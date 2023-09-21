Зоопсихолог рассказал, как животные переживают развод супругов

Как оказалось, собаки сильнее переживают развод, чем кошки.
Зоопсихолог Мирослав Волков в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказал, как домашние питомцы переживают развод супругов. Как оказалось, из-за развода страдают не только люди, но и их животные. Помимо имущества, супругам приходится делить и домашних животных. Питомцам тоже несладко: им приходится расставаться с одним из хозяев и они сильно скучают.
По словам специалиста, собаки переживают сильнее, чем кошки. Кошки адаптируются к пропаже одного из супругов легко, а вот собаки могут начать сильно скучать.
В случае с собаками, например при разводе, можно столкнуться с непринятием питомца. Он может выражать печаль, грусть и тоску из-за разлуки со своим партнёром или другом, — поделился зоопсихолог.
Во время развода важно понять, к кому питомец привязан был больше. Тот, кто сильнее связан с питомцем и должен его забрать. Намного сложнее, если питомцев было несколько. В этом случае супруги часто делят их "поровну". Главное, понять, как будет лучше питомцам.
Разлуку разные животные воспринимают по-разному. Они могут начать портить мебель, гадить в квартире, становятся агрессивными и сильно меняются в характере. Бороться с такой депрессией можно путём частых прогулок с другими животными или с помощью заведения ещё одного питомца, посоветовал Волков.
Источник:
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з.ы. "зоопсихологи" - пздц, куда катится мир?