Смешные объявления с Авито, которые повеселят кого угодно

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Авито - кладезь каламбуров. Там люди такие вещи продают и услуги предлагают, что даже юмористический канал включать не нужно, чтобы посмеяться. Перед вами любопытные предложения, которые мы нашли на просторах интернета.
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