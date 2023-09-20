Товары и вывески, на которые без смеха не взглянешь

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На рынке производители и владельцы бизнеса хотят выделиться. Они создают смешные этикетки, названия для магазинов и кафе, чтобы как-то привлечь к себе внимание. Чаще всего это получается благодаря каламбурам.
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