В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства

Штраф вместо срока

В России в обозримом будущем может измениться законодательство по части наказания за нарушение авторских прав, в том числе касательно пиратского ПО. Притом поменяется оно в сторону упрощения – власти предлагают значительно снизить нагрузку на тех, кто был признан виновным в этом, притом как административную, так и уголовную.

Информация об этом содержится в новом законопроекте, подготовленном российским Минюстом. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 18 сентября 2023 г. – первым внимание на это обратил «Коммерсант». Если нововведения вступят в силу, примерно 20-30% дел о нарушении авторских прав, вероятно, могут быть декриминилизированы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Идея Минюста заключается в модификации ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Также ведомство намеренно скорректировать ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В настоящее время подготовленный законопроект находится на этапе общественного обсуждения, который продлится до 2 октября 2023 г.

«Внесение предлагаемых законопроектом изменений в УК позволит не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, и 20% преступлений, предусмотренных статьей 165 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК и 28% преступлений по части второй статьи 165 УК), – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что может измениться

Минюст предлагает в первую очередь повысить порог, при котором нарушение ст. 146 УК РФ считается преступлением, совершенным в особо крупном размере, со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Такое нарушение карается тюрьмой сроком на два года и штрафом до 200 тыс. руб.

Порог, когда преступление считается совершенным в особо крупном размере, тоже предлагается изменить в большую сторону – с 1 млн руб. до 2 млн руб. Наказание за это – до шести лет тюрьмы и до 500 тыс. руб. штрафа.

Что касается ст. 165 УК РФ, то и здесь российский Минюст предлагает повысить пороги крупного и особо крупного размеров преступлений, притом сразу в четыре раза. В первом случае это будет 1 млн руб. вместо нынешних 250 тыс. руб., во втором – 4 млн руб. вместо 1 млн руб.

Рациональное зерно найдено

Необходимость послаблений в положениях об ответственности за нарушение авторских прав авторы законопроекта объяснили в первую очередь инфляцией, накопленной со времен принятия нынешних законов. Так, пороги по ст. 146 УК РФ были приняты еще в 2011 г., то есть почти 13 лет назад, то есть достаточно давно. Но ст. 165 УК РФ в этом плане не обновлялась почти вдвое дольше – с 2003 г., то есть более 20 лет.

В пояснительной записке к документу также приводится статистика дел о нарушении обеих статей, подавляющее большинство которых закрывается с превышением порогов крупного и особо крупного размеров. Таких вердиктов в России в настоящее время насчитывается около 66%. Если рассматривать в целом по России, то в год таких приговоров выносится в сумме несколько сотен – например, по итогам 2022 г. вердиктов о нарушении ст. 146 УК РФ было 83, а ст. 165 УК РФ – 118 (сведения портала «Судебная статистика РФ»).

«Административка» вместо «уголовки»

Увеличение порога крупного и особо крупного размеров нарушений перечисленных статей позволит переквалифицировать многие дела о нарушении авторских прав из уголовных в административные. Здесь вступает в силу ст. 14.33 КоАП РФ («недобросовестная конкуренция»), нарушение которой карается штрафом от 12 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для лиц юридических.

В России есть немало случаев, когда предпринимателей лишали свободы за нарушение ст. 146 УК РФ или ст. 165 УК РФ, притом даже тогда, когда у правообладателей не было к ним никаких претензий. В ноябре 2021 г. CNews освещал историю бизнесмена Ивана Красноюрченко, которого суд отправил за решетку на год за пользование пиратской версии ПО «Компас 3D». При рассмотрении дела суд не стал брать во внимание два факта – у владельца прав на «Компас 3D» к Ивану не было вопросов, к тому же у бизнесмена на свободе остались жена и двое детей, один из которых – инвалид.

Спустя месяц появилась информация о еще одном очень похожем случае, когда у правообладателя тоже не было претензий к бизнесмену, которого суд хотел отправить на нары. На этот раз под машину правосудия едва не попала предприниматель Людмила Исламова за использование нелицензионных копий программ «1С». В отличие от дела Ивана Красноюрченко, суд на этот раз учел отсутствие претензий со стороны разработчика ПО, а также наличие у Исламовой несовершеннолетних детей – в противном случае ее жизнь на свободе могла прерваться на долгие шесть лет.

Мнение общества

Инициатива российского Минюста нашла одобрение у экспертов в области права, но представители ИТ-отрасли с ней не согласны. Как сообщила «Коммерсанту» глава экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, законопроект Минюста – «в большей части актуальный и современный». В частности, она нашла доводы об инфляции убедительными, но у нее возникают сомнения в том, что одни пороги Минюст увеличивает в пять раз (речь о крупном размере), а другие – всего вдвое (особо крупный размер).

Директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов, напротив, очень опасается нововведений. «В случае поднятия порогов преступлений подавляющее большинство нарушителей будут уходить не только от уголовной, но и от административной ответственности», – заявил он изданию, добавив, что с 2022 г. большая часть возбужденных по ст. 146 УК РФ, касается только российского ПО. «Дел по зарубежному программному обеспечению практически нет – они единичны по правообладателям, продолжающим работать в России», – подытожил Соколов.

Российские компании, использующие пиратское ПО, смогут дышать свободнее