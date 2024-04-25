Герман Стерлигов развёлся с женой и отрёкся от большей половины своих детей

К счастью, дети уже взрослые.
Православный миллиардер Герман Стерлигов в своём Telegram-канале заявил, что развёлся с женой и отрёкся от детей. Правда, только у себя в голове. На своём канале он написал, что его жена “уже давно пущеница и еретичка”, как и дочь Пелагия. Сыновья Арсений и Пантелеимон блудные сыновья и еретики, лишенные наследства.
“Слобода братьев Стерлиговых сейчас - это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент - на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)", - заключил предприниматель.
Жена предпринимателя Стерлигова заявила, что официально супруги до сих пор в браке. Правда, между ними произошёл разлад на религиозной почве:
“Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно горе от ума”, — рассказала она.
По словам Алены Стерлиговой, Герман сейчас общается только с сыновьями Сергием и Михеем.
"Когда есть спорный вопрос, тем более религиозный, общаться трудно. Герман очень ревностный к этой теме. Поэтому просто каждый сейчас живет своей жизнью. Герман с Сергием и Михеем сейчас восстановили Слободу [братьев Стерлиговых], очень красивую. Арсений воюет. Полина занимается воспитанием детей, ведет большой проект на ВДНХ. Пантелеимон создал благотворительный фонд волонтерский. Так что все очень хорошо. А вот религиозные вопросы, они, наверное, в каждой семье возникают. У кого-то более острые, у кого-то менее острые", — заключила она.
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