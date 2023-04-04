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Смешные объявления с Авито, которые повеселят кого угодно

Смешные объявления с Авито, которые повеселят кого угодно

Автор:
04 апреля 2023 15:34
Сообщество : Юмор
Метки: авито   забавно   идиоты   объявления   смешно   смешные объявления   фото   
2604
16

Авито - кладезь каламбуров. Там люди такие вещи продают и услуги предлагают, что даже юмористический канал включать не нужно, чтобы посмеяться. Перед вами любопытные предложения, которые мы нашли на просторах интернета.

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Метки: авито   забавно   идиоты   объявления   смешно   смешные объявления   фото   
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4  комментария
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2k
ChePaev 52 минуты назад
Б.л.я., Авито стало сраной помойкой -пристанищем лютых барыг-перекупов, причем большинству из них уже даже не интересно барыжить в розницу, уже только оптом. Раньше помню можно было найти недорого например какие нибудь старые игры для Плейстейшен ребенку, которых уже нет в официальной продаже, поторговавшись можно было договориться обоюдно интересно, или диски для машины для зимней резины, сегодня же -лютые жадные барыги-перекупы, только с этого и живущие, заполонили Авито, ни торга и разумного и гуманного ценообразования, противно стало.
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11k
Евгений 43 минуты назад
С 8-ми попыток, одна продажа.
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Спелая кукурузинка

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