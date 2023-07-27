FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7487 постов • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль

В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль

Автор:
27 июля 2023 13:01
Сообщество : Жить в России
Метки: FISHING 2023   Ynews   БДСМ-фестиваль   Видео   Подмосковье   арест   орехово-зуево   полиция   
3039
8
1

Нарушителей, облаченных в тематическую амуницию, повязали и отвезли в участок. Некоторым, наверное, понравилось.

Под Орехово-Зуево съехались любители БДСМ, чтобы себя показать и на других посмотреть, а также продать/купить всевозможные тематические товары. Организаторы мероприятия выбрали площадку подальше в лесу, расставили палатки, разложили товары, занялись сбором тематических конструкций.


Началась регистрация участников действа, открытие которого планировалось 28 июля.


Но не тут-то было. В гости к затейникам нагрянули посторонние: и полиция, и общественники, и лесная охрана, и сотрудники МЧС. Разогнали компашку, изъяли алкоголь и отвезли организаторов фестиваля в участок.



А вот журналистам, которые припоздали, снимать было нечего - к тому моменту все локации для сексутех были разобраны.



Журналисты возмутились, что с ними не хотели разговаривать, а организаторы фестиваля извинились перед участниками за срыв мероприятия.



Известно, что о грядущем фестивале в правоохранительные органы сообщили местные жители, которые были против подобных мероприятий и общественники. Также проверить место проведения действа просил и депутат Госдумы Геннадий Панин, который обратился к начальнику ГУ МВД по Московской области.



Организаторы фестиваля TorkEvents проводят БДСМ-мероприятия с 2010 года. И отмененное событие, как сообщается на сайте, позиционировалось крупнейшим международным тематическим фестивалем на открытом воздухе.


За взнос участнику обещали бесплатный борщ, кинотеатр под открытым небом, тематические мероприятия, баню и безопасность на охраняемой территории. Максимальная оплата мероприятия составляла 5000 рублей.



Кстати, в соцсетях такое рвение общественников приветствовали не все, т.к фестиваль был закрытым и мероприятие организовывалось далеко от населённых пунктов, в лесу. Вход туда был лишь для своих.



По сообщению депутата Панина, организаторам фестиваля может грозить 15 суток ареста.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: FISHING 2023   Ynews   БДСМ-фестиваль   Видео   Подмосковье   арест   орехово-зуево   полиция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Hard.NET Час назад
Депутату, видать, обидно, что его не позвали XD XD
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
57k
Олег 4 минуты назад
Тоже не понимаю что тут ужасного. Несовершеннолетних нет, наркотиков нет. Алкоголь изъяли на каком основании? Собрались в лесу водки попить и подурачиться. То, что людям нравится и не калечит, то не должно попадать под репрессии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
ДлинныйЧулок 9 минут назад
В смысле?.. Пропаганда - В ЛЕСУ??!!.... Может, там еще ежи не ту траву нюхают, дятлы бритоголовые шарахаются?
Блин, "слуги народа" когда-нибудь делом займутся, вместо того, чтоб в чужие койки подглядывать?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Роберт Шекли 11 минут назад
Хорошо, что их не приняли за участников, а то все бы пошли по статье 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nico Полчаса назад
нашли опасных преступников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg Полчаса назад
Согласовали бы как положено - и никаких проблем. Только не согласовали бы. Ментам - дополнительная работа по обеспечению порядка, МЧС и лесники - разведение огня, а если и не они, так нашлись бы православные долбо**ы со скрепами и духовностью. А так - пофиг, пусть развлекаются. Парадов не устраивают и по школам не агитируют. Взрослые люди. Каждый др*чит, как он хочет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Дмитрий 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ 48 минут назад
А что они натворили? Побили кого-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Мистер Фикс 50 минут назад
Извращугам всё неймется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
banzai7 51 минуту назад
Если они никого не вовлекали и ничего не пропагандировали, то и хрен бы с ним.
Куда больше вреда от шумихи на эту тему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман 53 минуты назад
Так если закрытое мероприятие, своя тусовка. Чего гонять? Я не сторонник таких развлечений, но тем не менее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata 55 минут назад
Депутату по ходу пробка анальная не досталась, вот он и обиделся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi 56 минут назад
нужно было их всех там сжечь, в этом лесу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ухалус Посовиномус 56 минут назад
"местные жители, которые были против подобных мероприятий и общественники."
Перевод: "кучка моралфагов и вовсехбочкахзатычек, которых никто не спрашивал и на которых всем обычно похй"
За что там 15 суток, да еще и конфискация снаряги, интересно? Это ж любой адвокат в блин раскатает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick Час назад
видать и этого панина надурили "на четыре кулака"))) больше нечем заняться в думе? более насущных вопросов нет? гонять джедаев по лесам, да упаковывать чудных граждан. которые в принципе особо ничего и не нарушали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
JeanLuk Час назад
Такого счастья давно не получали ни те, ни другие (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill Час назад
Я это дело не приветствую, но и не понимаю за что разгонять и давать 15 суток. Вечеринка закрытая. Ковид-ограничения давно сняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
ghor Мистер Фикс Полчаса назад
Из поста понятно, что она даже начаться не успела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
405
Человек Разумный Час назад
Массаж резиновыми дубинками пришлось отложить наверное, иначе бы не закончился фестиваль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

135239



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для ленивых

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#интересное#США#история#Россия#Китай#знаменитости#шоу бизнес
#животные#автомир#интересно#ДТП#аварии#забавно#Юмор#Москва#СССР#подборка
#машина#в мире#Автовсячина#кино#авто аварии#Прикол#фильм#Япония#факты#красота
Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться