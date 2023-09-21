FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14765 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Зоопсихолог рассказал, как животные переживают развод супругов

Зоопсихолог рассказал, как животные переживают развод супругов

Автор:
21 сентября 2023 09:23
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоопсихолог   интересное   развод   собаки   супруги   фото   
986
2

Как оказалось, собаки сильнее переживают развод, чем кошки.

Зоопсихолог Мирослав Волков в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказал, как домашние питомцы переживают развод супругов. Как оказалось, из-за развода страдают не только люди, но и их животные. Помимо имущества, супругам приходится делить и домашних животных. Питомцам тоже несладко: им приходится расставаться с одним из хозяев и они сильно скучают.

По словам специалиста, собаки переживают сильнее, чем кошки. Кошки адаптируются к пропаже одного из супругов легко, а вот собаки могут начать сильно скучать.

В случае с собаками, например при разводе, можно столкнуться с непринятием питомца. Он может выражать печаль, грусть и тоску из-за разлуки со своим партнёром или другом, — поделился зоопсихолог.

Во время развода важно понять, к кому питомец привязан был больше. Тот, кто сильнее связан с питомцем и должен его забрать. Намного сложнее, если питомцев было несколько. В этом случае супруги часто делят их "поровну". Главное, понять, как будет лучше питомцам.

Разлуку разные животные воспринимают по-разному. Они могут начать портить мебель, гадить в квартире, становятся агрессивными и сильно меняются в характере. Бороться с такой депрессией можно путём частых прогулок с другими животными или с помощью заведения ещё одного питомца, посоветовал Волков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   зоопсихолог   интересное   развод   собаки   супруги   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47
ruslan d Час назад
Мои коты даже не заметили походу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
60k
pynh 49 минут назад
Котам пофиг.
з.ы. "зоопсихологи" - пздц, куда катится мир?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74291



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек
Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек
Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023
Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023
Набирающие популярность в сообществах
Долина реки Дзорагет Армения
Долина реки Дзорагет Армения
Зашифрованные послания
Зашифрованные послания
Вконец оборзели
Вконец оборзели
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#Прикол#люди#ДТП#авто аварии#кино#шоу бизнес#сарказм#суд
#фото#интересное#животные#в мире#аварии#Разное#позитив#подборка#фильм#природа
#автомир#интересно#Юмор#Автовсячина#США#история#факты#Жизнь#путешествия#мир
Вконец оборзели Вконец оборзели "Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом "Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных Жители Сочи обнаружили автомобиль с запертыми собаками и бросились на помощь Жители Сочи обнаружили автомобиль с запертыми собаками и бросились на помощь Смешные и непослушные пёсики, на которых просто невозможно злиться Смешные и непослушные пёсики, на которых просто невозможно злиться Счастье за деньги не купишь? 5 самых дорогих пород собак в мире Счастье за деньги не купишь? 5 самых дорогих пород собак в мире

На что жалуетесь?

Вернуться