста.
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Блин, "слуги народа" когда-нибудь делом займутся, вместо того, чтоб в чужие койки подглядывать?...
(анекдот)
Куда больше вреда от шумихи на эту тему.
Перевод: "кучка моралфагов и вовсехбочкахзатычек, которых никто не спрашивал и на которых всем обычно похй"
За что там 15 суток, да еще и конфискация снаряги, интересно? Это ж любой адвокат в блин раскатает.
А не примкнуть к нему!".