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Товары и вывески, на которые без смеха не взглянешь

Товары и вывески, на которые без смеха не взглянешь

Автор:
20 сентября 2023 13:22
Сообщество : Юмор
Метки: вывески   названия   объявления   прикольные названия   смешно   смешные продукты   
1487
16

На рынке производители и владельцы бизнеса хотят выделиться. Они создают смешные этикетки, названия для магазинов и кафе, чтобы как-то привлечь к себе внимание. Чаще всего это получается благодаря каламбурам.

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Метки: вывески   названия   объявления   прикольные названия   смешно   смешные продукты   
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3  комментария
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995
Димыч 24 минуты назад
С Мистер Похер веселей!
В хате грязно? Да забей!
Мистер Похер!
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60k
pynh 46 минут назад
Комментарий к фото
3. Алохомора забыли
3. Алохомора забылиПосмотреть
3. Алохомора забыли
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10k
Billi_Bons Час назад
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