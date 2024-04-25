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Герман Стерлигов развёлся с женой и отрёкся от большей половины своих детей

Герман Стерлигов развёлся с женой и отрёкся от большей половины своих детей

Автор:
25 апреля 2024 19:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Стерлигов   дети   наследство   развод   семья   фото   шоу бизнес   
1899
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К счастью, дети уже взрослые.

Православный миллиардер Герман Стерлигов в своём Telegram-канале заявил, что развёлся с женой и отрёкся от детей. Правда, только у себя в голове. На своём канале он написал, что его жена “уже давно пущеница и еретичка”, как и дочь Пелагия. Сыновья Арсений и Пантелеимон блудные сыновья и еретики, лишенные наследства.

“Слобода братьев Стерлиговых сейчас - это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых. Такова ситуация на данный момент - на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)", - заключил предприниматель.

Жена предпринимателя Стерлигова заявила, что официально супруги до сих пор в браке. Правда, между ними произошёл разлад на религиозной почве:

“Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно горе от ума”, — рассказала она.

По словам Алены Стерлиговой, Герман сейчас общается только с сыновьями Сергием и Михеем.

"Когда есть спорный вопрос, тем более религиозный, общаться трудно. Герман очень ревностный к этой теме. Поэтому просто каждый сейчас живет своей жизнью. Герман с Сергием и Михеем сейчас восстановили Слободу [братьев Стерлиговых], очень красивую. Арсений воюет. Полина занимается воспитанием детей, ведет большой проект на ВДНХ. Пантелеимон создал благотворительный фонд волонтерский. Так что все очень хорошо. А вот религиозные вопросы, они, наверное, в каждой семье возникают. У кого-то более острые, у кого-то менее острые", — заключила она.

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Метки: Стерлигов   дети   наследство   развод   семья   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Не мудрено. Изначально было понятно, что человек с психопатическим складом личности.
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12k
hairov 8 минут назад
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44
Аяврик 24 минуты назад
однобоко все. мнение жены ясно. а где его версия?
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Он придумал какую -то свою религию, часть от христианства, часть от язычества, часть свои домыслы и создал там свою секту, запретил детям учиться, дочка сбежала от этого ада, жену и детей избивал- просто так, чтоб боялись, любовниц из паствы себе имел ... Видимо дети выросли и послали этого е...блана подальше.
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630
DuckTales Полчаса назад
Больной на голову человек ...
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4k
Михаил Полчаса назад
религиозные фанатики... пока религии не запретят войны на планете не кончатся...
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39k
Андрей Иванов 46 минут назад
Религия до добра не доводит
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52k
Элек Мек 46 минут назад
Так ещё в 90-е было видно что он ипанутый.
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12k
MPEG-8 54 минуты назад
Полно подражателей у этого персонажа, я думаю каждый в своём ауле подобную семейку припомнит.
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11k
Vacony Час назад
откуда у таких "поехавших" бизнесы.. миллиарды и прочее...
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15k
Ничоси Час назад
Не может быть "большей половины". Покемонка, неси дневник
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18k
a_komolow Час назад
Поехала кукуха у мужыка
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4964 поста (4750 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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