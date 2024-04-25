Герман Стерлигов развёлся с женой и отрёкся от большей половины своих детей

Жена предпринимателя Стерлигова заявила, что официально супруги до сих пор в браке. Правда, между ними произошёл разлад на религиозной почве:

“Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно горе от ума”, — рассказала она.