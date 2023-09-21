Зоопсихолог рассказал, как животные переживают развод супругов

Зоопсихолог Мирослав Волков в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказал, как домашние питомцы переживают развод супругов. Как оказалось, из-за развода страдают не только люди, но и их животные. Помимо имущества, супругам приходится делить и домашних животных. Питомцам тоже несладко: им приходится расставаться с одним из хозяев и они сильно скучают.

По словам специалиста, собаки переживают сильнее, чем кошки. Кошки адаптируются к пропаже одного из супругов легко, а вот собаки могут начать сильно скучать.